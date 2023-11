By

Vim li cas Zostavax raug tshem tawm ntawm kev ua lag luam?

Nyob rau hauv ib qho kev xav tsis thoob, lub tuam txhab tshuaj Merck tsis ntev los no tau tshaj tawm tias nws yuav txiav nws cov tshuaj tiv thaiv kab mob shingles nrov, Zostavax. Qhov kev txiav txim siab no tau ua rau ntau tus neeg xav tsis thoob vim li cas cov tshuaj tiv thaiv uas siv dav thiab zoo li yuav raug tshem tawm ntawm kev ua lag luam. Cia peb delve rau hauv cov laj thawj tom qab qhov kev npaj txhij txog no.

Cov txiaj ntsig ntawm Zostavax:

Zostavax tau tshaj tawm xyoo 2006 ua thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob shingles, qhov mob thiab muaj peev xwm ua rau muaj kev cuam tshuam los ntawm kev rov ua haujlwm ntawm tus kab mob varicella-zoster, uas kuj ua rau mob khaub thuas. Cov tshuaj tiv thaiv tau pom tias muaj kwv yees li 51% muaj txiaj ntsig zoo hauv kev tiv thaiv kab mob shingles thiab 67% zoo txo ​​qis kev pheej hmoo ntawm postherpetic neuralgia, ib qho teeb meem ntawm kev mob shingles.

Kev tuaj txog ntawm cov tshuaj tiv thaiv tshiab thiab txhim kho:

Lub hauv paus yog vim li cas rau Zostavax qhov kev txiav tawm yog kev qhia txog cov tshuaj tiv thaiv tshiab thiab zoo dua hu ua Shingrix. Tsim los ntawm GlaxoSmithKline, Shingrix khav theeb qhov ua tau zoo ntawm ntau dua 90% hauv kev tiv thaiv shingles thiab postherpetic neuralgia. Qhov kev txhim kho tseem ceeb hauv kev ua tau zoo no tau ua rau poob qis hauv kev siv Zostavax, ua rau Merck tshem tawm ntawm kev ua lag luam.

Kev txhawj xeeb txog Zostavax's waning efficiency:

Lwm qhov tseem ceeb ua rau kev tshem tawm ntawm Zostavax yog nws cov txiaj ntsig tsis zoo thaum lub sijhawm. Cov kev tshawb fawb tau pom tias cov tshuaj tiv thaiv kev tiv thaiv txo qis dua tom qab thawj ob peb xyoos, ua rau cov tib neeg muaj kev tiv thaiv kab mob tom qab lub neej. Qhov kev poob qis hauv kev ua tau zoo, ua ke nrog kev muaj peev xwm ntau ntxiv, tau txo qis qhov kev thov rau Zostavax.

FAQ:

Q: Puas yog Zostavax tseem siv tau zoo?

A: Yog, Zostavax tseem suav hais tias muaj kev nyab xeeb thiab siv tau zoo rau kev tiv thaiv shingles. Txawm li cas los xij, nws tsis pom zoo lawm vim tias muaj cov tshuaj tiv thaiv zoo dua, Shingrix.

Q: Kuv puas tuaj yeem hloov ntawm Zostavax rau Shingrix?

A: Yog lawm, yog tias koj tau txais Zostavax yav dhau los, nws raug nquahu kom ua tiav cov tshuaj tiv thaiv kab mob shingles nrog Shingrix kom muaj kev tiv thaiv ntau tshaj.

Q: Puas yuav Zostavax muaj nyob rau yav tom ntej?

A: Merck tau txiav tawm kev tsim khoom thiab xa tawm ntawm Zostavax, yog li nws tsis zoo li yuav muaj nyob rau yav tom ntej.

Hauv kev xaus, qhov kev txiav tawm ntawm Zostavax tuaj yeem raug ntaus nqi los ntawm kev tuaj txog ntawm cov tshuaj tiv thaiv zoo dua, Shingrix, thiab kev txhawj xeeb txog Zostavax qhov kev ua tau zoo zuj zus mus rau lub sijhawm. Thaum Zostavax tseem suav hais tias muaj kev nyab xeeb, cov tib neeg raug txhawb kom xaiv qhov kev tiv thaiv zoo tshaj los ntawm Shingrix.