Muaj pes tsawg tus neeg tsis muaj COVID?

Raws li COVID-19 kev kis thoob ntiaj teb txuas ntxiv cuam tshuam rau cov zej zog thoob ntiaj teb, ib lo lus nug uas feem ntau tshwm sim yog: pes tsawg tus neeg tsis tau kis tus kab mob no? Txawm hais tias nws nyuaj los txiav txim siab txog tus lej tseeb, ntau yam kev tshawb fawb thiab kev tshawb fawb muab qee qhov kev nkag siab txog qhov feem pua ​​​​ntawm cov pej xeem uas tseem tsis tau kov los ntawm tus kab mob.

Raws li Lub Koom Haum Ntiaj Teb Kev Noj Qab Haus Huv (WHO), txij li lub Kaum Hlis 2021, nws kwv yees tias kwv yees li ntawm 15% ntawm cov neeg thoob ntiaj teb tau kis tus kab mob COVID-19. Qhov no txhais tau hais tias kwv yees li 85% ntawm cov neeg tsis tau kis tus kabmob. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias cov nuj nqis no tuaj yeem sib txawv ntawm cov teb chaws thiab cheeb tsam vim muaj kev hloov pauv hauv kev sim, kev tshaj tawm xov xwm, thiab kev ntsuas ntsuas.

FAQ:

Q: Qhov feem pua ​​​​ntawm cov neeg uas tsis tau muaj COVID-19 suav li cas?

A: Qhov feem pua ​​​​ntawm cov neeg uas tsis muaj COVID-19 yog suav los ntawm kev rho tawm feem pua ​​​​ntawm cov neeg mob uas tau lees paub los ntawm 100%. Piv txwv li, yog tias 15% ntawm cov pej xeem tau kuaj pom tus kab mob zoo, ces 100% - 15% = 85% ntawm cov neeg tsis tau muaj tus kab mob COVID-19.

Q: Vim li cas nws nyuaj rau txiav txim siab feem pua ​​​​ntawm cov neeg uas tsis muaj COVID-19?

A: Kev txiav txim siab qhov feem pua ​​​​ntawm cov neeg uas tsis muaj COVID-19 yog qhov nyuaj vim muaj ntau yam. Cov no suav nrog kev hloov pauv hauv kev sim lub peev xwm thiab cov tswv yim thoob plaws thaj chaw sib txawv, tsis qhia txog cov xwm txheej, cov kab mob asymptomatic uas tsis tuaj yeem kuaj pom, thiab qhov xwm txheej zoo ntawm kev sib kis.

Q: Puas yog feem pua ​​​​ntawm cov neeg uas tsis muaj COVID-19 txhais tau tias lawv tiv thaiv kab mob?

A: Tsis yog, feem pua ​​​​ntawm cov neeg uas tsis muaj COVID-19 tsis tas txhais tau tias lawv tiv thaiv tus kabmob. Nws tsuas qhia tau tias lawv tsis tau kis mus txog qhov ntsuas. Kev tiv thaiv kab mob tuaj yeem kis tau los ntawm kev txhaj tshuaj tiv thaiv lossis kis kab mob yav dhau los, tab sis lub sijhawm thiab qib kev tiv thaiv txawv ntawm tib neeg.

Q: Puas yog feem pua ​​​​ntawm cov neeg uas tsis tau muaj COVID-19 hloov pauv lub sijhawm?

A: Yog lawm, feem pua ​​​​ntawm cov neeg uas tsis tau muaj COVID-19 yuav hloov pauv raws sijhawm raws li tus kabmob kis mus ntxiv thiab cuam tshuam rau cov neeg sib txawv. Cov xwm txheej xws li kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, qhov tshwm sim ntawm qhov hloov pauv tshiab, thiab kev ntsuas kev noj qab haus huv rau pej xeem tuaj yeem cuam tshuam rau feem ntawm cov neeg uas tsis muaj kab mob.

Hauv kev xaus, thaum nws nyuaj los txiav txim siab tus lej tseeb, nws kwv yees tias kwv yees li 85% ntawm cov pej xeem hauv ntiaj teb tsis tau kis tus kabmob COVID-19. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau ua raws li cov lus qhia txog kev noj qab haus huv rau pej xeem, xws li txhaj tshuaj tiv thaiv, hnav lub npog ntsej muag, thiab kev nyob sib ze, tiv thaiv peb tus kheej thiab lwm tus los ntawm tus kab mob.