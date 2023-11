By

Leej twg kho lawv cov neeg ua haujlwm zoo dua: Walmart lossis Target?

Hauv kev lag luam muag khoom, ob lub lag luam loj sawv tawm: Walmart thiab Target. Ob lub tuam txhab muaj qhov tseem ceeb hauv Tebchaws Meskas thiab ntiav ntau txhiab tus neeg ua haujlwm. Txawm li cas los xij, thaum nws los txog rau kev kho neeg ua haujlwm, muaj qhov sib txawv tseem ceeb ntawm ob lub khw muag khoom loj.

Walmart: Nrog ntau dua 2.3 lab tus neeg ua haujlwm thoob ntiaj teb, Walmart yog tus tswv ntiav ntiav loj tshaj plaws hauv ntiaj teb. Lub tuam txhab muaj ntau txoj hauv kev ua haujlwm, los ntawm cov haujlwm nkag mus rau kev tswj hwm lub luag haujlwm. Txawm li cas los xij, Walmart tau ntsib kev thuam yav dhau los rau nws txoj haujlwm ua haujlwm. Qee cov neeg ua haujlwm tau yws txog cov nyiaj ua haujlwm qis, cov txiaj ntsig tsis txaus, thiab cov haujlwm nyuaj. Tsis tas li ntawd, tau muaj kev iab liam ntawm kev ntxub ntxaug poj niam txiv neej thiab kev ua haujlwm tsis ncaj ncees rau cov neeg ua haujlwm.

Hom phiaj: Lub hom phiaj, ntawm qhov tod tes, tau txais lub koob npe nrov rau kev ua haujlwm zoo dua. Lub tuam txhab muaj kev tsom mus rau kev txhim kho cov neeg ua haujlwm thiab muaj ntau yam kev cob qhia thiab kev ua haujlwm nce qib. Lub hom phiaj tseem muab cov nqi sib tw thiab cov txiaj ntsig, suav nrog kev pab them nqi kho mob thiab cov phiaj xwm nyiaj laus. Lub tuam txhab tau raug qhuas rau nws qhov chaw ua haujlwm suav nrog thiab kev siv zog los txhawb kev sib txawv thiab kev koom ua ke.

FAQ:

Q: Dab tsi yog qee cov txiaj ntsig tshwj xeeb rau cov neeg ua haujlwm muab los ntawm Walmart?

A: Walmart muab cov txiaj ntsig xws li kev pov hwm kev noj qab haus huv, 401(k) cov phiaj xwm, thiab cov neeg ua haujlwm luv nqi. Txawm li cas los xij, qhov twg thiab qhov zoo ntawm cov txiaj ntsig no yuav txawv nyob ntawm tus neeg ua haujlwm txoj haujlwm thiab kev ua haujlwm.

Q: Puas yog Target them nyiaj ntau dua li Walmart?

A: Feem ntau, Lub Hom Phiaj them nqi zog me ntsis dua li Walmart. Txawm li cas los xij, cov nyiaj ua haujlwm tuaj yeem sib txawv raws li qhov chaw thiab txoj haujlwm.

Q: Puas muaj kev siv zog txuas ntxiv los ntawm Walmart thiab Target los txhim kho cov neeg ua haujlwm kho mob?

A: Ob lub tuam txhab tau siv zog los daws cov teeb meem ntawm cov neeg ua haujlwm. Walmart tau siv cov tswv yim txhawm rau nce nyiaj ua haujlwm thiab txhim kho kev teem sijhawm. Lub hom phiaj tau tsom mus rau kev nthuav dav cov txiaj ntsig thiab muab cov peev txheej rau cov neeg ua haujlwm noj qab haus huv.

Hauv kev xaus, thaum ob qho tib si Walmart thiab Target yog cov neeg tseem ceeb hauv kev lag luam muag khoom, Lub Hom Phiaj zoo li ua ntej rau cov neeg ua haujlwm txaus siab thiab kev noj qab haus huv rau ntau dua. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm kev txhim kho cov neeg ua haujlwm, cov nyiaj ua haujlwm sib tw, thiab cov chaw ua haujlwm suav nrog ua rau nws txawv ntawm Walmart. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias cov kev paub dhau los ntawm tus kheej yuav txawv, thiab nws yog ib qho tsim nyog los tshawb fawb thiab xav txog ntau yam hauv kev ntsuam xyuas kev ua haujlwm.