Leej twg yog peb tus qub txeeg qub teg ntawm Walmart?

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no ntawm khw muag khoom, Walmart sawv ua ib tug loj heev, dominating kev lag luam nrog nws loj network ntawm khw muag khoom thiab lub ntiaj teb no muaj. Tsim los ntawm Sam Walton hauv 1962, lub tuam txhab tau loj hlob ntau xyoo dhau los, ua rau nws yog ib lub tuam txhab muaj nyiaj tshaj plaws hauv ntiaj teb. Nrog rau qhov kev vam meej zoo li no, nws tsuas yog ib txwm xav tsis thoob uas yuav tau txais txiaj ntsig ntawm lub khw muag khoom. Tam sim no, muaj peb tus qub txeeg qub teg rau Walmart hmoov zoo: Rob Walton, Jim Walton, thiab Alice Walton.

Rob Walton, tus tub hlob ntawm Walmart tus tsim, tau ua tus thawj coj ntawm lub tuam txhab los ntawm 1992 txog 2015. Nws tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev nthuav dav Walmart txoj haujlwm thiab saib xyuas nws txoj kev loj hlob. Jim Walton, tus tub yau, tau koom nrog hauv tsev neeg ua lag luam tau ntau xyoo thiab ua haujlwm ntawm Walmart pawg thawj coj. Alice Walton, tib tug ntxhais, yog tus sau kos duab thiab ua haujlwm pub dawb, tsom mus rau kev txhawb nqa kos duab thiab kab lis kev cai los ntawm Crystal Bridges Museum of American Art.

FAQ:

Q: Yuav ua li cas Walton tsev neeg tau txais txiaj ntsig rau Walmart?

A: Sam Walton, tus tsim ntawm Walmart, tau tso tseg nws cov tswv cuab hauv tuam txhab rau nws tus poj niam thiab plaub tus menyuam, ua rau lawv yog thawj cov qub txeeg qub teg.

Q: Puas muaj lwm tus txais txiaj ntsig rau Walmart hmoov zoo?

A: Thaum Rob, Jim, thiab Alice Walton yog cov txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws, lwm tus tswv cuab ntawm tsev neeg Walton kuj tuav cov koom hauv tuam txhab.

Q: Walmart hmoov zoo npaum li cas?

A: Raws li xyoo 2021, Walmart hmoov zoo tau kwv yees tias muaj nqis tshaj $ 200 nphom, ua rau nws yog ib tsev neeg muaj nyiaj tshaj plaws hauv ntiaj teb.

Q: Puas yog cov qub txeeg qub teg puas muaj kev koom tes hauv kev ua haujlwm niaj hnub ntawm Walmart?

A: Thaum cov txais txiaj ntsig tau tuav ntau txoj haujlwm hauv lub tuam txhab, lawv tsis ncaj qha rau kev ua haujlwm niaj hnub. Txawm li cas los xij, lawv ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tsim lub tuam txhab cov tswv yim mus sij hawm ntev thiab kev txiav txim siab los ntawm lawv txoj haujlwm ntawm pawg thawj coj.

Hauv kev xaus, peb tus qub txeeg qub teg ntawm Walmart, Rob Walton, Jim Walton, thiab Alice Walton, tuav cov nyiaj muaj txiaj ntsig thiab muaj txiaj ntsig zoo li cov neeg tau txais txiaj ntsig tseem ceeb ntawm cov khw muag khoom loj. Txawm hais tias lawv tsis tuaj yeem koom tes ncaj qha rau hauv lub tuam txhab kev ua haujlwm txhua hnub, lawv cov keeb kwm thiab kev cuam tshuam rau yav tom ntej ntawm Walmart tsis tuaj yeem hais tsis meej.