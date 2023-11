By

Walmart lub logo qub yog dab tsi?

Hauv kev tshaj tawm tsis ntev los no, khw muag khoom loj Walmart tau nthuav tawm lub logo tshiab, cim qhov kev hloov pauv tseem ceeb ntawm nws qhov kev tsim yav dhau los. Lub logo tshiab, uas ua kom pom kev zoo dua qub thiab zoo dua qub, tau ua rau muaj kev xav paub ntawm cov neeg siv khoom txog lub tuam txhab lub logo qub thiab cov laj thawj tom qab qhov kev hloov pauv.

Walmart lub logo qub zoo li cas?

Walmart lub logo qub, siv rau ntau tshaj 30 xyoo, yog ib tug bold thiab iconic tsim uas feature lub tuam txhab lub npe nyob rau hauv cov tsiaj ntawv loj. Cov tsiaj ntawv tau stylized nrog xiav hyphen cais cov lus "Wal" thiab "Mart." Lub hyphen tau muab tso rau hauv lub hnub qub daj daj, muab lub logo rau qhov txawv thiab pom tau zoo.

Vim li cas Walmart hloov nws lub logo?

Qhov kev txiav txim siab hloov lub logo tau tsav los ntawm Walmart lub siab xav ua kom nws cov duab zoo dua qub thiab hloov mus rau qhov chaw muag khoom hloov zuj zus. Lub logo tshiab qhia txog lub tuam txhab kev cog lus rau kev tsim kho tshiab thiab nws lub hom phiaj ntawm kev muab kev lag luam zoo rau cov neeg siv khoom hauv khw thiab hauv online.

Lub logo tshiab yog dab tsi?

Lub logo tshiab nta tus qauv tsim tsawg dua, nrog rau lub tuam txhab lub npe hauv cov ntawv huv thiab yooj yim. Lub hyphen thiab starburst tau raug tshem tawm, muab lub logo kom zoo dua qub thiab niaj hnub saib. Qhov kev tsim kho tshiab no tsom mus rau kev paub txog kev ntseeg siab, kev ntseeg siab, thiab kev nkag mus tau yooj yim, ua raws li Walmart lub hom phiaj los ua kom kev yuav khoom yooj yim dua thiab yooj yim dua rau nws cov neeg siv khoom.

Lub logo tshiab yuav cuam tshuam dab tsi?

Lub logo tshiab yuav tsum muaj kev cuam tshuam zoo rau Walmart lub hom phiaj kev xav. Los ntawm kev ua kom pom nws tus kheej pom, Walmart lub hom phiaj nyiam cov neeg siv khoom tshiab thaum khaws nws lub hauv paus ruaj khov uas twb muaj lawm. Lub logo niaj hnub qhia txog lub tuam txhab kev cog lus kom muaj kev cuam tshuam hauv cov khw muag khoom hloov pauv sai thiab ua haujlwm raws li kev xav rau pem hauv ntej thiab cov neeg siv khoom lag luam.

Hauv kev xaus, Walmart lub logo qub, nrog nws qhov tshwj xeeb xiav hyphen thiab daj starburst, tau raug hloov los ntawm kev tsim qauv me me thiab niaj hnub. Lub logo tshiab sawv cev rau Walmart txoj kev cog lus rau kev tsim kho tshiab thiab cov neeg siv khoom yooj yim. Nrog rau qhov kev hloov pauv no, Walmart lub hom phiaj txhawm rau ntxiv dag zog rau nws cov npe lag luam thiab thov kom cov neeg tuaj saib dav dua hauv kev sib tw khw muag khoom.