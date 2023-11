By

Walmart lub cuab tam loj tshaj yog dab tsi?

Hauv kev lag luam muag khoom sib tw hnyav, Walmart tau tshwm sim los ua lub zog tseem ceeb, tau txais kev nyiam ntawm cov neeg siv khoom thiab cov tub ua lag luam ib yam nkaus. Nrog nws cov khw muag khoom loj heev, cov khoom lag luam dav dav, thiab cov tswv yim tshiab, cov khw muag khoom loj tau tswj hwm nws txoj haujlwm ua ib lub tuam txhab loj tshaj plaws hauv ntiaj teb. Tab sis dab tsi yog Walmart lub cuab tam loj tshaj plaws uas ua rau nws sib nrug ntawm nws cov neeg sib tw?

Supply Chain Excellence:

Ib qho ntawm Walmart lub zog loj tshaj plaws nyob hauv nws txoj kev tswj cov saw hlau. Lub tuam txhab tau ua tiav kev kos duab ntawm cov khoom txav tau zoo los ntawm cov neeg muag khoom mus rau nws lub khw muag khoom, kom ntseeg tau tias cov txee yeej ib txwm khaws nrog cov khoom tsim nyog. Los ntawm kev siv nws cov nplai loj heev, Walmart muaj peev xwm sib tham txog cov lus pom zoo nrog cov neeg muag khoom, tso cai rau nws muab cov nqi sib tw rau cov neeg siv khoom. Qhov kev ua tau zoo no hauv kev tswj cov saw hlau tau ua tus tsav tsheb tseem ceeb ntawm Walmart txoj kev vam meej.

Tus nqi qis:

Walmart qhov kev cog lus muab cov nqi qis yog lwm yam khoom muaj nqis. Lub tuam txhab "Txhua Hnub Tus Nqi" lub tswv yim tau zoo nrog cov neeg siv khoom, nyiam cov neeg siv khoom ncaj ncees. Los ntawm kev khaws cov nqi qis los ntawm kev lag luam ntawm cov nplai thiab kev ua haujlwm tau zoo, Walmart muaj peev xwm xa cov nyiaj khaws cia rau cov neeg siv khoom. Qhov kev tsom xam ntawm kev them taus tau ua rau Walmart mus rau qhov chaw rau cov neeg siv khoom siv nyiaj txiag.

Cov ntaub ntawv neeg siv khoom:

Hauv lub hnub nyoog digital, cov ntaub ntawv yog huab tais, thiab Walmart tau khaws cov khoom muaj nqis ntawm cov neeg siv khoom cov ntaub ntawv. Los ntawm nws cov kev sib tham hauv online thiab offline, lub tuam txhab khaws cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm cov neeg siv khoom nyiam, kev yuav khoom, thiab kev nyiam. Cov ntaub ntawv no tso cai rau Walmart ua tus kheej nws cov khoom, tsom rau cov neeg siv khoom tshwj xeeb, thiab txhim kho nws cov tswv yim kev lag luam. Los ntawm kev siv cov ntaub ntawv cov neeg siv khoom zoo, Walmart tuaj yeem nyob ua ntej ntawm qhov nkhaus thiab muab kev ua lag luam zoo.

FAQ:

Q: Dab tsi yog kev tswj cov saw hlau?

A: Kev tswj xyuas cov khoom siv yog hais txog kev sib koom tes thiab kev saib xyuas ntawm txhua yam haujlwm koom nrog hauv kev tsim khoom thiab kev faib khoom lossis kev pabcuam, los ntawm cov khoom siv raw mus rau qhov kawg ntawm kev xa khoom.

Q: Dab tsi yog kev lag luam ntawm nplai?

A: Kev lag luam ntawm nplai yog cov nqi zoo uas lub tuam txhab tuaj yeem ua tiav los ntawm kev nce nws cov khoom lossis kev yuav khoom ntim. Raws li qhov ntim nce, tus nqi nruab nrab ntawm ib chav tsev txo qis, ua rau muaj kev ua tau zoo dua thiab txo tus nqi.

Q: Walmart sau cov neeg siv khoom li cas?

A: Walmart sau cov ntaub ntawv cov neeg siv khoom los ntawm ntau txoj hauv kev, suav nrog kev yuav khoom hauv online, cov kev pabcuam ncaj ncees, credit card pauv, thiab kev tshawb fawb hauv khw. Cov ntaub ntawv no yog tom qab ntawd txheeb xyuas kom tau txais kev nkag siab rau cov neeg siv khoom tus cwj pwm thiab nyiam.

Hauv kev xaus, Walmart lub cuab tam loj tshaj plaws tuaj yeem raug ntaus nqi rau nws cov khoom siv zoo tshaj plaws, kev cog lus rau tus nqi qis, thiab kev siv cov ntaub ntawv cov neeg siv tau zoo. Cov xwm txheej no tau txhawb nqa lub tuam txhab mus rau pem hauv ntej ntawm kev lag luam muag khoom, tso cai rau nws tswj hwm nws txoj kev sib tw thiab txuas ntxiv nws txoj kev loj hlob zoo kawg li.