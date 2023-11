Sam's Club lub npe ua ntej yog dab tsi?

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no ntawm cov khw muag khoom, muaj ib co npe uas tau ua synonymous nrog zoo, tus nqi, thiab yooj yim. Ib lub npe zoo li no yog Sam's Club, ib lub koom haum koom siab nkaus xwb uas muaj ntau yam khoom ntawm tus nqi sib tw. Tab sis koj puas tau xav paub tias lub khw muag khoom loj no hu ua dab tsi ua ntej nws hu ua Sam's Club? Cia peb delve rau hauv keeb kwm ntawm lub khw muag khoom loj thiab nthuav tawm nws lub npe qub.

Ua ntej nws tau txais lub npe Sam's Club, lub khw muag khoom no hu ua Sam's Wholesale Club. Founded hauv 1983 los ntawm Walmart tus tsim Sam Walton, lub koom haum warehouse tau pib npaj los pab rau cov tswv lag luam me thiab muab lawv txoj hauv kev yooj yim los yuav khoom hauv ntau. Txawm li cas los xij, nws tau txais txiaj ntsig sai sai ntawm cov neeg siv khoom ib yam nkaus, ua rau nws hloov pauv mus rau hauv lub khw muag khoom ua tswv cuab.

FAQ:

Q: Vim li cas Sam's Wholesale Club hloov nws lub npe rau Sam's Club?

A: Qhov kev txiav txim siab tso lo lus "Kev Muag Khoom" los ntawm nws lub npe tau ua los cuam tshuam lub khw muag khoom hloov zuj zus. Raws li qhov muaj koob meej ntawm lub tsev khaws khoom lag luam loj hlob ntawm cov neeg siv khoom, kev hloov npe tau pom tias yog ib txoj hauv kev los thov rau cov neeg tuaj saib dav dua.

Q: Thaum twg Sam's Wholesale Club officially ua Sam's Club?

A: Lub npe hloov pauv tau tshwm sim hauv xyoo 1987, tsuas yog plaub xyoos tom qab lub koom haum warehouse club pib. Txij thaum ntawd los, lub npe Sam's Club tau dhau los ua cov khoom lag luam zoo, tus nqi zoo, thiab kev xaiv dav.

Q: Puas muaj lwm yam kev hloov pauv tseem ceeb uas tshwm sim thaum lub sijhawm hloov pauv ntawm Sam's Wholesale Club mus rau Sam's Club?

A: Nrog rau kev hloov npe, Sam's Club kuj tau ua tiav cov txheej txheem rebranding. Lub tuam txhab tau tshaj tawm lub logo tshiab thiab hloov kho nws lub khw tsim los txhim kho kev lag luam kev lag luam rau nws cov tswv cuab.

Q: Sam's Club tau hloov pauv li cas txij thaum pib?

A: Ntau xyoo dhau los, Sam's Club tau nthuav dav nws cov khoom muag, qhia cov kev pabcuam tshiab, thiab txais kev siv thev naus laus zis kom tau raws li cov kev xav tau ntawm nws cov tswv cuab. Niaj hnub no, nws muaj ntau yam khoom siv, xws li khoom noj khoom haus, khoom siv hluav taws xob, rooj tog zaum, thiab lwm yam.

Hauv kev xaus, Sam's Club, yav tas los hu ua Sam's Wholesale Club, tau los ntev heev txij li thaum pib. Los ntawm catering feem ntau rau cov tswv lag luam me kom dhau los ua qhov chaw mus rau ib tus neeg siv khoom, lub khw muag khoom loj loj no tau ua tiav zoo rau cov khw muag khoom hloov zuj zus thaum tuav nws txoj kev cog lus los muab cov khoom zoo ntawm cov nqi sib tw.