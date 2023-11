By

Leej twg yog Walmart tus neeg siv khoom loj tshaj?

Hauv kev lag luam muag khoom, nws yog ib qho uas cov tuam txhab lag luam muaj ntau haiv neeg, xws li cov tib neeg mus rau cov lag luam me thiab cov tuam txhab loj. Txawm li cas los xij, thaum nws los txog rau Walmart, lub ntiaj teb cov khw muag khoom loj tshaj plaws, ib tus yuav xav tsis thoob tias lawv cov neeg siv khoom loj tshaj plaws yog leej twg. Cia peb delve rau hauv lo lus nug no thiab tshawb xyuas qhov kev xav tau zoo ntawm Walmart tus neeg siv khoom.

Nkag siab Walmart tus neeg siv khoom

Walmart pab ntau tus neeg siv khoom, suav nrog cov tib neeg thiab tsev neeg tab tom nrhiav cov khoom tseem ceeb txhua hnub, nrog rau cov lag luam me thiab cov tsev kawm ntawv nrhiav kev yuav khoom ntau. Nrog ntau dua 11,000 lub khw muag khoom thoob ntiaj teb, Walmart muaj cov neeg siv khoom loj uas nthuav dav thoob plaws ntau haiv neeg thiab kev lag luam.

Walmart tus neeg siv khoom loj tshaj plaws: Cov lag luam me

Thaum Walmart caters rau ntau cov neeg siv khoom, nws tau paub dav tias lawv cov neeg siv khoom loj tshaj plaws yog cov lag luam me. Cov lag luam no vam khom Walmart rau lawv cov khoom xav tau, yuav khoom hauv ntau ntawm tus nqi sib tw. Walmart txoj kev xa khoom dav dav thiab kev xa tawm tau zoo ua rau nws yog qhov kev xaiv zoo nkauj rau cov lag luam me tab tom nrhiav rau lawv cov txee nrog ntau yam khoom.

FAQ

Q: Dab tsi yog qhov khoom siv hluav taws xob?

A: Cov saw hlau xa khoom yog hais txog lub network ntawm cov koom haum, tib neeg, kev ua ub no, cov ntaub ntawv, thiab cov peev txheej koom nrog hauv kev tsim khoom thiab kev faib khoom lossis kev pabcuam rau cov neeg siv khoom kawg.

Q: Lub network faib khoom yog dab tsi?

A: Lub network faib khoom yog ib qho kev sib txuas ntawm cov chaw sib txuas, xws li warehouses thiab tsheb thauj mus los infrastructure, uas ua rau muaj kev txav ntawm cov khoom lag luam mus rau cov neeg siv khoom kawg.

Q: Walmart ua haujlwm li cas rau cov lag luam me?

A: Walmart muaj ntau yam kev pabcuam raws li cov kev xav tau ntawm cov lag luam me, xws li kev yuav khoom ntau, tus nqi sib tw, thiab nkag mus rau ntau yam khoom. Tsis tas li ntawd, Walmart muab cov peev txheej thiab kev txhawb nqa los pab cov lag luam me kom vam meej.

Q: Puas yog Walmart muaj lwm cov neeg siv khoom tseem ceeb?

A: Yog lawm, sib nrug los ntawm kev lag luam me, Walmart pab ntau tus neeg siv khoom thiab tsev neeg uas yuav khoom rau txhua hnub. Tsis tas li ntawd, cov koom haum thiab cov tuam txhab loj kuj tsim ib feem ntawm Walmart cov neeg siv khoom.

Hauv kev xaus, thaum Walmart muaj ntau tus neeg siv khoom sib txawv, cov lag luam me yog lawv cov neeg siv khoom loj tshaj plaws. Nrog lawv cov khoom siv dav dav, tus nqi sib tw, thiab cov khoom siv tau zoo, Walmart tseem yog qhov chaw mus rau cov lag luam me tab tom nrhiav kom tau raws li lawv cov khoom xav tau.