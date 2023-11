By

Vim li cas Warren Buffett muag Walmart?

Nyob rau hauv ib qho kev xav tsis thoob, tus neeg ua lag luam legendary Warren Buffett tsis ntev los no tau muag nws cov ceg txheem ntseeg tag nrho hauv Walmart, yog ib lub khw muag khoom loj tshaj plaws hauv ntiaj teb. Qhov kev txiav txim siab no tau ua rau ntau tus tub ua lag luam thiab cov kws tshuaj ntsuam xav tsis thoob txog qhov laj thawj tom qab Buffett qhov kev txav mus los. Tom qab tag nrho, Buffett's Berkshire Hathaway tau ua lag luam ntev hauv Walmart, tuav cov khoom lag luam rau ntau tshaj 20 xyoo. Yog li, dab tsi ua rau qhov kev hloov pauv tam sim no hauv lub tswv yim?

Ib qho laj thawj ua tau rau Buffett qhov kev txiav txim siab tuaj yeem yog qhov hloov pauv ntawm thaj chaw muag khoom. Nyob rau hauv xyoo tas los no, cov khw muag khoom cib thiab mortar ib txwm zoo li Walmart tau ntsib kev sib tw hnyav los ntawm e-commerce loj xws li Amazon. Qhov nce ntawm kev yuav khoom hauv online tau cuam tshuam cov khw muag khoom, ua rau poob muag thiab cov txiaj ntsig rau ntau cov khw muag khoom ib txwm muaj. Buffett, paub txog nws lub peev xwm los pom cov kev hloov mus sij hawm ntev, tej zaum yuav tau lees paub cov kev cov nyom uas Walmart ntsib hauv qhov chaw muag khoom tshiab no.

Lwm qhov tseem ceeb uas tuaj yeem cuam tshuam rau Buffett qhov kev txiav txim siab yog Walmart qhov kev loj hlob qeeb hauv xyoo tas los no. Txawm hais tias nws txoj haujlwm tseem ceeb hauv kev lag luam muag khoom, Walmart tau tawm tsam kom xa cov nyiaj tau los loj hlob. Qhov kev ua tsis tau zoo no tuaj yeem ua rau Buffett nug lub tuam txhab lub peev xwm los tsim cov txiaj ntsig zoo rau nws cov peev.

Tsis tas li ntawd, Buffett paub txog nws txoj kev nyiam rau cov tuam txhab uas muaj kev sib tw muaj zog thiab cov moats ruaj khov. Thaum Walmart muaj qhov dav dav vim nws qhov ntsuas thiab cov khoom siv dav dav, nws yuav tsis muaj tib theem ntawm kev sib tw kom zoo dua li qee qhov ntawm Buffett lwm qhov kev nqis peev. Kev lag luam khw muag khoom muaj kev sib tw heev, thiab Walmart's margins tau raug kev nyuaj siab vim muaj kev tsov kev rog thiab nce peev hauv e-lag luam.

FAQ:

Q: Tus ceg txheem ntseeg yog dab tsi?

A: Nyob rau hauv cov ntsiab lus ntawm kev nqis peev, ib ceg txheem ntseeg hais txog cov tswv cuab cov paj laum ib tus neeg lossis cov koom haum tuav hauv ib lub tuam txhab. Nws sawv cev rau tus naj npawb ntawm cov shares lossis feem pua ​​​​ntawm cov tswv cuab hauv ib lub tuam txhab tshwj xeeb.

Q: Berkshire Hathaway yog dab tsi?

A: Berkshire Hathaway yog ib lub tuam txhab tuav ntau lub teb chaws coj los ntawm Warren Buffett. Nws muaj ntau hom kev lag luam thiab kev nqis peev hauv ntau yam lag luam, suav nrog kev tuav pov hwm, kev tsheb ciav hlau, kev siv hluav taws xob, thiab cov khoom siv.

Q: Lub moat yog dab tsi?

A: Hauv kev nqis peev, moat hais txog kev sib tw kom zoo dua qub uas tso cai rau lub tuam txhab tswj hwm nws txoj kev lag luam thiab tiv thaiv kev sib tw. Nws tuaj yeem yog nyob rau hauv daim ntawv lees paub, patents, kev lag luam ntawm nplai, lossis lwm yam uas ua rau nws nyuaj rau cov neeg sib tw kom rov ua dua lossis dhau lub tuam txhab txoj kev vam meej.

Hauv kev xaus, Warren Buffett qhov kev txiav txim siab muag nws cov ceg txheem ntseeg hauv Walmart tej zaum yuav raug tsav los ntawm kev txhawj xeeb txog kev hloov pauv ntawm cov khw muag khoom, Walmart txoj kev loj hlob qeeb, thiab lub tuam txhab txoj haujlwm sib tw. Raws li tus neeg ua lag luam zoo tshaj plaws, Buffett tab tom ntsuas nws cov peev txheej thiab hloov kho raws li nws qhov kev ntsuam xyuas ntawm kev lag luam thiab cov tuam txhab lag luam.