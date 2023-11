By

COVID ua dab tsi rau koj lub cev?

Tus kab mob COVID-19 tau cuam tshuam ntau lab tus tib neeg thoob ntiaj teb, ua rau muaj mob, mus pw hauv tsev kho mob, thiab tu siab, tuag. Tab sis tus kab mob no ua dab tsi rau koj lub cev? Kev nkag siab txog qhov cuam tshuam ntawm COVID-19 rau tib neeg lub cev yog qhov tseem ceeb hauv kev tawm tsam tus kabmob thiab tiv thaiv peb tus kheej thiab cov neeg peb hlub. Wb delve rau hauv cov ntsiab lus.

COVID-19 yog tshwm sim los ntawm tus mob hnyav ua pa nyuaj ua pa mob coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Thaum tus kab mob no nkag mus rau hauv lub cev, nws feem ntau yog lub hom phiaj ntawm kev ua pa. Nws txuas rau ACE2 receptors hauv lub ntsws, tso cai rau nws nkag mus rau hauv cov hlwb. Qhov kev cuam tshuam no ua rau lub cev tiv thaiv kab mob, ua rau mob thiab ua rau lub ntsws puas.

Raws li kev kis tus kab mob mus ntxiv, tus kab mob tuaj yeem kis mus rau lwm yam kabmob, suav nrog lub plawv, lub siab, lub raum, thiab lub hlwb. Nws ua li ntawd los ntawm kev nkag mus rau hauv cov hlab ntsha lossis los ntawm kev cuam tshuam ncaj qha. Kev koom nrog ntau lub cev no tuaj yeem ua rau muaj ntau yam tsos mob thiab teeb meem.

FAQ:

1. Cov tsos mob tshwm sim ntawm COVID-19 yog dab tsi?

Cov tsos mob tshwm sim muaj xws li ua npaws, hnoos, ua tsis taus pa, nkees, tsis hnov ​​​​tsw lossis tsis hnov ​​tsw, mob caj pas, thiab mob hauv lub cev.

2. COVID-19 tuaj yeem hnyav npaum li cas?

COVID-19 tuaj yeem nyob ntawm qhov mob me mus rau qhov hnyav. Qee tus neeg yuav tsis muaj tsos mob lossis tsuas yog cov tsos mob me me xwb, thaum lwm tus tuaj yeem ua rau mob ua pa hnyav, lub cev tsis ua haujlwm, lossis mob ntshav txhaws.

3. Puas muaj kev cuam tshuam ntev los ntawm COVID-19?

Yog lawm, qee tus neeg tau ntsib kev cuam tshuam mus sij hawm ntev hu ua "ntev COVID." Cov no tuaj yeem suav nrog kev qaug zog tsis tu ncua, lub hlwb pos huab, ua tsis taus pa, mob pob qij txha, thiab kev nyuaj siab.

4. COVID-19 puas tuaj yeem ua rau tuag taus?

Yog lawm, COVID-19 tuaj yeem ua rau tuag taus, tshwj xeeb tshaj yog cov neeg laus thiab cov neeg muaj mob hauv qab. Txawm li cas los xij, feem ntau ntawm cov tib neeg uas kis tus kab mob no muaj cov tsos mob me me mus rau nruab nrab thiab rov zoo.

Hauv kev xaus, COVID-19 feem ntau cuam tshuam rau lub ntsws, tab sis kuj tuaj yeem cuam tshuam rau lwm yam kabmob. Kev nkag siab txog tus kab mob cuam tshuam rau lub cev yog qhov tseem ceeb hauv kev txhim kho kev kho mob zoo thiab kev tiv thaiv. Los ntawm kev paub thiab ua raws li cov lus qhia txog kev noj qab haus huv rau pej xeem, peb txhua tus tuaj yeem pab txhawb kev tawm tsam tus kabmob kis thoob ntiaj teb no.