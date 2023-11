By

Leej twg yuav tsum tau txais qhov thib ob bivalent booster?

Hauv kev sib ntaus sib tua tsis tu ncua ntawm cov kab mob sib kis, cov tshuaj tiv thaiv tau ua pov thawj tias yog ib qho cuab yeej siv tau zoo tshaj plaws. Cov phiaj xwm txhaj tshuaj tiv thaiv tau ua tiav tiav lossis txo qis qhov muaj ntau yam kab mob thoob ntiaj teb. Ib qho tshuaj tiv thaiv zoo li no yog cov tshuaj tiv thaiv bivalent, uas muab kev tiv thaiv ob hom kab mob tshwj xeeb. Tab sis leej twg raws nraim yuav tsum tau txais qhov thib ob bivalent booster? Wb delve rau lo lus nug no thiab nrhiav kom paub.

Dab tsi yog ib qho kev txhawb nqa bivalent?

Ib qho tshuaj tiv thaiv bivalent yog ib qho tshuaj tiv thaiv uas muab ob hom kab mob sib txawv rau hauv ib qho kev txhaj tshuaj. Txoj hauv kev no yog qhov tshwj xeeb tshaj yog thaum muaj ntau hom kab mob sib kis hauv cov pej xeem. Los ntawm kev sib txuas cov kab mob, cov tshuaj tiv thaiv muaj kev tiv thaiv dav dav ntawm tus kab mob.

Leej twg yuav tsum tau txais qhov thib ob bivalent booster?

Kev txiav txim siab ntawm leej twg yuav tsum tau txais qhov thib ob bivalent booster nyob ntawm ntau yam. Ua ntej thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau xav txog qhov tshwm sim ntawm tus kab mob thiab cov kab mob tshwj xeeb hauv cov pej xeem. Yog tias ob hom kab mob sib npaug sib npaug, nws yuav raug pom zoo rau txhua tus kom tau txais qhov thib ob boosters. Txawm li cas los xij, yog tias ib hom kab mob tseem ceeb dua, qhov tseem ceeb yuav raug muab rau cov tib neeg uas tseem tsis tau txais kev tiv thaiv tawm tsam qhov tshwj xeeb.

FAQ:

Q: Ntev npaum li cas kev tiv thaiv los ntawm thawj bivalent booster kav ntev?

A: Lub sijhawm tiv thaiv tuaj yeem sib txawv nyob ntawm tus kab mob thiab tus neeg lub cev tiv thaiv kab mob. Qee qhov xwm txheej, kev tiv thaiv yuav kav ntev li ob peb xyoos, thaum lwm tus, nws yuav xav tau cov tshuaj tiv thaiv ib ntus kom muaj kev tiv thaiv.

Q: Ib tus neeg puas tuaj yeem tau txais qhov thib ob lub zog thib ob yog tias lawv twb tau txais thawj zaug lawm?

A: Yog lawm, tau txais qhov thib ob bivalent booster feem ntau muaj kev nyab xeeb thiab tuaj yeem muab kev tiv thaiv ntxiv rau tus kabmob. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau sab laj nrog cov kws kho mob kom txiav txim siab lub sij hawm tsim nyog thiab ntau npaum li cas.

Q: Puas muaj cov kev phiv cuam tshuam nrog cov tshuaj bivalent?

A: Zoo li txhua yam tshuaj tiv thaiv, cov tshuaj tiv thaiv bivalent tuaj yeem ua rau mob me me xws li mob ntawm qhov chaw txhaj tshuaj, ua npaws qis, lossis qaug zog. Cov kev mob tshwm sim no feem ntau yog ib ntus thiab daws lawv tus kheej.

Hauv kev xaus, qhov kev txiav txim siab ntawm leej twg yuav tsum tau txais qhov thib ob bivalent booster nyob ntawm qhov muaj tus kab mob thiab nws cov kab mob hauv cov pej xeem. Los ntawm kev xav txog cov xwm txheej no, cov kws kho mob tuaj yeem txiav txim siab lub tswv yim zoo tshaj plaws los tiv thaiv tib neeg thiab cov zej zog los ntawm cov kab mob sib kis. Nco ntsoov sab laj nrog cov kws kho mob rau cov lus qhia tus kheej txog kev txhaj tshuaj.