Dab tsi yog qhov kev sib cav nrog cov shingles txhaj tshuaj?

Nyob rau hauv xyoo tas los no, kev txhaj tshuaj shingles tau dhau los ua lub ntsiab lus ntawm kev tsis sib haum xeeb thiab kev sib cav ntawm cov kws kho mob thiab cov pej xeem. Shingles, tseem hu ua herpes zoster, yog ib qho mob kis kab mob uas tshwm sim los ntawm tus kab mob varicella-zoster, tib tus kab mob uas ua rau mob khaub thuas. Cov tshuaj tiv thaiv kab mob shingles, tseem hu ua Zostavax lossis Shingrix, yog tsim los tiv thaiv tus kab mob no thiab nws cov teeb meem cuam tshuam.

Kev tsis sib haum xeeb:

Qhov kev tsis sib haum xeeb nyob ib puag ncig cov kab mob shingles feem ntau yog nyob ib puag ncig nws cov txiaj ntsig thiab cov kev mob tshwm sim. Qee tus neeg sib cav hais tias cov tshuaj tiv thaiv tsis zoo li tau thov, thaum lwm tus neeg txhawj xeeb txog qhov muaj feem cuam tshuam nrog kev siv.

Kev Ua Zoo:

Ib qho ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm kev sib cav yog qhov ua tau zoo ntawm kev txhaj tshuaj shingles. Thaum cov kev tshawb fawb tau pom tias cov tshuaj tiv thaiv tuaj yeem txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev tsim cov kab mob shingles li ntawm 50%, qee cov neeg thuam hais tias qhov feem pua ​​​​ntawm no tsis siab txaus los ua pov thawj nws txoj kev siv dav. Lawv thov tias cov tshuaj tiv thaiv kev ua tau zoo txo ​​qis thaum muaj hnub nyoog thiab tias nws cov txiaj ntsig yuav tsis ntau dua qhov kev pheej hmoo.

Lwm Cov Kev Los Taw:

Lwm qhov ntawm qhov kev tsis sib haum xeeb yog qhov muaj feem cuam tshuam ntawm kev txhaj tshuaj shingles. Zoo li txhua yam tshuaj tiv thaiv, nws tuaj yeem ua rau mob me me xws li mob, liab, lossis o ntawm qhov chaw txhaj tshuaj. Txawm li cas los xij, cov kev mob tshwm sim hnyav dua, txawm tias tsis tshua muaj, tau tshaj tawm. Cov no suav nrog kev ua xua, mob nqaij, thiab txawm tias cov hlab ntsha puas. Cov neeg thuam hais tias qhov kev pheej hmoo cuam tshuam nrog cov tshuaj tiv thaiv yuav ntau dua cov txiaj ntsig, tshwj xeeb tshaj yog rau qee pawg hnub nyoog lossis cov tib neeg muaj mob tshwj xeeb.

FAQ:

1. Dab tsi yog shingles?

Shingles yog kab mob kis los ntawm tus kab mob varicella-zoster, uas kuj ua rau mob khaub thuas. Nws yog tus cwj pwm los ntawm qhov mob pob khaus uas feem ntau tshwm sim ntawm ib sab ntawm lub cev.

2. Cov kab mob shingles yog dab tsi?

Cov tshuaj tiv thaiv kab mob shingles yog ib qho tshuaj tiv thaiv tsim los tiv thaiv kab mob shingles thiab nws cov teeb meem cuam tshuam. Nws muaj nyob rau hauv ob hom: Zostavax thiab Shingrix.

3. Kev txhaj tshuaj shingles zoo npaum li cas?

Cov kev tshawb fawb tau pom tias kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tuaj yeem txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev txhim kho shingles li ntawm 50%. Txawm li cas los xij, nws qhov kev ua tau zoo yuav txo qis thaum muaj hnub nyoog.

4. Dab tsi yog cov kev mob tshwm sim ntawm kev txhaj tshuaj shingles?

Kev txhaj tshuaj shingles tuaj yeem ua rau mob me me xws li mob, liab, lossis o ntawm qhov chaw txhaj tshuaj. Cov kev mob tshwm sim hnyav dua, txawm tias tsis tshua muaj, suav nrog kev tsis haum tshuaj, mob nqaij, thiab paj hlwb puas.

Hauv kev xaus, qhov kev tsis sib haum xeeb nyob ib puag ncig cov kab mob shingles revolves nyob ib ncig ntawm nws cov txiaj ntsig thiab cov kev mob tshwm sim. Txawm hais tias qee qhov sib cav hais tias cov tshuaj tiv thaiv cov txiaj ntsig yuav tsis dhau qhov txaus ntshai, lwm tus ntseeg tias nws yog ib qho tseem ceeb hauv kev tiv thaiv kab mob shingles thiab nws cov teeb meem. Ib yam li kev txiav txim siab kho mob, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau sab laj nrog cov kws kho mob los txiav txim seb qhov kev ua tau zoo tshaj plaws raws li cov xwm txheej ntawm tus kheej thiab keeb kwm kho mob.