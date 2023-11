By

Vim li cas Walmart thiaj li ua tau zoo?

Hauv kev lag luam muag khoom muaj kev sib tw, Walmart tau tswj hwm nws txoj haujlwm ua tus neeg ua si tseem ceeb. Nrog ntau dua 11,000 lub khw muag khoom thoob ntiaj teb thiab cov nyiaj tau los ntawm $ 524 nphom hauv xyoo 2020, cov khw muag khoom loj tseem muaj kev vam meej. Yog li, dab tsi yog qhov zais cia tom qab Walmart txoj kev vam meej?

Tus nqi qis thiab xaiv cov khoom siv dav: Ib qho ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb ua rau Walmart txoj kev vam meej yog nws lub peev xwm los muab cov nqi qis ntawm ntau yam khoom. Los ntawm kev siv nws cov nplai loj thiab muaj kev sib raug zoo nrog cov neeg muag khoom, Walmart tuaj yeem sib tham zoo dua thiab xa nyiaj rau nws cov neeg siv khoom. Cov tswv yim no tau pab Walmart nyiam cov neeg siv khoom paub txog tus nqi uas tab tom nrhiav tus nqi rau lawv cov nyiaj.

Efficient supply chain: Walmart txoj kev tswj xyuas cov saw hlau tau zoo yog lwm qhov tseem ceeb hauv nws txoj kev vam meej. Lub tuam txhab tau ua tiav kev kos duab ntawm kev tswj cov khoom muag, kom ntseeg tau tias cov khoom muaj nyob rau ntawm lub txee. Los ntawm kev siv thev naus laus zis thiab kev tshuaj xyuas cov ntaub ntawv, Walmart tuaj yeem kwv yees qhov xav tau, txhim kho nws cov kev faib tawm, thiab txo qis cov khoom lag luam. Cov saw hlau txuas ntxiv no tso cai rau Walmart kom tau raws li cov neeg siv khoom xav tau sai thiab ua tau zoo.

Kev nqis peev hauv e-commerce: Paub txog qhov tseem ceeb ntawm kev yuav khoom hauv online, Walmart tau nqis peev ntau hauv nws lub peev xwm e-lag luam. Lub tuam txhab tau ua kom tau txais txiaj ntsig tseem ceeb, xws li Jet.com thiab Flipkart, txhawm rau nthuav dav nws qhov muaj nyob online. Walmart's online platform muaj kev ua lag luam zoo sib xws, nrog cov yam ntxwv zoo li kev taw qhia yooj yim, cov lus pom zoo ntawm tus kheej, thiab kev xaiv xa khoom yooj yim. Qhov kev nqis peev no tau them nyiaj, tshwj xeeb tshaj yog thaum lub sijhawm COVID-19 kis thoob qhov txhia chaw, vim tias ntau tus neeg siv khoom tau tig mus rau kev yuav khoom hauv online.

Customer-centric txoj kev: Walmart muab qhov tseem ceeb rau kev nkag siab thiab ua tau raws li cov neeg siv khoom xav tau. Lub tuam txhab niaj hnub sau thiab txheeb xyuas cov neeg siv khoom cov ntaub ntawv kom tau txais kev nkag siab txog kev nyiam yuav khoom thiab kev nyiam. Qhov no tso cai rau Walmart los kho nws cov khoom muag thiab cov tswv yim kev lag luam raws li. Tsis tas li ntawd, Walmart txoj kev cog lus rau cov neeg siv khoom thiab kev txaus siab tau pab tsim kev ntseeg siab thiab kev ntseeg siab ntawm nws cov neeg siv khoom.

FAQ:

Q: Dab tsi yog qhov khoom siv hluav taws xob?

A: Cov saw hlau xa khoom yog hais txog tag nrho cov txheej txheem ntawm kev txav khoom lossis kev pabcuam los ntawm qhov pib tsim khoom mus rau qhov kawg xa mus rau cov neeg siv khoom. Nws suav nrog tag nrho cov haujlwm, cov koom haum, thiab cov peev txheej koom nrog hauv kev tsim khoom, kev faib tawm, thiab kev ua tiav ntawm cov khoom.

Q: e-commerce yog dab tsi?

A: E-lag luam, luv luv rau kev lag luam hluav taws xob, hais txog kev yuav thiab muag cov khoom thiab kev pabcuam hauv internet. Nws suav nrog kev lag luam online, kev them nyiaj hluav taws xob, thiab kev lag luam digital.

Q: Yuav ua li cas Walmart sib tham zoo dua nrog cov neeg muag khoom?

A: Walmart qhov loj me thiab kev ua lag luam ua lag luam ua rau nws muaj peev xwm sib tham nrog cov neeg muag khoom. Lub tuam txhab tuaj yeem sib tham txog cov nqi txo nqi, cov nqe lus them nqi zoo, thiab kev sib cog lus tshwj xeeb vim nws muaj peev xwm muab cov neeg xa khoom nkag mus rau cov neeg siv khoom loj. Tsis tas li ntawd, Walmart lub koob npe nrov raws li tus neeg yuav khoom muaj kev ntseeg siab thiab zoo ib yam ua rau nws yog tus khub zoo nkauj rau cov neeg muag khoom.

Hauv kev xaus, Walmart txoj kev vam meej tuaj yeem raug ntaus nqi los ntawm nws cov nqi qis, xaiv cov khoom siv dav, cov khoom siv tau zoo, kev nqis peev hauv kev lag luam e-lag luam, thiab cov neeg siv khoom-centric mus kom ze. Los ntawm kev hloov pauv tsis tu ncua rau kev hloov pauv cov neeg siv khoom nyiam thiab nqis peev hauv thev naus laus zis, Walmart tau tswj hwm ua ntej ntawm kev sib tw thiab tuav nws txoj haujlwm ua lub khw muag khoom muaj zog.