Dab tsi yog Walmart Ameslikas tsim rau?

Nyob rau hauv lub ntiaj teb bustling ntawm khw muag khoom, Walmart tau tshwm sim raws li ib tug behemoth, nrog nws kos npe xiav thiab daj logo adorning countless khw thoob plaws lub ntiaj teb no. Tab sis koj puas tau xav paub dab tsi Walmart yog thawj zaug tsim rau? Cia peb taug kev hauv txoj kab nco kom nthuav tawm lub hauv paus ntawm lub khw muag khoom loj.

Hnub yug ntawm Walmart

Walmart tau tsim los ntawm Sam Walton hauv 1962. Thawj lub khw Walmart tau qhib nws lub qhov rooj hauv Rogers, Arkansas, nrog lub luag haujlwm yooj yim: muab cov neeg siv khoom zoo ntawm cov nqi pheej yig. Walton xav txog lub khw uas yuav ua rau cov neeg xav tau kev pab txhua hnub, muab ntau yam khoom hauv qab ib lub ru tsev.

Lub Walmart Effect

Raws li Walmart nthuav dav, nws tau hloov pauv kev lag luam muag khoom nrog nws cov qauv kev lag luam tshiab. Los ntawm leveraging kev lag luam ntawm nplai thiab siv cov kev tswj cov saw hlau zoo, Walmart tuaj yeem khaws cov nqi qis thiab nyiam cov neeg siv khoom loj. Lub tswv yim no, hu ua "Walmart effect," cuam tshuam cov kev coj ua hauv khw muag khoom thiab teeb tsa tus qauv tshiab rau kev lag luam.

FAQ

Q: Dab tsi yog kev lag luam ntawm nplai?

A: Kev lag luam ntawm cov nplai hais txog tus nqi zoo uas cov lag luam tuaj yeem ua tiav los ntawm kev nce lawv cov qib ntau lawm. Raws li cov tuam txhab tsim khoom ntau dua, lawv tuaj yeem nthuav tawm lawv cov nqi ruaj khov dua cov khoom siv loj dua, ua rau cov nqi nruab nrab qis dua ib chav.

Q: Dab tsi yog kev tswj cov saw hlau?

A: Kev tswj cov saw hlau muaj kev sib koom tes thiab kev ua kom zoo ntawm ntau yam kev ua ub no, xws li kev tsim khoom, kev tsim khoom, thiab kev faib khoom, kom ntseeg tau tias cov khoom lag luam zoo ntawm cov neeg muag khoom mus rau cov neeg siv khoom. Kev tswj cov saw hlau zoo tuaj yeem ua rau kev txuag nqi, txhim kho cov neeg siv khoom txaus siab, thiab nce nyiaj tau los.

Walmart Hnub no

Niaj hnub no, Walmart tau dhau los ua lub npe tsev neeg, nrog ntau dua 11,000 lub khw hauv 27 lub teb chaws. Nws tau nthuav dav nws cov khoom lag luam tshaj li cov khw muag khoom xwb, venturing rau hauv thaj chaw xws li e-lag luam, xa khoom noj khoom haus, thiab kev kho mob. Txawm hais tias nws txoj kev loj hlob loj, Walmart tseem cog lus rau nws lub luag haujlwm tseem ceeb ntawm kev muab cov neeg siv khoom pheej yig.

Hauv kev xaus, Walmart yog thawj zaug tsim los muab cov neeg siv khoom ntau yam khoom ntawm tus nqi pheej yig. Los ntawm nws cov qauv kev lag luam tshiab thiab kev cog lus rau cov neeg siv khoom txaus siab, Walmart tau hloov pauv kev lag luam muag khoom thiab txuas ntxiv ua lub zog tseem ceeb hauv kev ua lag luam thoob ntiaj teb.