Leej twg yuav tsum tsis txhob txhaj tshuaj tiv thaiv COVID?

Raws li cov phiaj xwm tshuaj tiv thaiv COVID-19 txuas ntxiv nthuav tawm thoob plaws ntiaj teb, nws yog qhov tseem ceeb kom nkag siab tias thaum cov tshuaj tiv thaiv tseem ceeb hauv kev tawm tsam tus kabmob kis, lawv yuav tsis haum rau txhua tus. Qee tus neeg yuav tsum tau ceev faj lossis tsis txhob noj cov tshuaj tiv thaiv COVID tag nrho. Ntawm no, peb delve rau hauv cov ntsiab lus ntawm leej twg yuav tsum tsis txhob txhaj tshuaj tiv thaiv thiab yog vim li cas.

1. Kev ua xua: Cov tib neeg uas muaj keeb kwm ntawm kev tsis haum tshuaj hnyav rau ib qho ntawm cov tshuaj tiv thaiv yuav tsum tsis txhob noj cov tshuaj tiv thaiv COVID. Cov tshuaj tiv thaiv no muaj xws li anaphylaxis, ib qho kev ua xua hnyav thiab muaj feem cuam tshuam txog kev ua neej.

2. Cov xwm txheej hauv qab no: Cov neeg uas muaj qee yam mob hauv qab no yuav tsum sab laj nrog lawv tus kws kho mob ua ntej tau txais cov tshuaj tiv thaiv. Qhov no suav nrog cov tib neeg uas muaj kev tiv thaiv kab mob tiv thaiv kab mob, kab mob autoimmune, lossis cov kev kho mob tiv thaiv kab mob. Tsis tas li ntawd, cov poj niam cev xeeb tub thiab cov uas pub niam mis yuav tsum nrhiav kev kho mob ua ntej txhaj tshuaj tiv thaiv.

3. Kev txwv hnub nyoog: Cov tshuaj tiv thaiv tej zaum yuav muaj kev txwv hnub nyoog vim muaj cov ntaub ntawv tsawg ntawm lawv txoj kev nyab xeeb thiab kev ua tau zoo hauv qee pawg hnub nyoog. Piv txwv li, qee cov tshuaj tiv thaiv yuav tsis pom zoo rau cov menyuam yaus hnub nyoog qis dua ib xyoos. Nws yog ib qho tseem ceeb kom ua raws li cov lus qhia los ntawm cov neeg saib xyuas kev noj qab haus huv hais txog kev txwv hnub nyoog rau cov tshuaj tiv thaiv tshwj xeeb.

4. Tus kab mob COVID-19 yav dhau los: Cov tib neeg uas nyuam qhuav zoo los ntawm COVID-19 yuav tsum sab laj nrog lawv tus kws kho mob ua ntej tau txais cov tshuaj tiv thaiv. Txawm hais tias kev txhaj tshuaj tiv thaiv feem ntau pom zoo txawm tias rau cov neeg uas muaj tus kab mob no, cov kws kho mob tuaj yeem muab cov lus qhia tus kheej raws li qhov xwm txheej ntawm tus kheej.

FAQ:

Q: Kuv puas tuaj yeem txhaj tshuaj tiv thaiv COVID yog tias kuv muaj kev fab tshuaj?

A: Yog tias koj muaj keeb kwm ntawm kev tsis haum tshuaj hnyav rau txhua yam tshuaj tiv thaiv, nws raug nquahu kom tsis txhob noj cov tshuaj tiv thaiv COVID. Nrog koj tus kws kho mob tham rau cov lus qhia ntawm tus kheej.

Q: Cov poj niam cev xeeb tub puas yuav txhaj tshuaj tiv thaiv COVID?

A: Cov poj niam cev xeeb tub yuav tsum sab laj nrog lawv tus kws kho mob ua ntej txhaj tshuaj tiv thaiv. Txawm hais tias cov ntaub ntawv muaj qhia tau hais tias cov txiaj ntsig ntawm kev txhaj tshuaj tiv thaiv ntau dua qhov txaus ntshai, cov xwm txheej ntawm tus kheej yuav txawv.

Q: Cov menyuam puas tuaj yeem tau txais cov tshuaj tiv thaiv COVID?

A: Kev tsim nyog ntawm cov menyuam yaus rau kev txhaj tshuaj tiv thaiv COVID yog nyob ntawm cov tshuaj tiv thaiv tshwj xeeb thiab hnub nyoog txwv los ntawm cov neeg saib xyuas kev noj qab haus huv. Nws yog ib qho tseem ceeb kom ua raws li cov lus qhia los ntawm cov kws kho mob.

Hauv kev xaus, thaum cov tshuaj tiv thaiv COVID yog ib qho cuab yeej tseem ceeb hauv kev tiv thaiv kev sib kis, qee tus neeg yuav tsum tau ceev faj lossis zam kev txhaj tshuaj tiv thaiv vim muaj kev fab tshuaj, kev noj qab haus huv hauv qab, txwv hnub nyoog, lossis kev kis tus kabmob COVID-19 tsis ntev los no. Nws yog ib qho tseem ceeb rau kev sab laj nrog cov kws kho mob rau cov lus qhia tus kheej thiab ua raws li cov lus qhia los ntawm cov neeg saib xyuas kev noj qab haus huv kom txiav txim siab paub txog kev txhaj tshuaj tiv thaiv.