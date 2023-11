By

Tus lej 13 ntawm Walmart yog dab tsi?

Nyob rau hauv lub bustling aisles ntawm Walmart, cov neeg yuav khoom tej zaum yuav hnov ​​ib co lus tshaj tawm nyob rau hauv lub intercom rau ib tug "code 13." Qhov kev paub tsis meej no tau piqued xav paub ntau tus neeg siv khoom, ua rau lawv xav tsis thoob tias nws txhais li cas thiab vim li cas nws thiaj siv. Niaj hnub no, peb delve rau hauv lub ntiaj teb ntawm Walmart cov lus zais thiab nthuav tawm qhov tseeb tom qab code 13.

Txoj cai 13 txhais li cas?

Txoj Cai 13 yog lub teeb liab tsis pom zoo siv los ntawm Walmart cov koom haum los ceeb toom lawv cov npoj yaig txog qhov xwm txheej tsis txaus ntseeg lossis muaj peev xwm txaus ntshai. Thaum tus lej 13 tau tshaj tawm, nws ua haujlwm hu xov tooj rau kev pab los ntawm txhua tus neeg koom tes uas muaj nyob rau hauv ib qho chaw tshwj xeeb hauv khw. Qhov no tuaj yeem yog vim muaj ntau yam, xws li tus neeg nqa khoom, tus neeg siv khoom tsis zoo, lossis txawm tias muaj xwm txheej ceev.

Vim li cas code 13 siv?

Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm txoj cai 13 yog kom muaj kev nyab xeeb thiab kev nyab xeeb ntawm ob tus neeg siv khoom thiab cov neeg ua haujlwm. Los ntawm kev siv cov lus coded, Walmart cov neeg koom tes tuaj yeem sib txuas lus qhov xav tau kev pab yam tsis ua rau muaj kev ntshai lossis ua rau tsis xav txog qhov xwm txheej. Qhov no tso cai rau lawv los daws qhov teeb meem nrawm nrawm thiab ua tau zoo, txo qis kev puas tsuaj lossis cuam tshuam.

FAQ:

Q: Puas yog cov neeg siv khoom yuav tsum paub tias code 13 txhais li cas?

A: Tsis yog, code 13 yog cov cuab yeej sib txuas lus sab hauv siv los ntawm Walmart cov koom haum. Nws tsis yog npaj rau pej xeem kev paub lossis kev paub.

Q: Cov neeg siv khoom puas tuaj yeem tshaj tawm cov haujlwm tsis txaus ntseeg es tsis txhob cia siab rau code 13?

A: Yog lawm! Walmart txhawb cov neeg siv khoom kom tshaj tawm cov kev tsis txaus siab lossis hais txog tus cwj pwm los khaws cov neeg koom tes lossis cov neeg ua haujlwm ruaj ntseg. Koj qhov kev ceev faj tuaj yeem pab tswj qhov chaw yuav khoom nyab xeeb rau txhua tus.

Q: Puas muaj lwm cov lej siv ntawm Walmart?

A: Yog, Walmart ntiav ntau tus lej rau ntau qhov xwm txheej. Qee qhov piv txwv suav nrog code Adas (tus menyuam ploj lawm), code dawb (kev sib tsoo), thiab code xiav (kho mob xwm txheej ceev). Cov lej no yog ib feem ntawm Walmart cov txheej txheem kev nyab xeeb.

Hauv kev xaus, code 13 ntawm Walmart yog lub teeb liab tsis pom kev siv los ntawm cov neeg koom tes los thov kev pab cuam hauv kev tuav cov xwm txheej txaus ntshai. Txawm hais tias cov neeg siv khoom yuav tsis paub txog nws lub ntsiab lus, lawv tuaj yeem ua rau muaj kev nyab xeeb ntawm kev yuav khoom los ntawm kev qhia txog kev txhawj xeeb rau cov neeg ua haujlwm hauv khw. Walmart txoj kev siv cov lus sau ua piv txwv ua piv txwv lawv txoj kev cog lus los tuav lub chaw ruaj ntseg rau txhua tus neeg uas nkag mus hauv lawv lub khw.