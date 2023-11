By

Leej twg yog Walmart lossis Sam's Club?

Hauv ntiaj teb cov khw muag khoom loj, Walmart thiab Sam's Club tau dhau los ua cov npe hauv tsev, muab ntau yam khoom ntawm tus nqi pheej yig. Tab sis koj puas tau xav paub qhov twg ntawm ob lub khw muag khoom loj no tuaj ua ntej? Cia peb delve rau hauv keeb kwm ntawm cov khw muag khoom loj heev kom paub.

Walmart: Tsim muaj xyoo 1962 los ntawm Sam Walton, Walmart pib ua lub khw luv nqi me me hauv Rogers, Arkansas. Nrog lub zeem muag los muab cov khoom lag luam pheej yig rau cov neeg siv khoom, Walmart tau nthuav dav nws txoj haujlwm sai sai thoob plaws Tebchaws Meskas. Niaj hnub no, nws tau dhau los ua lub khw muag khoom loj tshaj plaws hauv ntiaj teb, nrog ntau txhiab lub khw muag khoom thoob ntiaj teb.

Sam's Club: Xyoo 1983, Sam Walton tau txiav txim siab mus ua lag luam wholesale thiab qhib thawj Sam's Club hauv Midwest City, Oklahoma. Sam's Club tau tsom mus rau cov lag luam me thiab cov neeg siv khoom uas xav yuav ntau. Nws muab cov qauv kev ua tswv cuab, muab kev nkag mus rau ntau yam khoom ntawm tus nqi lag luam wholesale.

Yog li, qhov twg yog qhov qub?

Walmart laus dua Sam's Club. Walmart tau tsim muaj nyob rau hauv 1962, thaum Sam's Club tau tsim nyob rau hauv 1983, ntau tshaj li ob xyoo caum tom qab. Txawm li cas los xij, nws tseem ceeb heev uas yuav tsum nco ntsoov tias Walmart thiab Sam's Club yog ib feem ntawm tib lub khw muag khoom, raws li Sam Walton nrhiav tau ob lub tuam txhab.

FAQ:

Q: Lub khw luv nqi yog dab tsi?

A: Lub khw muag khoom luv nqi yog lub khw muag khoom lag luam uas muab cov khoom lag luam qis dua li cov khw muag khoom ib txwm muaj. Cov khw muag khoom no feem ntau tsom rau kev muab tus nqi rau cov nyiaj los ntawm kev muab cov luv nqi thiab kev cog lus kom nyiam cov neeg siv khoom.

Q: Lub lag luam wholesale yog dab tsi?

A: Lub khw muag khoom lag luam yog qhov chaw uas cov khoom muag muag ntau rau cov khw muag khoom, cov lag luam, lossis cov neeg yuav khoom ntau. Kev lag luam wholesale feem ntau muab cov nqi qis dua ib chav piv rau cov khw muag khoom.

Q: Puas muaj leej twg tuaj yeem yuav khoom ntawm Sam's Club?

A: Thaum Sam's Club feem ntau yog tsom rau cov lag luam me, nws qhib rau txhua tus neeg uas tuav kev koom tes. Cov tib neeg tuaj yeem yuav cov tswv cuab kom tau txais kev nkag mus rau ntau yam ntawm cov khoom muaj nyob ntawm cov nqi muag khoom.

Hauv kev xaus, Walmart yog cov laus ntawm ob lub khw muag khoom loj, tau tsim muaj nyob rau hauv 1962. Sam's Club, ntawm qhov tod tes, tau tsim nyob rau hauv 1983 raws li lub koom haum lag luam wholesale catering rau cov lag luam thiab cov neeg uas xav yuav ntau. Walmart thiab Sam's Club tseem muaj kev vam meej, muab cov neeg siv khoom pheej yig thiab ntau yam kev xaiv.