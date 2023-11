Vim li cas Walmart hloov nws lub npe?

Nyob rau hauv ib qho kev xav tsis thoob, khw muag khoom loj Walmart tsis ntev los no tshaj tawm kev hloov pauv hauv nws lub npe lag luam, tso lo lus "khoom" los ntawm nws lub npe. Lub tuam txhab, uas tau hu ua Walmart Stores Inc. txij li xyoo 1970, tam sim no yuav raug hu ua Walmart Inc. Qhov kev hloov pauv no qhia txog lub tuam txhab kev siv zog txuas ntxiv mus rau kev hloov pauv mus rau cov khw muag khoom hloov pauv thiab ua nws tus kheej ua tus thawj coj hauv lub hnub nyoog digital.

Hloov mus rau lub hnub nyoog digital

Walmart qhov kev txiav txim siab hloov nws lub npe yog ze rau nws txoj kev tsom mus rau kev lag luam e-lag luam thiab digital innovation. Nyob rau hauv xyoo tas los no, kev lag luam khw muag khoom tau ntsib kev hloov pauv tseem ceeb ntawm kev yuav khoom hauv online, nrog cov neeg siv khoom tau nce mus rau qhov yooj yim ntawm digital platforms. Walmart tau nqis peev ntau hauv nws qhov chaw nyob online, nthuav dav nws lub peev xwm ua lag luam e-lag luam, thiab tau txais cov tuam txhab digital los txhim kho nws cov khoom siv digital.

Los ntawm kev tshem tawm lo lus "khoom noj" los ntawm nws lub npe, Walmart lub hom phiaj los qhia txog nws txoj kev cog lus rau kev pabcuam cov neeg siv khoom los ntawm ntau txoj hauv kev, suav nrog nws lub network loj ntawm cov khw muag khoom lub cev, nrog rau nws lub platform online muaj zog. Lub npe tshiab qhia txog lub tuam txhab kev lees paub tias yav tom ntej ntawm cov khw muag khoom nyob rau hauv seamlessly integrating online thiab offline khw kev paub.

FAQ

Q: Vim li cas Walmart hloov nws lub npe?

A: Walmart tau hloov nws lub npe mus rau Walmart Inc. los cuam tshuam nws txoj kev tsom mus rau kev lag luam e-lag luam thiab digital innovation, qhia txog nws txoj kev mob siab rau kev pabcuam cov neeg siv khoom los ntawm ob lub khw muag khoom lub cev thiab online platforms.

Q: Puas yog qhov no txhais tau tias Walmart tau txav deb ntawm lub khw muag khoom?

A: Tsis yog, Walmart tseem cog lus rau nws cov khw muag khoom lub cev dav dav. Lub npe hloov pauv tsuas yog ib qho kev tawm tswv yim los hais txog lub tuam txhab ntau txoj hauv kev rau cov khw muag khoom.

Q: Yuav ua li cas hloov lub npe no cuam tshuam rau cov neeg siv khoom?

A: Rau cov neeg siv khoom, lub npe hloov pauv yuav cuam tshuam tsawg. Walmart yuav txuas ntxiv muab ntau yam khoom thiab cov kev pabcuam los ntawm nws lub khw muag khoom lub cev thiab online platform, ua kom muaj kev lag luam zoo sib xws.

Q: Puas yuav hloov lub npe cuam tshuam rau Walmart lub npe?

A: Thaum lub npe hloov pauv tseem ceeb, Walmart lub npe yuav nyob twj ywm tsis hloov pauv ntau. Lub tuam txhab lub cim logo thiab cov cim npe yuav raug lees paub rau cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb.

Hauv kev xaus, Walmart qhov kev txiav txim siab hloov nws lub npe rau Walmart Inc. qhia txog nws txoj kev mob siab rau kev hloov mus rau lub hnub nyoog digital thiab kev koom ua ke hauv online thiab offline khw muag khoom. Lub tuam txhab tsom mus rau kev lag luam e-lag luam thiab digital innovation tseem nyob ruaj khov, thiab lub npe hloov pauv no yog ib qho kev tawm tswv yim los txhawb nws txoj kev cog lus los pab cov neeg siv khoom nyob rau hauv ib qho chaw muag khoom puas tau hloov zuj zus.