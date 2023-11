By

Ib feem pua ​​​​ntawm cov neeg tsis tau muaj COVID?

Nyob rau hauv nruab nrab ntawm tus kab mob COVID-19 tsis tu ncua, cov lus nug uas feem ntau tshwm sim yog: pes tsawg feem pua ​​​​ntawm cov neeg hauv ntiaj teb tsis tau kis tus kab mob no? Txawm hais tias nws nyuaj los muab tus lej tseeb, ntau yam tuaj yeem pab peb kwv yees qhov feem pua ​​​​ntawm no.

Cov xwm txheej cuam tshuam qhov feem pua

Ntau yam tseem ceeb ua lub luag haujlwm hauv kev txiav txim siab feem pua ​​​​ntawm cov neeg uas tsis tau muaj COVID-19. Ua ntej, qhov sib kis ntawm tus kab mob txhais tau tias nws kis tau sai hauv cov zej zog. Tsis tas li ntawd, qhov ua tau zoo ntawm kev ntsuas kev noj qab haus huv rau pej xeem, xws li kev kaw cia, kev nyob sib nrug deb, thiab kev txhaj tshuaj tiv thaiv, kuj cuam tshuam rau tus naj npawb ntawm cov neeg kis tus kabmob.

Kev kwv yees qhov feem pua

Kev kwv yees qhov feem pua ​​​​ntawm cov neeg uas tsis tau muaj COVID-19 yog qhov nyuaj vim muaj ntau yam laj thawj. Ua ntej, tus kab mob no tau cuam tshuam rau thaj chaw sib txawv thiab cov pej xeem sib txawv. Cov xwm txheej xws li cov pej xeem ceev, kev saib xyuas kev noj qab haus huv, thiab kev ua raws li kev tiv thaiv kev tiv thaiv tuaj yeem cuam tshuam rau tus kab mob. Tsis tas li ntawd, qhov tsis muaj kev ntsuas dav dav thiab tsis sib xws hauv ntau lub tebchaws ua rau nws nyuaj kom tau txais cov ntaub ntawv tseeb ntawm tus lej ntawm tus kabmob.

Txawm li cas los xij, raws li cov ntaub ntawv muaj thiab cov kev tshawb fawb tshawb fawb, nws tsim nyog xav tias feem ntau ntawm cov pej xeem hauv ntiaj teb tsis tau kis tus kab mob COVID-19. Lub Koom Haum Ntiaj Teb Kev Noj Qab Haus Huv (WHO) kwv yees tias txij lub Cuaj Hlis 2021, tsuas yog kwv yees li 15% ntawm cov neeg hauv ntiaj teb tau txhaj tshuaj tiv thaiv tag nrho. Qhov no qhia tau tias feem ntau ntawm cov pej xeem tseem raug tus kab mob no.

FAQ

Q: "COVID-19" sawv cev rau dab tsi?

A: COVID-19 sawv cev rau "tus kab mob coronavirus 2019." Nws tshwm sim los ntawm tus mob hnyav ua pa nyuaj ua pa mob coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

Q: Qhov feem pua ​​​​ntawm cov neeg uas tsis tau muaj COVID-19 suav li cas?

A: Qhov feem pua ​​​​yog kwv yees raws li ntau yam, suav nrog tus nqi kis tus kab mob, tus nqi txhaj tshuaj, thiab qhov sib txawv hauv cheeb tsam ntawm kev kis tus kab mob.

Q: Puas tuaj yeem txiav txim siab feem pua ​​​​ntawm cov neeg uas tsis tau muaj COVID-19?

A: Vim muaj kev sib koom ua ke, nws yog qhov nyuaj los muab tus lej tseeb. Txawm li cas los xij, kev kwv yees tuaj yeem ua tau raws li cov ntaub ntawv muaj thiab cov kev tshawb fawb tshawb fawb.

Q: Puas yog feem pua ​​​​ntawm cov neeg uas tsis tau muaj COVID-19 sib txawv hauv ntau lub tebchaws?

A: Yog lawm, qhov feem pua ​​​​yuav sib txawv heev nyob rau hauv lub teb chaws vim muaj tej yam xws li pej xeem ceev, kev kho mob infrastructure, thiab ua raws li kev tiv thaiv.

Hauv kev xaus, txawm hais tias nws nyuaj rau muab qhov feem pua ​​​​ntawm qhov tseeb, nws yog qhov tsim nyog los xav tias ib feem tseem ceeb ntawm cov pej xeem thoob ntiaj teb tsis tau kis tus kab mob COVID-19. Kev siv tshuaj tiv thaiv tsis tu ncua thiab ua raws li kev tiv thaiv kev tiv thaiv yuav ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txo tus naj npawb ntawm cov kab mob thiab tiv thaiv tib neeg los ntawm tus kab mob.