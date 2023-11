Leej twg yog tus neeg nplua nuj tshaj plaws hauv tsev neeg Walmart?

By

Leej twg yog tus neeg nplua nuj tshaj plaws hauv Walmart Tsev Neeg?

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no ntawm khw muag khoom, Walmart tsev neeg sawv tawm raws li ib tug ntawm cov nplua nuj thiab feem ntau influential. Nrog rau lub teb chaws loj loj tsim nyob ib puag ncig lub tuam txhab muag khoom sib txawv thoob ntiaj teb Walmart Inc., tsev neeg tau khaws nyiaj ntau ntau xyoo dhau los. Tab sis leej twg yog tus neeg nplua nuj tshaj plaws hauv tsev neeg tseem ceeb no?

Cov lus teb rau lo lus nug no tsis muaj lwm yam tshaj li Alice Walton. Yug thaum Lub Kaum Hli 7, 1949, Alice yog tus ntxhais ntawm Walmart tus tsim Sam Walton thiab Helen Walton. Nrog rau cov nuj nqis ntau dua $ 70 billion, nws tuav lub npe ntawm tus poj niam nplua nuj tshaj plaws hauv ntiaj teb thiab tau nyob ib puag ncig ntawm cov billionaires saum toj kawg nkaus hauv ntiaj teb.

Alice Walton qhov kev nplua nuj feem ntau yog los ntawm nws cov ceg txheem ntseeg qub txeeg qub teg hauv Walmart. Nws muaj ib feem tseem ceeb ntawm lub tuam txhab shares, uas tau nce siab nyob rau hauv tus nqi ntau xyoo. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias nws txoj kev nplua nuj tsis yog los ntawm Walmart nkaus xwb. Alice kuj yog ib tus neeg nyiam kos duab kos duab thiab tau nqis peev ntau hauv ntau daim duab kos duab, ntxiv rau nws txoj hmoov zoo.

FAQ:

Q: Alice Walton tau dhau los ua tus neeg nplua nuj tshaj plaws hauv tsev neeg Walmart li cas?

A: Alice Walton tau dhau los ua tus neeg nplua nuj tshaj plaws hauv tsev neeg Walmart vim nws tau txais ceg txheem ntseeg hauv Walmart thiab nws cov peev txheej hauv kev kos duab.

Q: Puas yog Alice Walton tsuas yog billionaire hauv Walmart tsev neeg?

A: Tsis yog, Alice Walton tsis yog tib tus neeg nplua nuj hauv Walmart tsev neeg. Nws cov kwv tij, Jim thiab Rob Walton, kuj tuav nyiaj txiag tseem ceeb thiab yog cov neeg nplua nuj tshaj plaws hauv ntiaj teb.

Q: Alice Walton cov nyiaj tau los piv rau lwm cov billionaire li cas?

A: Alice Walton qhov kev nplua nuj tsis tu ncua muab nws tso rau hauv cov billionaires saum toj kawg nkaus hauv ntiaj teb. Txawm hais tias nws yuav tsis tuav lub npe ntawm tus neeg nplua nuj tshaj plaws, nws yog ib qho ntawm cov neeg muaj nyiaj tshaj plaws hauv ntiaj teb.

Q: Puas yog Alice Walton muaj kev koom tes hauv Walmart txoj haujlwm?

A: Thaum Alice Walton yog tus tswv lag luam loj hauv Walmart, nws tsis koom nrog kev ua haujlwm niaj hnub ntawm lub tuam txhab. Nws lub hom phiaj tseem ceeb yog nyob rau hauv nws cov khoom sau kos duab thiab kev ua siab zoo.

Hauv kev xaus, Alice Walton, tus ntxhais ntawm Walmart tus tsim Sam Walton, yog tus neeg nplua nuj tshaj plaws hauv Walmart tsev neeg. Nrog rau cov nuj nqis ntau dua $ 70 nphom, nws tau sau nws cov nyiaj txiag los ntawm nws cov ceg txheem ntseeg qub txeeg qub teg hauv Walmart thiab nws txoj kev mob siab rau kev kos duab. Raws li ib qho ntawm cov neeg muaj nyiaj tshaj plaws hauv ntiaj teb, Alice Walton lub hwj chim txuas mus deb dhau ntawm Walmart faj tim teb chaws.