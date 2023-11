Leej twg yog 3 tsev neeg nplua nuj nyob hauv Asmeskas?

Hauv ib lub tebchaws uas paub txog nws txoj kev nplua nuj thiab kev vam meej, muaj ob peb tsev neeg uas sawv tawm los ua qhov zoo ntawm kev vam meej. Cov tsev neeg no tau tsim cov hmoov zoo ntau ntau tiam neeg, suav nrog kev nplua nuj uas yuav luag tsis xav txog rau tus neeg nruab nrab. Cia wb mus saib peb tsev neeg nplua nuj nyob hauv Tebchaws Meskas.

Tsev Neeg Walton: Topping cov npe yog Walton tsev neeg, txais txiaj ntsig rau Walmart faj tim teb chaws. Tsim los ntawm Sam Walton hauv 1962, Walmart tau loj hlob los ua lub khw muag khoom loj tshaj plaws hauv ntiaj teb. Tsev neeg cov nyiaj txiag kwv yees kwv yees li ntawm $ 215 nphom, feem ntau yog vim lawv cov tswv cuab ntawm Walmart shares. Nrog lawv cov txiaj ntsig loj, Waltons tau paub txog lawv txoj kev pab nyiaj txiag, txhawb nqa xws li kev kawm thiab kev ruaj ntseg ib puag ncig.

Tsev Neeg Koch: Koch tsev neeg, paub txog lawv txoj kev koom tes hauv kev lag luam hluav taws xob, tuaj nyob rau hauv thib ob ntawm cov npe. Lub sijhawm David Koch thiab nws tus tij laug Charles tau tsim lawv cov nyiaj txiag los ntawm Koch Industries, ib lub koom haum koom nrog ntau yam xws li roj refining, tshuaj, thiab cov khoom lag luam. Lawv cov nyiaj tau los ua ke yog kwv yees li ntawm $ 125 nphom. Cov Kochs kuj tau ua haujlwm hauv kev nom kev tswv thiab kev ua haujlwm siab zoo, txhawb nqa kev saib xyuas thiab cov koom haum.

Tsev Neeg Mars: Rounding tawm peb sab saum toj yog Mars tsev neeg, cov tswv ntawm lub tuam txhab khoom qab zib Mars. Nrog cov cim npe xws li M&M's, Snickers, thiab Mars tuav, lub tuam txhab tau dhau los ua lub npe tsev neeg thoob ntiaj teb. Mars tsev neeg cov nyiaj tau los kwv yees li ntawm $ 120 nphom. Txawm hais tias lawv cov hmoov zoo heev, tsev neeg tau tuav qhov profile uas tsis tshua muaj, tsom mus rau kev vam meej thiab kev loj hlob ntawm lawv txoj kev lag luam.

FAQ:

Q: Yuav ua li cas cov tsev neeg no tau txais txiaj ntsig zoo li no?

A: Cov tsev neeg no tau tsim lawv txoj kev nplua nuj los ntawm kev lag luam vam meej uas tau dhau los ua kev lag luam loj. Lub Waltons los ntawm Walmart, Kochs los ntawm Koch Industries, thiab Mars tsev neeg los ntawm Mars, Inc.

Q: Cov tsev neeg no puas koom nrog kev pab dawb?

A: Yog lawm, tag nrho peb tsev neeg tau paub txog lawv txoj kev mob siab rau. Lawv tau pub nyiaj ntau heev rau ntau qhov laj thawj thiab cov koom haum.

Q: Puas muaj lwm tsev neeg nplua nuj nyob hauv Asmeskas?

A: Yog lawm! Tebchaws Asmeskas yog lub tsev rau ntau tsev neeg muaj nyiaj txiag, tab sis peb qhov no tau lees paub tias yog cov neeg nplua nuj tshaj plaws raws li lawv cov nuj nqis.

Hauv kev xaus, Walton, Koch, thiab Mars tsev neeg sawv cev rau qhov kawg ntawm kev nplua nuj hauv Tebchaws Meskas. Lawv cov dab neeg ua tiav tau ua pov thawj rau lub zog ntawm kev ua lag luam thiab kev tsim kho tshiab, thiab lawv txoj kev ua siab zoo tau ua rau muaj kev cuam tshuam zoo rau tib neeg. Raws li lub xyoo dhau los, nws yuav nthuav kom pom tias cov tsev neeg no txuas ntxiv txhim kho kev lag luam thiab kev ua haujlwm zoo li cas hauv Tebchaws Meskas.