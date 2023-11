By

Cov tswv ntawm Walmart nyob qhov twg?

Hauv thaj chaw ntawm cov khw muag khoom loj, Walmart sawv siab yog ib lub tuam txhab lees paub thiab muaj peev xwm tshaj plaws hauv ntiaj teb. Nrog nws cov khw muag khoom loj thiab ntau yam khoom lag luam, Walmart tau dhau los ua lub npe tsev neeg rau ntau lab tus neeg yuav khoom. Tab sis koj puas tau xav tias cov tswv ntawm lub khw muag khoom no nyob qhov twg? Cia peb nkag siab mus rau hauv lub ntiaj teb ntawm cov tswv Walmart thiab nrhiav pom qhov twg lawv hu mus tsev.

Walton tsev neeg, cov xeeb ntxwv ntawm Walmart tus tsim Sam Walton, yog thawj tus tswv ntawm lub tuam txhab. Raws li xyoo 2021, tsev neeg koom ua ke muaj txog 50% ntawm Walmart cov koom nrog, ua rau lawv yog ib tsev neeg muaj nyiaj tshaj plaws hauv ntiaj teb. Thaum cov neeg hauv tsev neeg kis mus rau ntau qhov chaw, feem ntau ntawm lawv nyob hauv Tebchaws Meskas.

Cov neeg hauv Walton nyob qhov twg?

Tsev neeg Walton muaj qhov muaj zog nyob hauv lub xeev Arkansas, qhov chaw Walmart lub hauv paus chaw nyob. Bentonville, lub nroog me me nyob rau sab qaum teb hnub poob Arkansas, yog lub tsev rau Walmart Home Office thiab ua lub hauv paus rau lub tuam txhab kev ua haujlwm. Ntau tus neeg hauv tsev neeg Walton tau xaiv los nyob hauv thaj chaw no, tuav kev sib raug zoo nrog lub tuam txhab cov hauv paus hniav.

Ntxiv rau Arkansas, qee cov tswv cuab ntawm tsev neeg Walton tau xaiv los nyob hauv lwm qhov chaw hauv Tebchaws Meskas. Piv txwv li, Alice Walton, tus ntxhais ntawm Walmart tus tsim, nyob hauv Texas thiab paub txog nws cov duab kos duab uas nthuav tawm ntawm Crystal Bridges Tsev khaws puav pheej ntawm American Art hauv Bentonville.

Dab tsi yog qhov txiaj ntsig ntawm Walton tsev neeg?

Raws li xyoo 2021, cov nuj nqis ntawm Walton tsev neeg kwv yees kwv yees li ntawm $ 250 nphom, raws li Forbes. Qhov kev nplua nuj tsis txaus ntseeg no feem ntau yog los ntawm lawv cov tswv cuab hauv Walmart. Tsev neeg txoj hmoov zoo tau tso cai rau lawv nyob hauv lub neej ntawm cov khoom kim heev thiab muaj kev cuam tshuam, nrog rau ntau yam kev pab nyiaj txiag thiab kev nqis peev hauv kev lag luam sib txawv.

Hauv kev xaus, thaum Walton cov neeg hauv tsev neeg tau tawg mus thoob qhov chaw sib txawv, lawv txoj kev sib raug zoo rau Walmart thiab nws keeb kwm hauv Arkansas tseem muaj zog. Bentonville ua lub luag haujlwm tseem ceeb rau tsev neeg, nrog ntau tus neeg nyob hauv cheeb tsam. Raws li cov tswv ntawm Walmart, lawv lub hwj chim txuas mus deb dhau ntawm lawv lub tsev, ua kom pom cov khw muag khoom hauv ntiaj teb.

Cov Ntsiab Lus:

- Cov khw muag khoom loj: Cov tuam txhab loj uas tswj cov khw muag khoom lag luam.

- Walmart: Lub tuam txhab muag khoom thoob ntiaj teb uas ua haujlwm ntawm cov khw muag khoom loj, cov khw muag luv nqi, thiab cov khw muag khoom noj.

- Cov xeeb leej xeeb ntxwv: Cov neeg ncaj qha cuam tshuam nrog ib tus poj koob yawm txwv.

- Kev ua haujlwm siab dawb: Cov haujlwm lossis cov haujlwm tau ua los txhawb kev noj qab haus huv ntawm lwm tus, feem ntau yog los ntawm kev pub dawb los yog kev ua haujlwm.