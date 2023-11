By

Ib feem pua ​​​​ntawm cov pejxeem tau muaj COVID?

Raws li COVID-19 kis thoob qhov txhia chaw txuas ntxiv cuam tshuam rau cov zej zog thoob ntiaj teb, ib lo lus nug uas feem ntau tshwm sim yog: pes tsawg feem pua ​​​​ntawm cov pej xeem muaj tus kab mob no tiag? Kev nkag siab txog daim duab no tuaj yeem muab kev nkag siab zoo rau kev sib kis thiab cuam tshuam ntawm tus kab mob. Cia peb delve rau hauv cov ntaub ntawv thiab tshawb txog lub ncauj lus no ntxiv.

Raws li ntau yam kev tshawb fawb thiab kev kwv yees, kev txiav txim siab feem pua ​​​​ntawm cov pej xeem uas tau muaj COVID-19 yog txoj haujlwm nyuaj. Tus naj npawb ntawm cov neeg mob uas tau lees paub tsuas yog ib feem ntawm cov kab mob tiag tiag, vim tias ntau tus neeg yuav tau ntsib tus mob me lossis tsis muaj tsos mob thiab yog li ntawd mus tsis tau kuaj. Tsis tas li ntawd, kev ntsuas qhov muaj peev xwm thiab muaj nyob tau txawv ntawm ntau thaj chaw thiab lub tebchaws, ua rau muaj kev cuam tshuam ntxiv rau kev suav.

Txawm li cas los xij, cov kws tshawb fawb tau sim kwv yees qhov muaj feem ntau ntawm COVID-19 los ntawm kev ua cov kev tshawb fawb seroprevalence. Cov kev tshawb fawb no suav nrog kev kuaj ntshav los ntawm tus qauv sawv cev ntawm cov pej xeem txhawm rau kuaj pom muaj cov tshuaj tiv thaiv kab mob tiv thaiv kab mob. Los ntawm kev ua li ntawd, lawv tuaj yeem txheeb xyuas cov tib neeg uas tau kis tus kab mob yav dhau los, txawm tias lawv tau asymptomatic lossis tsis tau kuaj pom qhov zoo.

Cov txiaj ntsig ntawm cov kev tshawb fawb no tau sib txawv nyob ntawm qhov chaw thiab lub sijhawm. Qee qhov kev tshawb fawb tau qhia tias feem coob ntawm cov pej xeem tuaj yeem kis tus kab mob, thaum lwm tus tau pom tus nqi qis dua. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias cov kev kwv yees no yuav raug hloov pauv raws li cov ntaub ntawv tshiab tau dhau los thiab muaj kev tshawb fawb ntxiv.

FAQ:

Q: Seroprevalence yog dab tsi?

A: Seroprevalence yog hais txog kev faib ua feem ntawm cov tib neeg hauv cov pej xeem uas muaj cov tshuaj tiv thaiv tshwj xeeb tiv thaiv ib tus kab mob. Hauv qhov xwm txheej ntawm COVID-19, cov kev tshawb fawb seroprevalence tsom los txiav txim siab feem pua ​​​​ntawm cov neeg uas tau kis tus kabmob yav dhau los los ntawm kev kuaj pom muaj cov tshuaj tiv thaiv COVID-19 hauv lawv cov ntshav.

Q: Vim li cas nws tseem ceeb kom paub tias feem pua ​​​​ntawm cov pej xeem tau muaj COVID-19?

A: Kev nkag siab txog qhov muaj ntau ntawm COVID-19 tuaj yeem pab cov neeg saib xyuas kev noj qab haus huv thiab cov neeg tsim cai lij choj txiav txim siab txog cov tswv yim txhaj tshuaj, kev faib peev txheej, thiab kev siv cov kev tiv thaiv. Nws kuj tseem muab cov kev pom muaj txiaj ntsig rau qhov muaj feem cuam tshuam ntawm tus kab mob rau tib neeg.

Q: Peb puas tuaj yeem tso siab rau cov xwm txheej uas tau lees paub los txiav txim feem pua ​​​​ntawm cov pej xeem uas tau muaj COVID-19?

A: Tsis yog, kev cia siab rau cov xwm txheej uas tau lees paub tsuas yog tsis txaus los txiav txim qhov tseeb ntawm qhov tseeb ntawm COVID-19. Ntau tus neeg yuav kis tau tus kab mob no tab sis tsis tau sim, vim tsis muaj cov tsos mob lossis kev sim tsis pub muaj. Cov kev tshawb fawb Seroprevalence muab kev nkag siab ntau dua ntawm tus kab mob sib kis.

Hauv kev xaus, kev txiav txim siab qhov feem pua ​​​​ntawm cov pej xeem uas tau muaj COVID-19 yog txoj haujlwm nyuaj. Cov kev tshawb fawb Seroprevalence tau tso qee qhov teeb meem ntawm qhov muaj tus kab mob ntau, tab sis cov txiaj ntsig sib txawv ntawm ntau thaj tsam thiab lub sijhawm. Raws li kev kis thoob qhov txhia chaw txuas ntxiv mus, kev tshawb fawb txuas ntxiv thiab sau cov ntaub ntawv yuav pab kho peb txoj kev nkag siab txog qhov tseeb ntawm COVID-19 qhov cuam tshuam rau cov pej xeem.