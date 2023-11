Vim li cas Walmart ua tau zoo dua li Lub Hom Phiaj?

Hauv kev sib ntaus sib tua hnyav rau cov khw muag khoom loj tshaj plaws, Walmart tau tshwm sim los ua tus yeej meej, ua tau zoo tshaj nws cov neeg sib tw, Lub Hom Phiaj. Txawm hais tias ob lub tuam txhab ua tus neeg tseem ceeb hauv kev lag luam muag khoom luv nqi, Walmart tau tswj hwm kom muaj kev sib tw thiab ua kom zoo dua nws tus khub. Yog li, dab tsi tiag tiag tau txhawb Walmart mus rau qhov chaw saum toj kawg nkaus? Cia peb nkag siab txog cov xwm txheej uas tau ua rau Walmart txoj kev vam meej.

Cov khoom siv dav dav: Ib qho ntawm cov laj thawj tseem ceeb tom qab Walmart txoj kev yeej yog nws cov khoom siv dav dav. Walmart muaj kev xaiv ntau ntawm cov khoom, xws li khoom noj khoom haus thiab khoom siv hauv tsev rau khoom siv hluav taws xob thiab khaub ncaws. Cov khoom lag luam sib txawv no nyiam cov neeg siv khoom dav dua, kom ntseeg tau tias cov neeg yuav khoom tuaj yeem nrhiav txhua yam lawv xav tau hauv ib lub ru tsev.

Tus nqi qis txhua hnub: Walmart tau tsim nws lub koob npe nrov ntawm kev muab cov neeg siv khoom nrog tus nqi pheej yig. Los ntawm kev muab cov nqi qis txhua hnub, Walmart tau dhau los ua qhov muaj txiaj ntsig zoo rau cov nyiaj. Lub tswv yim ntawm tus nqi no tau cuam tshuam nrog cov neeg siv khoom, tshwj xeeb tshaj yog thaum lub sijhawm muaj kev lag luam tsis paub tseeb, ua rau muaj kev nce siab thiab kev muag khoom.

Muaj zog online muaj nyob: Nyob rau hauv xyoo tas los no, Walmart tau ua qhov tseem ceeb hauv kev nthuav dav nws cov neeg nyob hauv online. Nrog kev nce ntawm e-lag luam, Walmart tau nqis peev ntau hauv nws lub vev xaib online, tso cai rau cov neeg siv khoom yooj yim los ntawm kev nplij siab ntawm lawv lub tsev. Qhov no omnichannel txoj hauv kev tau muab Walmart kom zoo dua Target, raws li nws ua raws li kev hloov pauv kev nyiam ntawm cov neeg siv khoom.

Efficient supply chain: Walmart txoj kev tswj cov saw hlau tau zoo tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv nws txoj kev vam meej. Los ntawm kev txhim kho nws cov haujlwm thiab ua kom zoo rau kev thauj mus los, Walmart kom ntseeg tau tias cov khoom lag luam tuaj yeem ua tau raws li cov neeg siv khoom xav tau. Qhov kev ua tau zoo no tsis tsuas yog txhim kho cov neeg siv khoom txaus siab tab sis kuj tseem ua rau Walmart muab cov nqi sib tw.

FAQ:

Q: Kev lag luam muag khoom luv nqi yog dab tsi?

A: Kev lag luam muag khoom luv nqi yog hais txog kev lag luam ntawm cov khw muag khoom uas muab cov khoom lag luam qis dua piv rau cov khw muag khoom ib txwm muaj. Cov khw muag khoom luv nqi feem ntau tsom rau kev muab tus nqi rau cov nyiaj rau cov neeg siv khoom.

Q: Txoj hauv kev omnichannel yog dab tsi?

A: Ib txoj hauv kev omnichannel yog hais txog lub tswv yim muag khoom uas sib koom ua ke ntau txoj hauv kev, xws li cov khw muag khoom lub cev, online platforms, thiab cov ntawv thov txawb, los muab kev ua lag luam zoo rau cov neeg siv khoom.

Q: Kev tswj cov saw hlau cuam tshuam li cas rau lub tuam txhab txoj kev vam meej?

A: Kev tswj cov saw hlau muaj kev sib koom tes thiab kev ua kom zoo ntawm ntau yam kev ua ub no, xws li kev tsim khoom, kev tsim khoom, thiab kev faib tawm, kom ntseeg tau tias cov khoom ntws zoo ntawm cov neeg muag khoom mus rau cov neeg siv khoom. Kev tswj cov saw hlau zoo tuaj yeem txhim kho cov neeg siv khoom txaus siab, txo cov nqi, thiab txhim kho kev lag luam tag nrho.

Hauv kev xaus, Walmart txoj kev vam meej tshaj Lub Hom Phiaj tuaj yeem raug ntaus nqi rau nws cov khoom lag luam dav, tus nqi qis txhua hnub, muaj zog hauv online, thiab kev tswj xyuas cov saw hlau zoo. Los ntawm kev ua raws li cov kev xav tau sib txawv ntawm cov neeg siv khoom thiab hloov pauv hloov pauv kev lag luam, Walmart tau tswj kom nyob ua ntej ntawm kev sib tw. Txawm li cas los xij, lub khw muag khoom toj roob hauv pes yog qhov hloov zuj zus mus ib txhis, thiab Lub Hom Phiaj tseem siv zog los txuas qhov sib txawv. Tsuas yog lub sijhawm yuav qhia tias Walmart tuaj yeem tuav nws cov thawj coj lossis yog Lub Hom Phiaj yuav nce mus rau qhov kev sib tw.