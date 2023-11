Walmart lub logo qub yog dab tsi?

Hauv lub ntiaj teb ntawm cov khw muag khoom, logos ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tsim lub hom phiaj tus kheej thiab kev lees paub. Walmart, yog ib lub khw muag khoom loj tshaj plaws thiab muaj kev vam meej tshaj plaws thoob ntiaj teb, tau dhau los ntawm ntau lub logo hloov pauv xyoo. Txawm li cas los xij, nws lub logo qub tuav ib qho chaw tshwj xeeb hauv lub tuam txhab keeb kwm.

Hnub yug ntawm Walmart

Walmart tau tsim los ntawm Sam Walton hauv 1962 hauv Rogers, Arkansas. Lub tuam txhab tau pib ua lub khw muag khoom luv nqi me me, txhawm rau muab cov neeg siv khoom nrog cov khoom zoo ntawm tus nqi pheej yig. Raws li Walmart pib nthuav dav sai, nws tsim nyog los tsim lub logo uas yuav sawv cev rau lub hom phiaj zoo.

Thawj Logo

Walmart tus thawj lub logo, tau tshaj tawm hauv xyoo 1962, tau nthuav tawm ib qho yooj yim thiab txawv txawv. Lub logo muaj lo lus "Walmart" sau ua bold, cov tsiaj ntawv loj nrog lub hyphen cais "Wal" thiab "Mart." Cov tsiaj ntawv feem ntau yog xiav, thaum lub hyphen yog liab. Qhov kev sib xyaw xim no, nrog rau kev sau ntawv huv thiab ncaj ncees, qhia txog kev ntseeg siab thiab kev ntseeg siab rau cov neeg siv khoom.

Evolution ntawm Logo

Tau ntau xyoo, Walmart lub logo tau dhau los ua ntau qhov kev hloov pauv kom ua raws li lub sijhawm hloov pauv thiab cuam tshuam rau lub tuam txhab kev loj hlob. Xyoo 1964, lub hyphen raug tshem tawm, thiab cov font tau hloov me ntsis. Lub logo txuas ntxiv hloov zuj zus, nrog kev hloov me me rau cov ntawv sau thiab xim palette, kom txog rau thaum 2008 thaum lub khw muag khoom loj tshaj tawm nws lub logo tam sim no.

FAQ

Q: Vim li cas Walmart hloov nws lub logo?

A: Kev hloov pauv ntawm lub logo feem ntau tshwm sim los hloov kho lub hom phiaj cov duab, cuam tshuam nws txoj kev loj hlob, lossis hloov mus rau cov qauv tsim tam sim no. Walmart lub logo hloov pauv tau tsav los ntawm cov laj thawj zoo sib xws.

Q: Tam sim no Walmart lub logo zoo li cas?

A: Walmart lub logo tam sim no nta lub tuam txhab lub npe nyob rau hauv cov tsiaj ntawv me, nrog rau lub cim starburst hloov lub hyphen. Lub logo yog xiav thiab daj, sawv cev rau kev ntseeg siab, kev ntseeg siab, thiab kev cia siab.

Q: Puas yog lub logo qub Walmart tseem siv niaj hnub no?

A: Tsis yog, lub logo qub tsis siv lawm. Txawm li cas los xij, nws tseem yog ib feem tseem ceeb ntawm Walmart cov keeb kwm thiab ua ib qho kev ceeb toom ntawm lub tuam txhab pib txo hwj chim.

Q: Lub logo tseem ceeb npaum li cas rau lub npe?

A: Lub logo yog qhov tseem ceeb rau kev lees paub lub npe thiab tsim kom muaj lub hom phiaj tus kheej. Nws pab cov neeg siv khoom txheeb xyuas thiab sib txawv lub tuam txhab los ntawm nws cov neeg sib tw.

Hauv kev xaus, Walmart tus thawj lub logo, nrog nws cov ntawv sau thiab cov xim sib txawv, tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tsim lub hom phiaj tus kheej thaum nws tseem ntxov. Thaum lub logo tau hloov zuj zus mus rau lub sijhawm, nws tseem yog lub cim ntawm Walmart txoj kev taug kev los ntawm lub khw muag khoom luv nqi mus rau lub khw muag khoom thoob ntiaj teb.