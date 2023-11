Leej twg yog tsev neeg tus me nyuam nplua nuj?

By

Leejtwg yog Tsev Neeg Tus Me Nyuam Muaj Peev Xwm?

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no ntawm kev nplua nuj heev, muaj ob peb cov me nyuam yug los rau hauv kev nplua nuj tsis muaj peev xwm. Cov neeg muaj hmoo zoo no yog cov qub txeeg qub teg rau qee cov tsev neeg muaj nyiaj tshaj plaws hauv ntiaj teb, thiab lawv cov nuj nqis feem ntau dhau ntawm tag nrho lub tebchaws. Tab sis leej twg ntawm lawv tuaj yeem thov lub npe ntawm tsev neeg nplua nuj tshaj plaws menyuam yaus? Cia wb mus saib ntxiv.

Ib tus neeg sib tw tseem ceeb rau lub npe no yog Alexandra Andresen, tus ntxhais ntawm Norwegian industrialist Johan H. Andresen Jr. Thaum tsuas yog 24 xyoo, Alexandra muaj nuj nqis kwv yees li ntawm $ 1.4 billion. Nws qhov kev nplua nuj yog los ntawm nws tsev neeg txoj kev lag luam luam yeeb, Ferd, uas tau ua haujlwm rau ntau tshaj 150 xyoo. Txawm hais tias nws muaj hmoo heev, Alexandra tau xaiv los ua raws li nws tus kheej nyiam, suav nrog kev ua kis las ncaws pob thiab kev pab nyiaj txiag.

Lwm qhov kev sib tw tseem ceeb yog Gustav Magnar Witzøe, tus tub ntawm Norwegian salmon ua liaj ua teb tycoon Gustav Witzøe. Thaum muaj hnub nyoog 27 xyoo, Gustav muaj nuj nqis kwv yees li $ 3 nphom. Nws txiv lub tuam txhab, SalMar, yog ib tus neeg tsim khoom loj tshaj plaws ntawm cov ntses salmon nyob hauv lub ntiaj teb. Gustav tau siv nws cov nyiaj txiag los nqis peev hauv ntau yam kev lag luam, suav nrog kev lag luam thiab kev lag luam thev naus laus zis.

FAQ:

Q: "net worth" txhais li cas?

A: Net nuj nqis yog hais txog tag nrho tus nqi ntawm tus kheej cov khoom muaj nqis, suav nrog nyiaj ntsuab, kev nqis peev, cov khoom, thiab lwm yam khoom muaj nqis, rho tawm cov nuj nqis lossis kev lav phib xaub uas lawv muaj.

Q: Yuav ua li cas cov neeg no tau txais txiaj ntsig zoo li no?

A: Cov tib neeg no tau yug los rau hauv tsev neeg uas tau txais txiaj ntsig zoo los ntawm kev lag luam zoo lossis kev nqis peev ntau ntau tiam neeg. Lawv tau txais lawv cov hmoov zoo los ntawm lawv niam lawv txiv lossis lwm tus neeg hauv tsev neeg.

Q: Cov tib neeg no puas koom nrog lawv tsev neeg ua lag luam?

A: Txawm hais tias qee tus txais txiaj ntsig xaiv los koom nrog lawv tsev neeg ua lag luam, lwm tus nyiam ua raws li lawv tus kheej nyiam thiab nyiam. Nws txawv ntawm ib tus neeg mus rau lwm tus.

Q: Puas muaj lwm tus neeg sib tw rau lub npe ntawm tsev neeg nplua nuj tshaj plaws menyuam yaus?

A: Yog, muaj ntau tus neeg sib tw rau lub npe no, vim muaj ntau tsev neeg nplua nuj nyob thoob ntiaj teb. Cov qeb duas feem ntau hloov pauv vim kev hloov pauv hauv kev lag luam Tshuag thiab lwm yam.

Hauv kev xaus, lub npe ntawm cov menyuam yaus hauv tsev neeg nplua nuj yog qhov sib tw heev, nrog ntau tus neeg sib tw rau qhov chaw saum toj kawg nkaus. Thaum Alexandra Andresen thiab Gustav Magnar Witzøe tam sim no yog cov thawj coj, lub ntiaj teb ntawm kev nplua nuj tsis tshua muaj kev hloov pauv, thiab cov neeg sib tw tshiab yuav tshwm sim yav tom ntej.