Yuav ua li cas yog tias koj tua cov ntaub ntawv mobile rau apps?

Niaj hnub no lub hnub nyoog digital, mobile apps tau dhau los ua ib feem ntawm peb lub neej. Los ntawm social media platforms mus rau cov cuab yeej tsim khoom, peb cia siab rau cov apps no kom nyob twj ywm thiab ua tiav txhua yam ntawm kev mus. Txawm li cas los xij, koj puas tau xav tias yuav ua li cas thaum koj kaw cov ntaub ntawv mobile rau cov apps no? Cia wb mus saib ntxiv.

Thaum koj lov tes taw cov ntaub ntawv xov tooj ntawm tes rau ib qho app, nws txhais tau tias lub app yuav tsis muaj kev nkag mus rau hauv is taws nem thaum koj tsis txuas nrog Wi-nkaus network. Qhov no tuaj yeem muaj ntau qhov cuam tshuam nyob ntawm lub app thiab nws cov haujlwm.

Yuav ua li cas rau social media apps?

Kev tshaj xov xwm apps zoo li Facebook, Instagram, thiab Twitter hnyav heev tso siab rau kev sib txuas hauv is taws nem kom nqa cov hloov tshiab, ceeb toom, thiab cov ntsiab lus tshiab. Yog tias koj kaw cov ntaub ntawv xov tooj ntawm tes rau cov apps no, koj yuav tsis tau txais kev hloov tshiab ntawm lub sijhawm, thiab koj cov khoom noj yuav tsis rov qab mus txog thaum koj txuas rau Wi-Fi. Txawm li cas los xij, koj tseem tuaj yeem tshawb xyuas cov ntsiab lus yav dhau los thiab nkag mus rau qee yam nta uas tsis tas yuav muaj kev sib txuas hauv internet, xws li saib cov ntawv khaws tseg lossis cov ntawv sau.

Yuav ua li cas yog messaging apps?

Kev xa xov apps zoo li WhatsApp, Messenger, thiab iMessage kuj xav tau kev sib txuas hauv internet xa thiab txais cov lus. Yog tias koj lov tes taw cov ntaub ntawv xov tooj ntawm tes rau cov apps no, koj yuav tsis tuaj yeem xa lossis txais cov lus tshwj tsis yog tias koj txuas nrog Wi-nkaus. Txawm li cas los xij, koj tseem tuaj yeem nkag mus rau koj cov keeb kwm sib tham thiab nyeem cov lus qub.

Dab tsi txog lwm cov apps?

Rau lwm cov apps uas tsis vam khom rau cov ntaub ntawv hauv lub sijhawm tiag tiag, tua cov ntaub ntawv xov tooj ntawm tes yuav tsis muaj kev cuam tshuam loj. Cov apps zoo li cov cuab yeej sau ntawv, huab cua apps, lossis kev ua si uas tsis tas yuav muaj kev sib txuas hauv is taws nem los ua haujlwm yuav ua haujlwm li qub.

Hauv kev xaus, kaw cov ntaub ntawv xov tooj ntawm tes rau cov apps tuaj yeem txwv lawv txoj haujlwm thiab hloov kho lub sijhawm. Txawm li cas los xij, nws tseem tuaj yeem yog txoj hauv kev zoo los khaws cov ntaub ntawv siv thiab tiv thaiv cov apps los ntawm kev siv koj cov ntaub ntawv mobile hauv keeb kwm yav dhau. Nws yog ib qho tseem ceeb los xav txog koj cov kev xav tau tshwj xeeb thiab kev nyiam thaum txiav txim siab seb puas yuav tua cov ntaub ntawv xov tooj ntawm tes rau qee cov apps.

FAQ:

Q: Kuv puas tuaj yeem siv cov apps tsis muaj cov ntaub ntawv mobile?

A: Yog lawm, koj tseem tuaj yeem siv qee cov apps uas tsis tas yuav muaj kev sib txuas hauv internet, xws li kev ua si lossis cov cuab yeej sau ntawv. Txawm li cas los xij, cov apps uas vam khom rau cov ntaub ntawv hauv lub sijhawm tiag tiag, xws li kev tshaj xov xwm lossis kev xa xov, yuav muaj kev txwv tsis pub muaj kev sib txuas hauv internet.

Q: Puas yuav tua cov ntaub ntawv xov tooj ntawm tes rau apps txuag roj teeb lub neej?

A: Disabling mobile cov ntaub ntawv rau apps tej zaum yuav muaj kev cuam tshuam me ntsis ntawm roj teeb lub neej raws li nws tiv thaiv apps tsis tu ncua syncing thiab siv cov ntaub ntawv nyob rau hauv lub keeb kwm yav dhau. Txawm li cas los xij, qhov cuam tshuam ntawm lub roj teeb lub neej yuav txawv nyob ntawm qhov tshwj xeeb app thiab nws tus cwj pwm.

Q: Kuv puas tuaj yeem siv Wi-Fi thaum cov ntaub ntawv mobile raug kaw rau cov apps?

A: Yog lawm, koj tseem tuaj yeem txuas rau Wi-Fi thiab siv cov apps uas xav tau kev sib txuas hauv internet txawm tias cov ntaub ntawv xov tooj ntawm tes raug kaw rau cov apps. Kev sib txuas Wi-Fi yog ywj siab ntawm cov ntaub ntawv xov tooj ntawm tes.