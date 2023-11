Cov ntaub ntawv tsis txwv rau apps txhais li cas?

Niaj hnub no lub hnub nyoog digital, kev siv cov ntawv thov mobile tau dhau los ua ib feem tseem ceeb ntawm peb lub neej niaj hnub. Los ntawm kev tshaj xov xwm platforms mus rau kev tawm dag zog, cov apps no sau thiab ua cov ntaub ntawv ntau heev los muab peb cov kev paub txog tus kheej. Txawm li cas los xij, qhov teeb meem ntawm cov ntaub ntawv ntiag tug thiab kev nyab xeeb yeej ib txwm muaj kev txhawj xeeb rau cov neeg siv. Txhawm rau daws qhov no, ntau tus tsim tawm app tau pib muab cov kev xaiv ntawm cov ntaub ntawv tsis txwv rau lawv cov neeg siv. Tab sis qhov no txhais tau li cas tiag?

Cov ntaub ntawv tsis txwv rau cov apps hais txog kev tso cai los ntawm cov neeg siv kom tso cai rau lub app nkag mus thiab siv lawv cov ntaub ntawv ntiag tug yam tsis muaj kev txwv lossis kev txwv. Qhov no txhais tau hais tias lub app tuaj yeem sau, khaws, thiab txheeb xyuas ntau yam ntawm cov ntaub ntawv, suav nrog tab sis tsis txwv rau qhov chaw, kev sib cuag, tshawb nrhiav keeb kwm, thiab txawm tias cov ntaub ntawv biometric. Los ntawm kev tso cai txwv tsis pub nkag mus rau cov ntaub ntawv, cov neeg siv qhov tseem ceeb muab rau cov neeg tsim tawm app txoj kev ywj pheej los siv lawv cov ntaub ntawv hauv txhua txoj kev uas lawv pom zoo.

Txawm hais tias tsis txwv cov ntaub ntawv nkag mus yuav zoo li ceeb rau qee qhov, nws tuaj yeem muab ntau yam txiaj ntsig. Piv txwv li, cov apps uas tsis txwv cov ntaub ntawv tuaj yeem muab cov kev paub tshwj xeeb rau tus kheej kom haum rau tus kheej nyiam. Qhov no tuaj yeem suav nrog cov phiaj xwm tshaj tawm, cov lus pom zoo, thiab cov lus qhia raws li tus neeg siv tus cwj pwm thiab nyiam. Tsis tas li ntawd, kev nkag mus rau cov ntaub ntawv tsis txwv tuaj yeem ua rau cov neeg tsim khoom siv los txhim kho lawv cov kev pabcuam los ntawm kev txheeb xyuas cov neeg siv cov ntaub ntawv thiab txheeb xyuas cov qauv thiab cov qauv.

FAQ:

Q: Puas yog cov ntaub ntawv tsis txwv kev nkag mus tau zoo?

A: Cov ntaub ntawv tsis txwv tsis pub nkag tuaj yeem ua rau muaj kev pheej hmoo rau cov neeg siv kev ceev ntiag tug thiab kev nyab xeeb. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau ua tib zoo xav txog lub koob npe nrov ntawm lub app thiab lub hom phiaj uas cov ntaub ntawv yuav raug siv ua ntej tso cai tsis txwv.

Q: Kuv puas tuaj yeem tshem tawm cov ntaub ntawv tsis txwv kev nkag?

A: Yog, feem ntau cov apps tso cai rau cov neeg siv hloov kho lawv cov ntaub ntawv nkag mus. Feem ntau koj tuaj yeem pom cov kev xaiv no hauv app qhov chaw lossis ntawv qhia zaub mov ntiag tug.

Q: Kuv tuaj yeem tiv thaiv kuv cov ntaub ntawv li cas thaum siv apps?

A: Txhawm rau tiv thaiv koj cov ntaub ntawv, nws raug nquahu kom tshuaj xyuas lub app txoj cai ntiag tug, tsuas yog tso cai tsim nyog, hloov kho koj cov apps tsis tu ncua, thiab siv cov passwords muaj zog, tshwj xeeb.

Hauv kev xaus, cov ntaub ntawv tsis txwv rau cov apps hais txog kev tso cai los ntawm cov neeg siv kom tso cai rau cov apps nkag mus thiab siv lawv cov ntaub ntawv ntiag tug yam tsis muaj kev txwv. Thaum qhov no tuaj yeem txhim kho cov neeg siv kev paub dhau los thiab kev ua haujlwm app, nws yog ib qho tseem ceeb rau cov neeg siv yuav tsum tau ceev faj thiab paub txog cov kev pheej hmoo uas cuam tshuam nrog cov ntaub ntawv tsis txwv. Los ntawm kev paub thiab ua raws li qhov tsim nyog ceev faj, cov neeg siv tuaj yeem txaus siab rau cov txiaj ntsig ntawm tus kheej cov apps thaum tiv thaiv lawv tus kheej thiab kev nyab xeeb.