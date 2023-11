By

Leej twg yog tus muam ntawm Walmart tus tswv?

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no ntawm khw muag khoom, Walmart sawv ua ib tug loj heev, dominating kev lag luam nrog nws loj network ntawm khw muag khoom thiab lub ntiaj teb no muaj. Tsim los ntawm Sam Walton hauv 1962, lub khw muag khoom loj tau dhau los ua lub npe tsev neeg, muab ntau yam khoom ntawm tus nqi pheej yig. Tab sis koj puas tau xav txog tsev neeg tom qab lub khw muag khoom no? Leej twg yog tus muam ntawm tus tswv Walmart?

Tus muam ntawm tus tswv Walmart yog Alice Walton. Yug thaum Lub Kaum Hli 7, 1949, Alice yog tib tug ntxhais ntawm Sam Walton thiab Helen Walton. Nws yog tus kwv yau tshaj ntawm tsev neeg Walton, uas suav nrog nws cov kwv tij Rob, Jim, thiab John. Thaum nws cov kwv tij tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txhim kho thiab nthuav dav ntawm Walmart, Alice tau ua nws tus kheej lub cim hauv ntiaj teb kev kos duab.

Alice Walton yog tus sau kos duab thiab ua haujlwm pub dawb. Nws muaj kev mob siab rau kev kos duab thiab tau siv nws cov nyiaj txiag los tsim kom muaj kev sau zoo tshaj plaws nyob rau ntau xyoo. Xyoo 2011, nws tau qhib Crystal Bridges Tsev khaws puav pheej ntawm American Art hauv Bentonville, Arkansas. Lub tsev khaws puav pheej nthuav qhia ntau yam ntawm Asmeskas cov duab kos duab, suav nrog cov khoom los ntawm cov kws ua yeeb yam nto moo xws li Andy Warhol thiab Norman Rockwell.

FAQ:

Q: Alice Walton tau koom nrog hauv kev kos duab li cas?

A: Alice Walton tau tsim kev txaus siab rau kev kos duab thaum tseem hluas. Nws kawm keeb kwm kos duab hauv tsev kawm qib siab thiab tau sau cov duab kos rau ntau xyoo lawm.

Q: Crystal Bridges Tsev khaws puav pheej ntawm American Art yog dab tsi?

A: Crystal Bridges Tsev khaws puav pheej ntawm American Art yog lub tsev khaws puav pheej tsim los ntawm Alice Walton. Nws nyob hauv ib phau ntawm American artwork thiab nyob hauv Bentonville, Arkansas.

Q: Alice Walton tus nqi yog dab tsi?

A: Raws li xyoo 2021, Alice Walton tus nqi kwv yees kwv yees li ntawm $ 70 nphom, ua rau nws yog ib tus poj niam nplua nuj tshaj plaws hauv ntiaj teb.

Q: Puas yog Alice Walton muaj kev koom tes hauv Walmart?

A: Thaum Alice Walton yog ib tug tswv cuab ntawm tsev neeg Walton, nws tsis koom nrog kev ua haujlwm niaj hnub ntawm Walmart. Nws lub hom phiaj yog feem ntau ntawm nws cov khoom sau kos duab thiab kev ua siab zoo.

Hauv kev xaus, Alice Walton, tus viv ncaus ntawm Walmart tus tswv, tau ua lub npe rau nws tus kheej hauv ntiaj teb kev kos duab. Thaum nws cov kwv tij tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev ua tiav ntawm Walmart, Alice tau nrhiav nws txoj kev mob siab rau kev kos duab thiab tsim ib qho kev sau zoo kawg. Los ntawm nws txoj kev pab nyiaj txiag thiab kev tsim kho Crystal Bridges Tsev khaws puav pheej, nws tau ua rau muaj kev cuam tshuam ntev rau lub zej zog kos duab.