By

Vim li cas Walmarts kaw hauv Asmeskas?

Nyob rau hauv xyoo tas los no, tau muaj kev pom zoo ntawm Walmart lub khw kaw thoob plaws Tebchaws Meskas. Qhov no tau ua rau ntau tus neeg xav tsis thoob vim li cas cov khw muag khoom lag luam uas muaj kev vam meej ib zaug tau kaw lawv lub qhov rooj. Txawm hais tias tsis muaj ib lo lus teb uas siv rau txhua qhov kaw, ntau yam ua rau muaj qhov tshwm sim no.

Ib qho ntawm cov laj thawj tseem ceeb rau Walmart kaw yog qhov hloov mus rau kev yuav khoom hauv online. Nrog kev nce ntawm e-lag luam loj loj xws li Amazon, ntau thiab ntau tus neeg siv khoom xaiv los ua lawv cov kev yuav khoom hauv online es tsis mus xyuas lub khw muag khoom. Qhov kev hloov pauv ntawm tus cwj pwm ntawm cov neeg siv khoom no tau ua rau muaj kev poob qis hauv ko taw thiab kev muag khoom rau cov khw muag khoom cib-thiab-mortar, suav nrog Walmart.

Lwm qhov tseem ceeb yog qhov saturation ntawm kev ua lag luam. Walmart tau ua lub zog tseem ceeb hauv kev lag luam muag khoom rau ntau xyoo lawm, qhib khw hauv ntau qhov chaw thoob plaws tebchaws. Txawm li cas los xij, raws li kev ua lag luam dhau los nrog cov khw muag khoom Walmart, lub tuam txhab tuaj yeem xaiv kaw qhov chaw ua haujlwm tsis zoo los txhim kho lawv cov haujlwm thiab tsom mus rau thaj chaw muaj txiaj ntsig ntau dua.

Tsis tas li ntawd, kev hloov pauv ntawm pej xeem thiab kev lag luam ua lub luag haujlwm hauv khw muag khoom. Raws li cov neeg hloov pauv thiab cov zej zog hloov zuj zus mus, qee lub khw Walmart yuav pom lawv tus kheej hauv thaj chaw uas muaj cov neeg poob qis lossis kev lag luam tawm tsam. Nyob rau hauv cov xwm txheej zoo li no, nws yuav tsis muaj peev xwm nyiaj txiag rau lub tuam txhab kom cov khw no qhib.

FAQ:

Q: Muaj pes tsawg lub khw Walmart tau kaw nyob rau xyoo tas los no?

A: Txawm hais tias tus lej tseeb txawv, nws kwv yees tias ntau pua lub khw Walmart tau kaw hauv Tebchaws Meskas ob peb xyoos dhau los.

Q: Puas yog tag nrho Walmart kaw vim kev yuav khoom hauv online?

A: Tsis yog, thaum lub khw hauv online yog qhov tseem ceeb, lwm yam laj thawj xws li kev ua lag luam saturation thiab hloov cov pej xeem kuj ua rau lub khw kaw.

Q: Puas yuav tag nrho Walmart khw muag khoom thaum kawg kaw?

A: Nws tsis zoo li txhua lub khw Walmart yuav kaw. Lub tuam txhab txuas ntxiv hloov pauv hloov pauv cov neeg siv khoom lag luam thiab nqis peev hauv e-lag luam kom muaj kev sib tw hauv kev lag luam muag khoom.

Q: Yuav ua li cas rau cov neeg ua haujlwm thaum lub khw Walmart kaw?

A: Thaum lub khw Walmart kaw, lub tuam txhab feem ntau muab cov neeg ua haujlwm cuam tshuam rau lub sijhawm hloov mus rau qhov chaw nyob ze. Qee qhov xwm txheej, cov neeg ua haujlwm yuav raug muab cov pob nyiaj txiav tawm lossis kev pab nrhiav haujlwm tshiab.

Hauv kev xaus, kev kaw ntawm Walmart cov khw muag khoom hauv Teb Chaws Asmeskas tuaj yeem raug ntaus nqi los ntawm ntau yam, suav nrog kev nce ntawm kev yuav khoom hauv online, kev ua lag luam saturation, thiab hloov cov pej xeem. Txawm hais tias tus qauv no yuav cuam tshuam rau qee tus, Walmart txuas ntxiv hloov zuj zus thiab hloov pauv mus rau qhov hloov pauv ntawm cov khw muag khoom kom ntseeg tau nws txoj kev vam meej mus ntev.