Cov tshuaj tiv thaiv dab tsi tau tso tseg hauv 70s?

Qhov tshuaj tiv thaiv twg tau tso tseg hauv 70s?

Nyob rau xyoo 1970, ib qho tshuaj tiv thaiv kab mob hu ua kab mob me me tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tshem tawm ib qho kab mob tuag coob tshaj plaws hauv tib neeg keeb kwm. Cov kab mob me me, tshwm sim los ntawm tus kab mob variola, tau ua phem rau tib neeg rau ntau pua xyoo, ua rau muaj mob loj heev, ua tsis taus pa, thiab tuag. Txawm li cas los xij, ua tsaug rau kev siv zog tsis tu ncua ntawm cov kws tshawb fawb thiab cov kws kho mob, cov kab mob me me tau raug tshaj tawm tias raug tshem tawm xyoo 1980 los ntawm World Health Organization (WHO). Cia peb txheeb xyuas cov ntsiab lus ntawm cov tshuaj tiv thaiv zoo kawg li no thiab nws qhov cuam tshuam.

Cov tshuaj tiv thaiv kab mob me me, tseem hu ua tshuaj tiv thaiv kab mob, tau tsim tawm thaum xyoo pua 18th los ntawm Edward Jenner, kws kho mob Askiv. Cov tshuaj tiv thaiv tau siv cov kab mob ntsig txog hu ua vaccinia, uas muab kev tiv thaiv kab mob me me. Los ntawm kev qhia txog qhov tsis muaj zog ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob rau hauv lub cev, lub cev tiv thaiv kab mob yuav paub thiab rhuav tshem nws, thaum tseem txhim kho kev tiv thaiv tus kab mob variola.

Cov tshuaj tiv thaiv kev vam meej tau tshwm sim nyob rau xyoo 1970s thaum WHO tau pib ua kom muaj kev kub ntxhov thoob ntiaj teb kev tshem tawm cov kab mob me me. Kev siv tshuaj tiv thaiv kab mob loj tau ua nyob rau hauv cov tebchaws uas muaj kab mob me me tseem muaj nyob, ua rau muaj kev poob qis heev. Qhov kawg paub txog cov kab mob me me tau tshwm sim hauv Somalia xyoo 1977, thiab tsis muaj tus mob tshiab tau tshaj tawm tom qab ntawd, tus kab mob tau tshaj tawm tias tshem tawm tsuas yog peb xyoos tom qab.

FAQ:

Q: Puas yog tshuaj tiv thaiv kab mob me tseem siv niaj hnub no?

A: Tom qab tshem tawm cov kab mob me me, kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob niaj hnub raug txiav tawm thoob ntiaj teb. Txawm li cas los xij, qee qhov me me ntawm tus kab mob tseem khaws cia rau hauv chav kuaj rau kev tshawb fawb thiab ua kom ceev faj.

Q: Puas muaj tej yam tshwm sim ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob?

A: Zoo li txhua yam tshuaj tiv thaiv, cov tshuaj tiv thaiv kab mob me tuaj yeem muaj kev phiv. Tej yam tshwm sim muaj xws li mob ntawm qhov chaw txhaj tshuaj, ua npaws, thiab mob lub cev. Muaj tsawg zaus, muaj teeb meem loj tuaj yeem tshwm sim, xws li kev tsis haum tshuaj hnyav lossis kis kab mob.

Q: Vim li cas cov kab mob me me tau raug xaiv rau kev tshem tawm?

A: Cov kab mob me me tau raug xaiv rau kev tshem tawm vim muaj ntau yam, suav nrog kev muaj cov tshuaj tiv thaiv zoo, tsis muaj cov tsiaj txhu, thiab pom cov tsos mob ntawm tus kab mob, uas ua rau nws yooj yim dua los txheeb xyuas thiab muaj kev sib kis.

Cov tshuaj tiv thaiv kab mob me yog qhov ua pov thawj rau lub zog ntawm kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob hauv cov kab mob tuag taus. Nws txoj kev vam meej hauv kev tshem tawm cov kab mob me me ua ib qho kev ceeb toom ntawm qhov tseem ceeb ntawm kev siv tshuaj tiv thaiv txuas ntxiv los tiv thaiv kev rov tshwm sim ntawm lwm yam kab mob sib kis. Txawm hais tias tus kab mob me me tuaj yeem yog kab mob yav dhau los, cov lus qhia tau kawm los ntawm nws qhov kev tshem tawm txuas ntxiv mus tsim cov tswv yim kev noj qab haus huv thoob ntiaj teb.