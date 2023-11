Kev sib ntaus sib tua pib ntawm Finnegan's Farm: Ireland's Fittest Family Quarter Finals

By

Npaj rau qhov kev sib tw adrenaline-fueled raws li lub quarter kawg ntawm Ireland's Fittest Family ncaws tawm ntawm qhov chaw tshiab thiab zoo siab - Lub Farm nyob hauv qhov zoo nkauj Boyne Valley ntawm Co Meath. Qhov thib tsib-tiam qos yaj ywm ua liaj ua teb no yuav tsis tsuas yog muab ib qho tshwj xeeb backdrop rau kev sib tw hnyav, tab sis kuj sim lub cev thiab lub hlwb prowess ntawm plaub tsev neeg uas tseem tshuav vying rau qhov chaw xav tau hauv Semi Final.

Los ntawm Tipperary, peb muaj tsev neeg Byrnes, paub txog lawv qhov kev ua kis las zoo tshaj plaws hauv kev sib tw marathon thiab kev sib tw Ironman. Bonnar tsev neeg los ntawm Waterford, nrog rau lub caij dhau los qhov kev poob qis uas hnyav rau lawv lub siab, tau txiav txim siab los ua pov thawj lawv tus kheej thiab qhia lawv lub peev xwm tiag tiag. Koom nrog lawv yog tsev neeg Peters, los ntawm Waterford, xav rov qab los ntawm lawv qhov kev ua tsis tau zoo hauv Lub Caij 10. Thiab qhov kawg tab sis qhov kawg, Murphy tsev neeg los ntawm Carlow, uas tau tawm hauv lub pob zeb tsis muaj zog hauv lawv qhov kev thov kom yeej, txawm mus rau qhov twg ntawm kev txi lawv cov biscuits hlub.

Nrog rau tag nrho-Ireland yeej tus hurler ua ib feem ntawm lawv cov kab ke, Bonnars tau npaj los ntsib txhua qhov kev sib tw taub hau thiab ua kom pom lawv cov txuj ci tshwj xeeb. Txhua tsev neeg tau npaj los thawb lawv cov kev txwv, qhia lawv tus kheej lub zog hauv kev ua ub no xws li kayaking mus rau qhov kawg frisbee. Lub caij no cog lus tias yuav ua rau muaj kev zoo siab thiab adrenaline, vim cov tsev neeg zoo kawg li no mus rau taub hau hauv kev sib tw lub cev txawv txawv.

Qhib rau RTÉ Ib thiab RTÉ Player Hnub Sunday, Kaum Ib Hlis 26th thaum 6:30 teev tsaus ntuj los ua tim khawv txog lub plawv nres thiab ua ib feem ntawm txoj kev taug tsis nco qab mus rau crowning Ireland's Fittest Family. Tsis txhob plam ib lub sijhawm ntawm lub caij zoo siab no, qhov kev txiav txim siab, kev mob siab rau, thiab kev cog lus tsis sib haum xeeb los ua ib qho kev paub tsis nco qab rau cov neeg koom thiab cov neeg saib ib yam.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Q: Qhov twg yog lub quarter kawg ntawm Ireland's Fittest Family qhov chaw?

A: Lub quarter kawg yuav tsum muaj nyob rau ntawm The Farm, nyob hauv Co Meath, Ireland.

Q: Cov tsev neeg twg tau koom nrog lub quarter kawg?

A: Cov tsev neeg koom nrog suav nrog Byrnes tsev neeg los ntawm Tipperary, tsev neeg Bonnar los ntawm Waterford, tsev neeg Peters los ntawm Waterford, thiab Murphy tsev neeg los ntawm Carlow.

Q: Thaum twg kuv tuaj yeem saib lub quarter kawg ntawm Ireland's Fittest Family?

A: Lub quarter kawg yuav tshaj tawm ntawm RTÉ Ib thiab RTÉ Player rau hnub Sunday, Kaum Ib Hlis 26th thaum 6:30 teev tsaus ntuj.