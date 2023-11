Vim li cas kuv lub xov tooj roj teeb ntws nrawm heev txawm tias thaum tawm?

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no ceev ceev, peb cov smartphones tau dhau los ua ib feem tseem ceeb ntawm peb lub neej. Los ntawm kev sib txuas lus mus rau kev lom zem, peb vam khom rau cov khoom siv no. Txawm li cas los xij, ib qho kev ntxhov siab ntau tus neeg siv smartphone ntsib yog qhov ntws tawm sai ntawm lawv lub xov tooj roj teeb, txawm tias thaum nws raug tua. Tab sis vim li cas qhov no tshwm sim? Cia peb delve rau hauv cov laj thawj ua tau tom qab qhov teeb meem tsis txaus ntseeg no.

Cov txheej txheem keeb kwm yav dhau: Ib qho ntawm cov thawj culprits tom qab lub roj teeb ntws yog cov txheej txheem tom qab. Txawm hais tias koj lub xov tooj zoo li raug kaw, qee cov ntawv thov thiab cov kev pabcuam tseem khiav hauv keeb kwm yav dhau, siv roj teeb muaj nuj nqis. Cov txheej txheem no tuaj yeem suav nrog syncing cov ntaub ntawv, tshawb xyuas qhov hloov tshiab, lossis ua haujlwm tu cov haujlwm.

Cov ntawv qhia: Lwm yam uas ua rau lub roj teeb ntws tawm yog cov ntawv ceeb toom. Thaum koj lub xov tooj raug kaw, nws tseem yuav tau txais kev ceeb toom los ntawm ntau lub apps. Txhua zaus muaj kev ceeb toom tuaj txog, koj lub xov tooj lub vijtsam yuav luv luv lossis vibrate, ua rau lub roj teeb me me.

Cov teeb meem kho vajtse: Qee zaum, lub roj teeb tsis raug lossis lwm yam teeb meem ntsig txog kho vajtse tuaj yeem ua rau lub roj teeb nrawm, txawm tias lub xov tooj raug kaw. Hauv cov xwm txheej zoo li no, nws raug nquahu kom nrhiav kev pabcuam kws tshaj lij los kuaj xyuas thiab daws qhov teebmeem.

FAQ:

Q: Kuv puas tuaj yeem tiv thaiv cov txheej txheem keeb kwm yav dhau los ntawm kev tso kuv lub roj teeb?

A: Yog, koj tuaj yeem ua tau. Los ntawm kev cuam tshuam cov txheej txheem keeb kwm yav dhau los tsis tsim nyog thiab txwv cov apps khiav hauv keeb kwm yav dhau, koj tuaj yeem txo cov roj teeb ntau.

Q: Kuv tuaj yeem txo qhov cuam tshuam ntawm kev ceeb toom li cas?

A: Txhawm rau txo qhov cuam tshuam ntawm cov ntawv ceeb toom ntawm koj lub xov tooj roj teeb, koj tuaj yeem lov tes taw cov ntawv ceeb toom rau cov apps tshwj xeeb lossis qhib hom "Tsis Txhob cuam tshuam" thaum koj lub xov tooj tsis siv.

Q: Puas muaj txoj hauv kev los txheeb xyuas cov teeb meem kho vajtse ua rau lub roj teeb ntws?

A: Txawm hais tias nws yuav nyuaj los txheeb xyuas cov teeb meem kho vajtse ntawm koj tus kheej, koj tuaj yeem sab laj nrog tus kws tshaj lij uas tuaj yeem kuaj xyuas thiab kho cov teeb meem ntsig txog kho vajtse cuam tshuam rau koj lub xov tooj roj teeb lub neej.

Hauv kev xaus, kev ntws tawm sai ntawm lub xov tooj roj teeb, txawm tias thaum nws raug tua, tuaj yeem raug ntaus nqi rau cov txheej txheem keeb kwm yav dhau, kev ceeb toom, lossis teeb meem kho vajtse. Los ntawm kev nkag siab txog cov xwm txheej no thiab ntsuas qhov tsim nyog, koj tuaj yeem txuas koj lub xov tooj lub roj teeb lub neej thiab txaus siab rau lub cuab yeej txhim khu kev qha.