Tus thawj Walmart logo zoo li cas?

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no ntawm khw muag khoom, ob peb hom yog raws li pom zoo li Walmart. Nrog nws lub logo xiav thiab daj sib txawv, lub khw muag khoom loj tau dhau los ua lub cim ntawm kev yooj yim thiab pheej yig rau ntau lab tus neeg yuav khoom thoob ntiaj teb. Tab sis koj puas tau xav paub tias tus thawj Walmart logo zoo li cas? Cia peb taug kev hauv txoj kev nco thiab tshawb txog kev hloov pauv ntawm lub cim cim no.

Thawj lub logo Walmart, uas tau qhia hauv xyoo 1962, txawv qhov peb paub niaj hnub no. Nws featured ib qho yooj yim, tsis tau bold, tsim uas showcased lub tuam txhab lub npe nyob rau hauv ib tug stylized font. Cov ntawv tau muab tso rau hauv ib qho kev sib tw, nrog "Wal" nyob saum "Mart." Lo lus "Mart" tau hais hauv qab, hais txog lub khw muag khoom tsom mus rau kev muab ntau yam khoom hauv qab ib lub ru tsev.

Cov xim txheej txheem ntawm tus thawj logo kuj txawv. Hloov ntawm kev sib xyaw xim xiav thiab daj peb koom nrog Walmart hnub no, lub cim tseem ceeb muaj lub ntsej muag xim av tsaus nti tawm tsam keeb kwm dawb. Qhov kev xaiv xim no yog tsim los qhia txog kev ntseeg siab thiab kev ntseeg siab, cov yam ntxwv uas tseem ceeb rau lub tuam txhab siv zog los tsim nws tus kheej hauv kev lag luam muag khoom sib tw.

FAQ:

Q: Vim li cas Walmart hloov nws lub logo?

A: Tau ntau xyoo, Walmart tau hloov pauv ntau lub logo los cuam tshuam nws cov npe hloov zuj zus. Cov kev hloov pauv no tau tsav los ntawm ntau yam, suav nrog kev xav tau hloov kho lub logo, hloov kho kom hloov pauv kev nyiam ntawm cov neeg siv khoom, thiab tswj kom muaj feem cuam tshuam hauv cov khw muag khoom hloov pauv mus ib txhis.

Q: Thaum twg Walmart txais nws lub logo tam sim no?

A: Tam sim no Walmart lub logo, uas muaj cov xim xiav thiab daj thiab lub cim cim lub cim, tau qhia nyob rau xyoo 2008. Lub logo no sawv cev rau lub tuam txhab kev cog lus los muab cov neeg siv khoom nrog kev ua lag luam tsis sib haum thiab qhia txog nws txoj kev hloov mus rau ntau tus neeg siv khoom. .

Q: Lub logo Walmart tau cuam tshuam li cas rau kev lag luam muag khoom?

A: Lub logo Walmart tau dhau los ua lub ntsiab lus nrog tus nqi qis, yooj yim, thiab xaiv ntau yam khoom. Nws txoj kev yooj yim thiab kev lees paub tau ua rau nws ua lub cim ruaj khov hauv kev lag luam muag khoom. Ntau lwm lub tuam txhab txij li tau txais cov qauv xim zoo sib xws lossis cov qauv font hauv kev sim ua kom muaj kev ntseeg siab thiab muaj peev xwm them taus uas Walmart lub logo sawv cev.

Hauv kev xaus, tus thawj Walmart logo featured ib pawg ntawm lub tuam txhab lub npe nyob rau hauv ib tug stylized font, nrog ib tug tsaus xim av xim tswvyim. Tau ntau xyoo, Walmart tau hloov pauv lub logo kom hloov mus rau qhov chaw muag khoom hloov pauv mus tas li. Lub logo tam sim no, tau tshaj tawm hauv xyoo 2008, tam sim no lees paub thiab sawv cev rau lub tuam txhab kev cog lus rau cov neeg siv khoom txaus siab.