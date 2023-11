By

Walmart cov qub txeeg qub teg nyob qhov twg?

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no cov neeg nplua nuj tshaj plaws, cov txais txiaj ntsig ntawm Walmart yeej tsis muaj qhov xav tau tuav txoj haujlwm tseem ceeb. Raws li cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Walmart tus tsim, Sam Walton, lawv tau txais txiaj ntsig zoo heev thiab tau dhau los ua cov npe tsev neeg hauv lawv txoj cai. Tab sis qhov twg raws nraim li cov billionaire qub txeeg qub teg hu tsev?

Walmart cov qub txeeg qub teg, suav nrog tsev neeg Walton, tau kis thoob plaws ntau qhov chaw hauv Tebchaws Meskas. Tsev neeg qhov chaw nyob yog nyob hauv Bentonville, Arkansas, qhov chaw Walmart lub hauv paus chaw nyob. Lub nroog me me no nyob rau sab qaum teb sab hnub poob ntawm lub xeev ua haujlwm tseem ceeb ntawm tsev neeg lub tebchaws ua lag luam. Bentonville tseem yog tsev rau Crystal Bridges Tsev khaws puav pheej ntawm American Art, nrhiav tau los ntawm Alice Walton, ib tug ntawm Walmart heiresses.

Txawm li cas los xij, Walmart cov qub txeeg qub teg tsis nyob hauv Arkansas nkaus xwb. Lawv kuj tau tsim chaw nyob hauv lwm qhov chaw ntawm lub tebchaws. Piv txwv li, Alice Walton muaj ib lub chaw ua liaj ua teb hauv Millsap, Texas, thaum nws tus tij laug, Jim Walton, nyob hauv Bentonville thiab kuj muaj ib lub chaw ua liaj ua teb hauv Mineral Wells, Texas. Lub caij no, Rob Walton, tus tub hlob ntawm Sam Walton, nyob hauv Paradise Valley, Arizona.

FAQ:

Q: Leej twg yog Walmart txais qub txeeg qub teg?

A: Cov qub txeeg qub teg ntawm Walmart yog cov xeeb ntxwv ntawm Sam Walton, tus tsim ntawm Walmart. Lawv suav nrog Alice Walton, Jim Walton, thiab Rob Walton, thiab lwm yam.

Q: Walmart tsev neeg lub tsev nyob qhov twg?

A: Walmart tsev neeg thawj qhov chaw nyob yog nyob hauv Bentonville, Arkansas, qhov chaw Walmart lub hauv paus chaw nyob.

Q: Qhov twg lwm tus neeg txais txiaj ntsig Walmart nyob?

A: Walmart cov txais cuab tam muaj chaw nyob hauv ntau qhov chaw. Alice Walton muaj ib lub ranch hauv Millsap, Texas, Jim Walton muaj ib lub chaw ua haujlwm hauv Mineral Wells, Texas, thiab Rob Walton nyob hauv Paradise Valley, Arizona.

Q: Bentonville paub txog dab tsi?

A: Bentonville paub tias yog lub hauv paus ntawm Walmart thiab tseem yog lub tsev rau Crystal Bridges Tsev khaws puav pheej ntawm American Art, tsim los ntawm Alice Walton.

Hauv kev xaus, thaum Walmart cov txais txiaj ntsig feem ntau nyob hauv Bentonville, Arkansas, lawv kuj muaj tsev nyob rau lwm qhov hauv Tebchaws Meskas. Lawv cov kev nplua nuj thiab kev cuam tshuam txuas mus deb dhau lawv qhov chaw nyob, raws li lawv txuas ntxiv txhim kho kev lag luam muag khoom thiab ua kom muaj txiaj ntsig zoo rau cov zej zog uas lawv hu hauv tsev.