Yuav ua li cas thaum koj tua cov ntaub ntawv xov tooj ntawm tes?

Nyob rau niaj hnub no lub ntiaj teb hyper-connected, smartphones tau dhau los ua ib feem tseem ceeb ntawm peb lub neej niaj hnub. Peb cia siab rau lawv rau kev sib txuas lus, kev lom zem, thiab nkag mus rau cov ntaub ntawv ntawm kev mus. Ib qho ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb uas ua rau peb txuas nrog yog cov ntaub ntawv xov tooj ntawm tes. Tab sis koj puas tau xav tias yuav ua li cas thaum koj kaw cov ntaub ntawv xov tooj ntawm tes ntawm koj lub cuab yeej? Cia peb tshawb nrhiav qhov cuam tshuam ntawm qhov kev ua no.

Thaum koj lov tes taw cov ntaub ntawv xov tooj ntawm tes ntawm koj lub xov tooj smartphone, koj tseem ceeb txiav nws txoj kev nkag mus rau hauv is taws nem los ntawm koj lub xov tooj ntawm tes. Qhov no txhais tau tias koj yuav tsis tuaj yeem xauj lub vev xaib, siv online apps, lossis tau txais cov ntawv ceeb toom uas xav tau kev sib txuas hauv internet. Txawm li cas los xij, nws tseem ceeb heev uas yuav tsum nco ntsoov tias kev kaw cov ntaub ntawv xov tooj ntawm tes tsis cuam tshuam rau koj lub peev xwm los hu xov tooj thiab xa ntawv, vim tias cov kev pabcuam no ua haujlwm los ntawm lwm lub network.

FAQ:

Q: Kuv puas tuaj yeem txuas rau Is Taws Nem yam tsis muaj cov ntaub ntawv xov tooj ntawm tes?

A: Yog, koj tseem tuaj yeem txuas rau Is Taws Nem siv Wi-Fi yog tias muaj. Wi-Fi tso cai rau koj lub cuab yeej txuas rau lub network hauv zos, xws li koj lub tsev lossis chaw ua haujlwm hauv internet, muab kev nkag mus rau hauv is taws nem yam tsis muaj kev cia siab rau cov ntaub ntawv xov tooj ntawm tes.

Q: Kuv puas tseem yuav tau txais cov lus thiab cov ntawv ceeb toom?

A: Yog lawm, koj tseem yuav tau txais cov lus thiab cov ntawv ceeb toom tsuav yog koj muaj kev sib txuas ntawm Wi-Fi. Cov apps zoo li WhatsApp, Facebook Messenger, thiab email cov neeg siv khoom tseem tuaj yeem ua haujlwm ntev npaum li koj txuas nrog Wi-nkaus.

Q: Dab tsi txog GPS thiab qhov chaw pabcuam?

A: GPS thiab qhov chaw pabcuam tseem tuaj yeem ua haujlwm yam tsis muaj cov ntaub ntawv xovtooj ntawm tes. Cov kev pabcuam no vam khom cov phiajcim satellite los txiav txim siab koj qhov chaw nyob, yog li koj tseem tuaj yeem siv navigation apps xws li Google Maps lossis nrhiav koj txoj hauv kev siv GPS txawm tias cov ntaub ntawv xov tooj ntawm tes raug kaw.

Hauv kev xaus, kaw cov ntaub ntawv xov tooj ntawm tes ntawm koj lub xov tooj smartphone txwv koj txoj kev nkag mus rau hauv is taws nem los ntawm koj tus kws kho mob mobile network. Txawm li cas los xij, koj tseem tuaj yeem txuas rau Is Taws Nem siv Wi-Fi thiab txuas ntxiv siv qee yam nta thiab cov apps uas tsis tso siab rau cov ntaub ntawv xov tooj ntawm tes. Yog li, yog tias koj tab tom nrhiav kev txuag cov ntaub ntawv siv lossis tsuas yog xav txiav tawm ntawm lub ntiaj teb online ib ntus, kev tsis siv cov ntaub ntawv ntawm tes tuaj yeem yog qhov kev xaiv muaj txiaj ntsig.