Leej twg yog thawj Sams lossis Costco?

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no ntawm warehouse clubs, ob giants sawv siab: Sam's Club thiab Costco. Cov khw muag khoom loj loj no tau dhau los ua qhov sib txuam nrog kev yuav khoom ntau, muab cov neeg siv khoom siv sijhawm los yuav ntau ntawm cov nqi luv nqi. Tab sis leej twg yog tus thawj coj txoj hauv kev rau lub kiv puag ncig kev yuav khoom no?

Sam's Club, ib feem ntawm Walmart, tau tsim nyob rau xyoo 1983. Lub hlwb ntawm Walmart tus tsim Sam Walton, Sam's Club tau tsim los pab rau cov tswv lag luam me thiab cov tib neeg tab tom nrhiav txuag nyiaj los ntawm kev yuav khoom hauv ntau. Nrog nws cov qauv ua tswv cuab, Sam's Club tau txais koob meej sai thiab dhau los ua lub npe tsev neeg.

Ntawm qhov tod tes, Costco, nrhiav tau nyob rau hauv 1983 ib yam nkaus, muaj keeb kwm txawv me ntsis. Keeb kwm hu ua Price Club, nws yog lub hlwb ntawm Sol Price, tus thawj coj hauv kev lag luam muag khoom. Nqe Club tsom los muab cov lag luam me nrog kev nkag mus rau cov khoom lag luam pheej yig. Xyoo 1993, Nqe Club koom ua ke nrog Costco, thiab lub tuam txhab tau txais Costco Lag Luam Lag Luam Lag Luam lub npe peb paub niaj hnub no.

Yog li, leej twg yog thawj? Technically, Sam's Club thiab Costco tau tsim nyob rau hauv tib lub xyoo. Txawm li cas los xij, Sam's Club tau qhib nws thawj lub tsev qiv ntawv ob peb lub hlis ua ntej Price Club, muab nws me ntsis ntawm kev ua thawj zaug ntaus lub khw.

FAQ:

Q: Dab tsi yog lub koom haum warehouse?

A: Lub koom haum warehouse yog ib hom khw muag khoom muag uas muab sijhawm rau cov neeg siv khoom los yuav cov khoom hauv ntau ntawm tus nqi luv nqi. Cov khw muag khoom no feem ntau xav tau cov tswv cuab los nkag rau lawv cov khoom thiab cov kev pabcuam.

Q: Tus qauv ua tswv cuab yog dab tsi?

A: Tus qauv ua tswv cuab yog lub tswv yim ua lag luam uas cov neeg siv khoom them tus nqi los ua tswv cuab ntawm ib lub khw lossis lub koom haum. Rov qab los, cov tswv cuab tau txais kev nkag mus rau cov khoom tshwj xeeb, cov kev pabcuam, thiab kev txo nqi.

Q: Puas yog Sam's Club thiab Costco tsuas yog lub tsev khaws khoom?

A: Thaum Sam's Club thiab Costco yog cov koom haum warehouse zoo tshaj plaws, muaj lwm tus neeg ua si hauv kev ua lag luam, xws li BJ's Wholesale Club thiab ntau lub koom haum warehouse hauv cheeb tsam.

Hauv kev xaus, Sam's Club thiab Costco tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev hloov pauv txoj kev uas tib neeg yuav khoom los ntawm kev qhia txog lub tswv yim ntawm cov koom haum warehouse. Thaum Sam's Club qhib nws lub qhov rooj ob peb lub hlis ua ntej Price Club, ob lub tuam txhab tau muaj kev cuam tshuam loj rau kev lag luam muag khoom thiab tseem muaj kev vam meej niaj hnub no. Txawm hais tias koj yog ib tug neeg ncaj ncees Sam's Club los yog tus neeg muag khoom ntawm Costco, tsis muaj qhov tsis lees paub qhov cuam tshuam ntawm cov koom haum warehouse no tau muaj nyob rau hauv txoj kev uas peb yuav khoom.