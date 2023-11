By

Lub tuam txhab hom twg yog Walmart?

Walmart, lub tuam txhab muag khoom thoob ntiaj teb, yog ib lub tuam txhab loj tshaj plaws hauv ntiaj teb. Tsim muaj xyoo 1962 los ntawm Sam Walton, Walmart tau loj hlob los ua lub zog tseem ceeb hauv kev lag luam muag khoom, nrog rau muaj nyob hauv ntau lub teb chaws thiab ntau yam khoom thiab kev pabcuam. Tab sis hom tuam txhab twg yog Walmart raws nraim? Cia wb mus saib ntxiv.

Retail Giant:

Walmart feem ntau hu ua lub khw muag khoom luv nqi. Nws ua haujlwm hauv lub network loj ntawm cov khw muag khoom, muab ntau yam khoom ntawm tus nqi sib tw. Los ntawm cov khoom noj khoom haus thiab cov khoom siv hauv tsev mus rau cov khoom siv hluav taws xob thiab khaub ncaws, Walmart lub hom phiaj muab cov neeg siv khoom nrog kev paub txog kev yuav khoom ib zaug. Nrog nws cov tswv yim uas tsis muaj nqi, lub tuam txhab tau dhau los ua ib qho kev lag luam pheej yig rau ntau lab tus tib neeg thoob ntiaj teb.

Kev Lag Luam Ntau Yam:

Txawm li cas los xij, Walmart tsis yog lub tuam txhab muag khoom ib txwm muaj. Tau ntau xyoo, nws tau nthuav dav nws cov haujlwm kom suav nrog ntau yam kev lag luam. Cov no suav nrog Walmart Supercenters, uas muab lub khw muag khoom noj nrog lub khw muag khoom dav dav, thiab Walmart Neighborhood Markets, cov khw me me uas tsom mus rau cov khoom noj thiab tshuaj. Tsis tas li ntawd, Walmart ua haujlwm koom ua tswv cuab nkaus xwb warehouse clubs hu ua Sam's Club, muab cov khoom lag luam ntawm luv nqi.

Online muaj nyob:

Nyob rau hauv xyoo tas los no, Walmart kuj tau ua qhov tseem ceeb hauv kev lag luam e-lag luam. Nrog kev nce ntawm kev yuav khoom hauv online, lub tuam txhab tau nqis peev ntau hauv nws lub vev xaib online, Walmart.com. Los ntawm lub vev xaib no, cov neeg siv khoom tuaj yeem xauj thiab yuav ntau yam khoom, uas xa mus rau lawv lub qhov rooj. Walmart qhov muaj nyob online tau tso cai rau nws sib tw nrog lwm cov lag luam e-lag luam loj, xws li Amazon.

FAQ:

Q: Puas yog Walmart lub tuam txhab thoob ntiaj teb?

A: Yog, Walmart ua haujlwm hauv ntau lub tebchaws thoob ntiaj teb, suav nrog Tebchaws Meskas, Canada, Mexico, Brazil, Tuam Tshoj, thiab United Kingdom, thiab lwm yam.

Q: Muaj pes tsawg tus neeg ua haujlwm Walmart muaj?

A: Raws li xyoo 2021, Walmart ntiav ntau dua 2.3 lab tus tib neeg thoob ntiaj teb, ua rau nws yog ib tus tswv ntiav ntiav loj tshaj plaws hauv ntiaj teb.

Q: Walmart lub hom phiaj yog dab tsi?

A: Walmart lub hom phiaj yog txhawm rau txuag tib neeg cov nyiaj kom lawv nyob tau zoo dua. Lub tuam txhab aims kom ua tiav qhov no los ntawm kev muab cov nqi qis thiab ntau yam khoom rau nws cov neeg siv khoom.

Hauv kev xaus, Walmart yog lub tuam txhab muag khoom thoob ntiaj teb uas ua haujlwm ntau lub network ntawm cov khw muag khoom luv nqi, supercenters, thiab online platforms. Nrog nws cov kev lag luam sib txawv thiab muaj nyob thoob ntiaj teb, Walmart tau tsim nws tus kheej ua lub khw muag khoom loj, muab kev xaiv pheej yig rau ntau lab tus neeg siv khoom thoob ntiaj teb.