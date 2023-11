By

Walmart lub tsev hauv paus nyob qhov twg?

Walmart, lub tuam txhab muag khoom thoob ntiaj teb, muaj nws lub tsev hauv paus nyob hauv Bentonville, Arkansas, Tebchaws Asmeskas. Lub nroog me me no nyob rau sab qaum teb sab hnub poob ntawm lub xeev yog qhov chaw muag khoom loj tau tsim los ntawm Sam Walton hauv xyoo 1962. Bentonville tau dhau los ua ib qho kev sib txuas nrog Walmart hom, vim nws ua haujlwm rau lub paj hlwb rau lub tuam txhab kev ua haujlwm.

Walmart lub tsev hauv paus hauv Bentonville yog ib lub tsev kawm ntawv loj uas muaj ntau lub tuam tsev thiab kev faib ua lub luag haujlwm rau kev tswj hwm lub tuam txhab kev ua haujlwm thoob ntiaj teb. Lub tsev kawm ntawv suav nrog cov tsev ua haujlwm, cov chaw tshawb fawb, thiab txawm tias lub tsev khaws puav pheej tshwj xeeb rau keeb kwm ntawm Walmart. Nws nyob ntawm no tias lub tuam txhab cov thawj coj thiab cov neeg txiav txim siab ua haujlwm los tsim lub neej yav tom ntej ntawm kev lag luam muag khoom.

FAQ:

Q: Vim li cas Walmart thiaj xaiv Bentonville ua nws lub hauv paus?

A: Sam Walton, tus tsim ntawm Walmart, xaiv Bentonville ua lub tuam txhab lub hauv paus chaw ua haujlwm vim nws nyob ze rau thawj lub khw Walmart nws qhib nyob ze Rogers, Arkansas. Tsis tas li ntawd, Bentonville qhov chaw nruab nrab hauv Tebchaws Meskas tso cai rau kev nkag mus tau yooj yim rau ntau qhov chaw ntawm lub tebchaws.

Q: Muaj pes tsawg tus neeg ua haujlwm ua haujlwm ntawm Walmart lub hauv paus chaw haujlwm?

A: Walmart lub hauv paus chaw haujlwm ntiav ntau txhiab tus neeg hla ntau lub tuam tsev, suav nrog nyiaj txiag, kev lag luam, tib neeg cov peev txheej, thiab kev xa khoom. Tus naj npawb ntawm cov neeg ua haujlwm yuav txawv raws sijhawm raws li lub tuam txhab txuas ntxiv loj hlob thiab hloov zuj zus.

Q: Cov pej xeem puas tuaj yeem mus ntsib Walmart lub hauv paus?

A: Thaum Walmart lub tsev hauv paus tsis qhib rau pej xeem, cov neeg tuaj saib tuaj yeem tshawb txog Walmart Visitor Center nyob hauv Bentonville. Lub Chaw Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb muab qhov pom ntawm keeb kwm thiab kev loj hlob ntawm lub tuam txhab, nthuav qhia cov khoom qub thiab cov khoom pov thawj ntsig txog Walmart txoj kev taug.

Cov Ntsiab Lus:

- Multinational: Hais txog lub tuam txhab uas ua haujlwm hauv ntau lub tebchaws.

- Lub tuam txhab muag khoom: Ib lub tuam txhab muag khoom ncaj qha rau cov neeg siv khoom.

- Nerve center: Qhov chaw nruab nrab ntawm lub koom haum tswj thiab tswj.

- Sprawling: Extending hla ib cheeb tsam loj.

- Kev faib tawm: cais cov ntu lossis ntu ntawm ib lub koom haum.

- Zej Zog: Ze ntawm qhov chaw lossis lub sijhawm.

- Logistics: Lub koom haum ntxaws thiab kev siv ntawm kev ua haujlwm nyuaj.