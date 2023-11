By

Vim li cas kuv lub xov tooj Android siv cov ntaub ntawv thaum kuv tsis nyob ntawm nws?

Koj puas tau pom tias koj lub xov tooj Android siv cov ntaub ntawv txawm tias koj tsis siv nws? Qhov no tuaj yeem ua rau ntxhov siab, tshwj xeeb tshaj yog tias koj muaj cov phiaj xwm txwv cov ntaub ntawv lossis yog tias koj tab tom sim khaws koj cov ntaub ntawv xov tooj ntawm tes. Tab sis tsis txhob ntshai, muaj ntau lub laj thawj vim li cas qhov no yuav tshwm sim, thiab peb nyob ntawm no kom pom qee qhov teeb meem.

Rov Tom Qab App Refresh

Ib qho laj thawj rau koj lub xov tooj Android siv cov ntaub ntawv hauv keeb kwm yav dhau yog "Background App Refresh" feature. Qhov no tso cai rau cov apps los hloov kho lawv cov ntsiab lus thiab cov ntaub ntawv txawm tias koj tsis siv lawv. Thaum nws tuaj yeem yooj yim kom muaj cov ntaub ntawv tshiab ntawm koj lub ntsis ntiv tes, nws tuaj yeem haus cov ntaub ntawv tseem ceeb.

Tsis Siv Neeg Cov Tawm Tshiab

Lwm qhov culprit yuav yog tsis siv neeg app hloov tshiab. Los ntawm lub neej ntawd, koj lub xov tooj Android tau teeb tsa kom hloov kho cov apps thaum txuas nrog Wi-Fi lossis cov ntaub ntawv xov tooj ntawm tes. Qhov no txhais tau tias txawm tias koj tsis nquag siv koj lub xov tooj, nws yuav siv cov ntaub ntawv rub tawm thiab nruab cov hloov tshiab rau ntau lub apps.

Syncing thiab Cloud Services

Syncing thiab huab kev pabcuam kuj tuaj yeem pab txhawb kev siv cov ntaub ntawv. Ntau cov apps thiab kev pabcuam, xws li email, social media, thiab huab cia, txuas ntxiv cov ntaub ntawv hauv keeb kwm yav dhau los kom ntseeg tau tias koj muaj cov ntaub ntawv tshiab tshaj plaws thoob plaws ntau lub cuab yeej. Thaum qhov no tuaj yeem yooj yim, nws tuaj yeem haus cov ntaub ntawv, tshwj xeeb tshaj yog tias koj muaj ntau cov ntaub ntawv los sync.

FAQ:

Q: Kuv tuaj yeem txo cov ntaub ntawv siv ntawm kuv lub xov tooj Android li cas?

A: Txhawm rau txo qis kev siv cov ntaub ntawv, koj tuaj yeem lov tes taw tom qab app refresh, tua tsis siv neeg app hloov tshiab, thiab txwv tsis pub syncing thiab huab kev pabcuam rau Wi-nkaus nkaus xwb.

Q: Kuv puas tuaj yeem nres kuv lub xov tooj Android kom tsis txhob siv cov ntaub ntawv hauv keeb kwm yav dhau?

A: Thaum koj tuaj yeem txwv kev siv cov ntaub ntawv, tag nrho kev siv cov ntaub ntawv keeb kwm yav dhau tuaj yeem cuam tshuam rau kev ua haujlwm ntawm qee cov apps thiab cov kev pabcuam. Nws yog ib qho tseem ceeb kom muaj kev sib npaug ntawm kev txuag cov ntaub ntawv thiab ua kom muaj kev ua haujlwm zoo ntawm koj lub cuab yeej.

Q: Puas muaj cov apps uas tuaj yeem pab kuv saib xyuas thiab tswj cov ntaub ntawv siv?

A: Yog, muaj ntau lub apps muaj nyob hauv Google Play Store uas tuaj yeem pab koj saib xyuas thiab tswj koj cov ntaub ntawv siv. Cov apps no muab cov ncauj lus kom ntxaws txog cov apps twg siv cov ntaub ntawv ntau tshaj plaws thiab tso cai rau koj los tsim cov kev txwv thiab kev txwv.

Hauv kev xaus, yog tias koj xav paub yog vim li cas koj lub xov tooj Android siv cov ntaub ntawv thaum koj tsis nquag siv nws, nws yuav yog vim li cas tom qab app refresh, tsis siv neeg hloov tshiab, thiab syncing thiab huab kev pabcuam. Los ntawm kev nkag siab txog cov xwm txheej no thiab siv cov kev ntsuas tsim nyog, koj tuaj yeem tswj hwm thiab tswj koj cov ntaub ntawv siv tau zoo, kom ntseeg tau tias koj nyob hauv koj qhov kev txwv thiab zam kom tsis txhob muaj kev npaj txhij txog.