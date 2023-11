Cov tshuaj tiv thaiv COVID tshiab hu ua dab tsi?

Hauv kev sib tw tawm tsam qhov kev sib kis tsis tu ncua ntawm COVID-19, cov kws tshawb fawb thiab cov tuam txhab tshuaj tau ua haujlwm tsis tu ncua los tsim cov tshuaj tiv thaiv zoo. Ib qho tshuaj tiv thaiv tseem ceeb tshaj plaws uas tau tshwm sim tsis ntev los no yog cov tshuaj tiv thaiv Pfizer-BioNTech COVID-19.

Cov tshuaj tiv thaiv Pfizer-BioNTech COVID-19:

Cov tshuaj tiv thaiv Pfizer-BioNTech COVID-19, tseem hu ua BNT162b2, yog cov tshuaj tiv thaiv mRNA tsim los ntawm kev koom tes ntawm Pfizer, lub tuam txhab tshuaj ntau lub teb chaws, thiab BioNTech, lub tuam txhab German biotechnology. Cov tshuaj tiv thaiv no tau pom cov txiaj ntsig tau zoo hauv kev sim tshuaj, ua kom pom kev ua tau zoo hauv kev tiv thaiv tus kab mob COVID-19.

Cov tshuaj tiv thaiv Pfizer-BioNTech ua haujlwm li cas?

Cov tshuaj tiv thaiv Pfizer-BioNTech ua haujlwm los ntawm kev qhia txog ib qho me me ntawm tus kab mob cov khoom siv caj ces, hu ua messenger RNA (mRNA), rau hauv lub cev. Qhov mRNA no muab cov lus qhia rau cov hlwb los tsim cov khoom tsis muaj mob ntawm cov kab mob sib kis uas pom nyob rau saum npoo ntawm tus kab mob SARS-CoV-2. Thaum cov kab mob sib kis tau tsim tawm, lub cev tiv thaiv kab mob lees paub nws txawv teb chaws thiab txhim kho lub cev tiv thaiv kab mob, tsim cov tshuaj tiv thaiv los tiv thaiv nws. Nyob rau hauv rooj plaub ntawm yav tom ntej raug tus kab mob tiag tiag, lub cev tiv thaiv kab mob yog npaj los lees paub thiab nruab nrab, tiv thaiv kab mob.

FAQ:

Q: Puas yog Pfizer-BioNTech tshuaj tiv thaiv zoo?

A: Yog lawm, cov tshuaj tiv thaiv Pfizer-BioNTech tau dhau los kuaj nruj hauv kev sim tshuaj xyuas kom ntseeg tau tias nws muaj kev nyab xeeb thiab ua haujlwm tau zoo. Nws tau raug tso cai siv thaum muaj xwm txheej ceev los ntawm ntau tus neeg tswj hwm thoob ntiaj teb.

Q: Cov tshuaj tiv thaiv Pfizer-BioNTech zoo li cas?

A: Kev sim tshuaj ntsuam xyuas tau pom tias cov tshuaj tiv thaiv Pfizer-BioNTech yog kwv yees li 95% muaj txiaj ntsig los tiv thaiv tus kab mob COVID-19.

Q: Puas muaj cov tshuaj tiv thaiv Pfizer-BioNTech?

A: Zoo li txhua yam tshuaj tiv thaiv, cov tshuaj tiv thaiv Pfizer-BioNTech tuaj yeem ua rau qee qhov kev mob tshwm sim, xws li mob ntawm qhov chaw txhaj tshuaj, qaug zog, mob taub hau, mob leeg, ua daus no, ua npaws, thiab xeev siab. Cov kev mob tshwm sim no feem ntau mob me me thiab daws tsis pub dhau ob peb hnub.

Hauv kev xaus, cov tshuaj tiv thaiv Pfizer-BioNTech COVID-19 tau tshwm sim los ua tus neeg tseem ceeb hauv kev tawm tsam kev sib kis. Nws cov tshuab mRNA-raws li tau pom tias muaj txiaj ntsig zoo hauv kev tiv thaiv COVID-19 kev kis tus kabmob, muab kev cia siab rau lub neej yav tom ntej.