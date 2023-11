By

Tus kab mob tshiab hu ua dab tsi?

Nyob rau hauv lub hlis tsis ntev los no, tus kab mob tshiab tau ua rau lub ntiaj teb nyiam, ua rau muaj kev txhawj xeeb thoob plaws ntiaj teb thiab ua rau muaj kev mob siab rau thoob ntiaj teb txhawm rau txhawm rau kis nws. Tus kab mob tshiab no, lub npe hu ua SARS-CoV-2, yog lub luag haujlwm rau tus kabmob hu ua COVID-19. Qhov tshwm sim ntawm tus kab mob no tau pom thawj zaug hauv Wuhan, Tuam Tshoj thaum Lub Kaum Ob Hlis 2019 thiab tau dhau los ua tus kabmob kis thoob ntiaj teb.

SARS-CoV-2 yog dab tsi?

SARS-CoV-2 belongs rau tsev neeg ntawm cov kab mob hu ua coronaviruses, uas paub tias ua rau mob ua pa rau tib neeg. Lub npe "coronavirus" los ntawm cov kab zoo li lub kaus mom uas tawm los ntawm qhov chaw ntawm tus kab mob thaum saib hauv lub tshuab tsom. Cov kab mob tshwj xeeb no, SARS-CoV-2, muaj feem cuam tshuam nrog tus kab mob lub luag haujlwm rau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) tshwm sim xyoo 2002-2003.

COVID-19 yog dab tsi?

COVID-19 yog tus kab mob tshwm sim los ntawm tus kab mob SARS-CoV-2. Cov lus luv luv yog "tus kab mob coronavirus 2019," qhia lub xyoo nws tau pom thawj zaug. Tus kab mob no feem ntau cuam tshuam rau cov kab mob ua pa thiab tuaj yeem muaj los ntawm cov tsos mob me, xws li ua npaws thiab hnoos, mus rau kev ua pa hnyav thiab lub cev tsis ua haujlwm. Nws tuaj yeem ua rau muaj kev phom sij tshwj xeeb rau cov neeg laus thiab cov neeg uas muaj mob hauv qab.

FAQ:

Q: Tus kab mob kis tau li cas?

A: Tus kab mob feem ntau kis los ntawm cov pa ua pa thaum tus neeg mob hnoos, txham, lossis hais lus. Nws tseem tuaj yeem kis tau los ntawm kev kov qhov chaw lossis cov khoom uas kis tus kab mob thiab tom qab ntawd kov lub ntsej muag.

Q: Cov tsos mob ntawm COVID-19 yog dab tsi?

A: Cov tsos mob tshwm sim muaj xws li ua npaws, hnoos, ua tsis taus pa, qaug zog, mob lub cev, mob caj pas, thiab tsis hnov ​​​​tsw lossis tsis hnov ​​tsw. Txawm li cas los xij, qee tus neeg yuav muaj asymptomatic lossis muaj cov tsos mob me.

Q: Kuv tuaj yeem tiv thaiv kuv tus kheej li cas?

A: Nws yog ib qho tseem ceeb rau kev coj tus cwj pwm zoo, xws li kev ntxuav tes tas li, hnav lub npog ntsej muag rau pej xeem, tuav lub cev nyob deb ntawm lwm tus, thiab zam kev sib sau ua ke loj. Ua raws li cov lus qhia thiab cov lus pom zoo los ntawm cov neeg saib xyuas kev noj qab haus huv yog qhov tseem ceeb.

Q: Puas muaj tshuaj tiv thaiv?

A: Yog lawm, ntau cov tshuaj tiv thaiv tau tsim thiab tso cai siv thaum muaj xwm txheej ceev los tiv thaiv COVID-19. Kev txhaj tshuaj tiv thaiv yog tab tom ua thoob ntiaj teb los pab tswj kev kis tus kabmob.

Hauv kev xaus, tus kab mob tshiab, SARS-CoV-2, yog lub luag haujlwm rau tus kabmob hu ua COVID-19. Nws yog ib qho tseem ceeb kom nyob twj ywm paub txog cov kev txhim kho tshiab kawg, ua raws li cov lus qhia tau pom zoo, thiab saib xyuas kev noj qab haus huv ntawm tus kheej thiab pej xeem kom txo tau qhov cuam tshuam ntawm kev sib kis thoob ntiaj teb no.