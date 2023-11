Qhov kev txiav txim yam tsawg kawg nkaus tus nqi rau kev xa dawb ntawm Walmart yog dab tsi?

Walmart, yog ib lub tuam txhab muag khoom loj tshaj plaws hauv ntiaj teb, muab kev lag luam online yooj yim rau nws cov neeg siv khoom. Nrog rau kev nce qib hauv kev lag luam hauv online, ntau tus neeg xav paub txog qhov tsawg kawg nkaus tus nqi xaj kom tsim nyog rau kev xa khoom dawb ntawm Walmart. Hauv tsab xov xwm no, peb yuav tshawb txog lub ntsiab lus no thiab muab cov lus teb rau qee cov lus nug uas nquag nug.

Yam tsawg kawg nkaus tus nqi rau kev xa khoom dawb:

Walmart tsis ntev los no tau hloov pauv rau nws txoj cai xa khoom, txhawm rau muab kev yooj yim dua thiab yooj yim rau nws cov neeg siv khoom. Txog tam sim no, qhov tsawg kawg nkaus tus nqi xaj yuav tsum tau xa dawb ntawm Walmart yog $ 35. Qhov no txhais tau tias yog tias koj qhov kev yuav khoom hauv online tshaj $35, koj yuav tsis raug them nqi ntxiv rau kev xa khoom.

Qhov pib tshiab no yog qhov kev txhim kho tseem ceeb rau cov neeg siv khoom uas yav dhau los yuav tsum tau ua kom tau raws li tus nqi qis dua kom tau txais kev xa khoom dawb. Los ntawm kev txo qis qhov yuav tsum tau ua rau $ 35, Walmart tau ua rau nws yooj yim dua rau cov tib neeg kom txaus siab rau qhov yooj yim ntawm lawv cov khoom xa tuaj rau lawv lub qhov rooj yam tsis muaj nqi ntxiv.

Lus Nug:

1. Kuv puas tuaj yeem muab ntau yam khoom kom ncav cuag tus nqi qis tshaj $35?

Yog lawm, koj tuaj yeem ua ke ntau yam khoom kom tau raws li qhov tsawg kawg nkaus tus nqi ntawm $ 35. Tsuav tus nqi tag nrho ntawm koj lub tawb nqa khoom hauv online tshaj $35, koj yuav tsim nyog tau txais kev xa khoom dawb.

2. Puas yog tus nqi txiav txim yam tsawg kawg nkaus siv rau txhua yam khoom?

Tus nqi txiav txim yam tsawg kawg nkaus siv rau feem ntau cov khoom muaj rau kev yuav khoom online ntawm Walmart. Txawm li cas los xij, tej zaum yuav muaj qee qhov kev zam, xws li cov khoom loj lossis hnyav uas yuav tsum tau tuav tshwj xeeb lossis kev npaj xa khoom. Hauv cov xwm txheej zoo li no, yuav raug them nqi ntxiv.

3. Puas yog qhov kev txiav txim yam tsawg kawg nkaus tus nqi tib yam rau txhua txoj kev xa khoom?

Yog lawm, tus nqi txiav txim yam tsawg kawg nkaus ntawm $35 siv rau txhua qhov kev xaiv xa khoom uas muab los ntawm Walmart, suav nrog tus qauv xa khoom thiab xa tawm sai. Txawm hais tias koj xaiv qhov kev xa khoom ceev npaum li cas, tsuav koj qhov kev txiav txim ua tau raws li qhov xav tau yam tsawg kawg nkaus, koj yuav tsis raug them tus nqi xa khoom.

Hauv kev xaus, Walmart tau teeb tsa tus nqi txiav txim yam tsawg kawg nkaus rau kev xa dawb ntawm $ 35, tso cai rau cov neeg siv khoom txaus siab rau qhov yooj yim ntawm kev yuav khoom hauv online yam tsis muaj nqi xa khoom ntxiv. Qhov kev hloov pauv ntawm txoj cai no qhia tau hais tias Walmart qhov kev cog lus los muab kev lag luam zoo thiab pheej yig rau nws cov neeg siv khoom online. Yog li, lwm zaus koj mus kav khw ntawm Walmart, nco ntsoov tias koj tuaj yeem coj kom zoo dua ntawm kev xa khoom dawb los ntawm kev ntsib tus nqi qis kawg nkaus ntawm $ 35.