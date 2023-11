By

Cov tshuaj tiv thaiv COVID tshiab rau cov neeg laus yog dab tsi?

Hauv kev sib ntaus sib tua tsis tu ncua tiv thaiv COVID-19 kev sib kis, cov tshuaj tiv thaiv tau tshwm sim los ua cov cuab yeej tseem ceeb los tiv thaiv tib neeg thiab cov zej zog. Raws li tus kab mob txuas ntxiv cuam tshuam rau tib neeg ntawm txhua lub hnub nyoog, nws yog qhov tseem ceeb los xyuas kom meej tias cov neeg muaj kev phom sij, xws li cov neeg laus, tau txais kev tiv thaiv tsim nyog. Ntau cov tshuaj tiv thaiv tau tsim thiab tso cai rau siv thaum muaj xwm txheej ceev, tab sis dab tsi yog qhov tseeb cov tshuaj tiv thaiv COVID tsim tshwj xeeb rau cov neeg laus?

Cov tshuaj tiv thaiv COVID zaum kawg tau pom zoo rau cov neeg laus yog cov tshuaj tiv thaiv Johnson & Johnson, tseem hu ua Janssen tshuaj tiv thaiv. Cov tshuaj tiv thaiv ib zaug no tau pom cov txiaj ntsig tau zoo hauv kev sim tshuaj thiab tau tso cai siv thaum muaj xwm txheej ceev los ntawm cov thawj coj tswj hwm. Nws siv thev naus laus zis thev naus laus zis, qhov uas tsis muaj kab mob adenovirus hloov kho kom nqa ib qho ntawm tus kab mob SARS-CoV-2, ua rau muaj kev tiv thaiv kab mob hauv lub cev.

Cov tshuaj tiv thaiv Janssen tau pom tias muaj txiaj ntsig zoo hauv kev tiv thaiv kev mob hnyav, mus pw hauv tsev kho mob, thiab kev tuag los ntawm COVID-19. Nws tau pom tias muaj txiaj ntsig tshwj xeeb rau cov neeg laus, suav nrog cov neeg laus, uas muaj kev pheej hmoo siab ntawm kev tsim cov teeb meem hnyav los ntawm tus kab mob. Cov tshuaj tiv thaiv ib zaug ib zaug kuj ua kom yooj yim rau cov txheej txheem txhaj tshuaj rau cov neeg laus, tshem tawm qhov xav tau rau ntau lub sijhawm teem tseg.

FAQ:

Q: Cov tshuaj tiv thaiv Johnson & Johnson piv rau lwm cov tshuaj tiv thaiv COVID li cas?

A: Cov tshuaj tiv thaiv Johnson & Johnson tau pom tias muaj txiaj ntsig zoo sib xws hauv kev tiv thaiv kev mob hnyav xws li lwm yam tshuaj tiv thaiv. Txawm li cas los xij, nws txawv ntawm qhov ntau npaum li cas, vim nws tsuas yog yuav tsum tau txhaj ib zaug xwb, thaum feem ntau lwm cov tshuaj tiv thaiv yuav tsum tau txhaj ob koob.

Q: Puas muaj kev phiv cuam tshuam nrog rau cov tshuaj tiv thaiv Johnson & Johnson?

A: Zoo li txhua yam tshuaj tiv thaiv, cov tshuaj tiv thaiv Johnson & Johnson yuav ua rau muaj mob me me xws li mob ntawm qhov chaw txhaj tshuaj, qaug zog, mob taub hau, mob leeg, thiab kub taub hau. Cov kev mob tshwm sim no feem ntau yog luv luv thiab daws lawv tus kheej.

Q: Cov neeg laus puas tuaj yeem tau txais lwm cov tshuaj tiv thaiv COVID es tsis txhob txhaj tshuaj tiv thaiv Johnson & Johnson?

A: Yog lawm, cov neeg laus tuaj yeem tau txais kev tso cai tshuaj tiv thaiv COVID raws li lawv qhov kev tsim nyog thiab muaj nyob hauv lawv cheeb tsam. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau sab laj nrog cov kws kho mob kom txiav txim siab qhov kev xaiv tshuaj tiv thaiv zoo tshaj plaws.

Hauv kev xaus, cov tshuaj tiv thaiv COVID tshiab rau cov neeg laus yog cov tshuaj tiv thaiv Johnson & Johnson, uas muab kev tswj hwm ib zaug thiab tau pom tias muaj txiaj ntsig los tiv thaiv kev mob hnyav los ntawm COVID-19. Cov neeg laus, nrog rau lawv cov kws kho mob, yuav tsum xav txog cov kev xaiv muaj thiab txiav txim siab paub txog kev txhaj tshuaj tiv thaiv lawv tus kheej thiab lawv cov zej zog los ntawm kev sib kis tsis tu ncua.