Leej twg loj dua: Amazon lossis Walmart?

Hauv ntiaj teb cov khw muag khoom loj, ob lub npe sawv tawm: Amazon thiab Walmart. Cov kev lag luam behemoths tau hloov pauv txoj kev uas tib neeg yuav khoom, tab sis cov lus nug tseem yog: leej twg loj dua? Cia peb saib ze dua ntawm cov titans ntawm kev lag luam thiab sib piv lawv qhov loj me, kev cuam tshuam, thiab kev lag luam ncav cuag.

Amazon: Tsim los ntawm Jeff Bezos hauv 1994, Amazon tau pib ua lub khw muag ntawv online thiab nthuav dav mus rau hauv lub khw thoob ntiaj teb. Niaj hnub no, nws muaj ntau yam khoom, nrog rau cov khoom siv hluav taws xob, khaub ncaws, thiab khoom noj khoom haus. Amazon tau dhau los ua qhov zoo sib xws nrog kev yooj yim, ua tsaug rau nws txoj kev xa khoom sai, kev xaiv cov khoom siv dav dav, thiab cov neeg siv khoom siv interface. Lub tuam txhab txoj kev vam meej tuaj yeem raug ntaus nqi los ntawm nws txoj kev tsom mus rau cov neeg siv khoom txaus siab thiab nws lub peev xwm los hloov pauv cov kev xav tau ntawm cov neeg siv khoom.

Walmart: Tsim los ntawm 1962 los ntawm Sam Walton, Walmart pib ua lub khw luv nqi me me hauv Arkansas. Tau ntau xyoo, nws loj hlob mus rau hauv lub ntiaj teb loj tshaj plaws cib-thiab-mortar khw muag khoom, nrog ntau txhiab lub khw thoob plaws ntiaj teb. Walmart paub txog nws tus nqi qis, ntau yam khoom sib txawv, thiab nws lub peev xwm los ua kom tau raws li cov neeg siv khoom xav tau. Lub tuam txhab txoj kev vam meej yog nyob rau hauv nws txoj kev tswj cov saw hlau zoo thiab nws lub peev xwm los txhawb kev lag luam ntawm cov nplai.

Sib piv Loj: Thaum nws los txog rau cov nyiaj tau los, Amazon tau dhau Walmart hauv xyoo tas los no. Xyoo 2020, Amazon tau tshaj tawm txog $ 386 nphom hauv kev muag khoom, thaum Walmart qhov muag muag tau txog $ 559 billion. Txawm li cas los xij, nws tseem ceeb heev uas yuav tsum nco ntsoov tias Walmart tseem tuav lub npe rau tus tswv ntiav loj tshaj plaws, nrog ntau dua 2.3 lab tus neeg koom tes thoob ntiaj teb. Amazon, ntawm qhov tod tes, ua haujlwm nyob ib ncig ntawm 1.3 lab tus tib neeg.

Khw Muag Khoom: Thaum Walmart dominates qhov chaw muag khoom lub cev, Amazon tau hloov pauv e-lag luam. Amazon qhov muaj nyob online tau tso cai rau nws mus cuag cov neeg siv khoom hauv txhua lub ces kaum ntawm lub ntiaj teb. Nws qhov kev pabcuam Prime ua tswv cuab, muab cov txiaj ntsig zoo li kev xa khoom dawb thiab kev pabcuam streaming, tau nyiam ntau lab tus neeg siv khoom ncaj ncees. Walmart, txawm li cas los xij, tau ua qhov tseem ceeb hauv kev lag luam e-lag luam, nqis peev ntau hauv nws lub vev xaib online los sib tw nrog Amazon taub hau.

FAQ:

Q: Cov nyiaj tau los yog dab tsi?

A: Cov nyiaj tau los yog hais txog tag nrho cov nyiaj tau los ntawm lub tuam txhab los ntawm nws cov haujlwm ua lag luam, xws li kev muag khoom lossis kev pabcuam.

Q: Net muag khoom yog dab tsi?

A: Net muag khoom sawv cev rau tag nrho cov nyiaj tau los ntawm lub tuam txhab tom qab txiav tawm cov khoom xa rov qab, txo nqi, lossis nyiaj pub dawb.

Q: e-commerce yog dab tsi?

A: E-lag luam, luv luv rau kev lag luam hluav taws xob, hais txog kev yuav thiab muag cov khoom thiab kev pabcuam hauv internet.

Hauv kev xaus, ob qho tib si Amazon thiab Walmart yog cov khw muag khoom loj hauv lawv tus kheej txoj cai. Thaum Amazon tau ua tus thawj coj ntawm cov nyiaj tau los thiab kev tswj hwm online, Walmart lub cev muaj zog thiab cov neeg ua haujlwm loj heev tsis tuaj yeem raug saib xyuas. Raws li cov khw muag khoom toj roob hauv pes txuas ntxiv mus, nws yuav zoo siab pom tias ob lub loj loj no zoo li cas rau yav tom ntej ntawm kev yuav khoom.