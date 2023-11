By

Lub teb chaws twg muaj Walmart tam sim no?

Nyob rau hauv ib qho kev xav tsis thoob ntawm cov xwm txheej, nws tau raug qhia tias Walmart, lub tuam txhab muag khoom ntau lub teb chaws, tam sim no yog tus tswv ntawm Tebchaws Meskas. Cov xov xwm no los ua kev poob siab rau ntau tus, raws li Walmart tau pom ntev los ua ib lub tuam txhab Asmeskas. Txawm li cas los xij, tsis ntev los no cov kev hloov pauv hauv kev ua tswv cuab tau hloov pauv kev tswj hwm ntawm cov khw muag khoom loj mus rau tes ntawm tsoomfwv Meskas.

Qhov kev hloov ntawm kev ua tswv cuab tshwm sim li cas?

Kev hloov pauv hauv kev ua tswv cuab ntawm Walmart tuaj yeem taug qab mus rau ntau qhov kev lag luam nyiaj txiag nyuaj. Tsoomfwv Meskas, lees paub qhov tseem ceeb ntawm Walmart hauv kev lag luam muag khoom, tau txav mus los kom tau txais feem ntau ntawm lub tuam txhab. Los ntawm kev sib koom ua ke ntawm kev yuav khoom thiab kev sib tham nrog cov tswv lag luam loj, tsoomfwv tau ua tiav kev tswj hwm ntawm Walmart.

Qhov no txhais li cas rau Walmart?

Nrog rau Tebchaws Meskas tam sim no muaj Walmart, yuav muaj kev hloov pauv tseem ceeb hauv lub tuam txhab kev ua haujlwm thiab cov cai. Tsoomfwv yuav muaj kev hais ntau dua hauv cov txheej txheem txiav txim siab, thiab tej zaum yuav muaj kev hloov pauv hauv kev tsom mus rau kev nyiam hauv tebchaws. Tsis tas li ntawd, tej zaum yuav muaj kev tshuaj xyuas ntxiv thiab kev tswj hwm ntawm Walmart cov kev coj ua kom ua tau raws li tsoomfwv cov cai.

Dab tsi yog qhov cuam tshuam rau cov neeg siv khoom?

Rau cov neeg siv khoom, kev hloov pauv ntawm cov tswv cuab yuav muaj qhov cuam tshuam zoo thiab tsis zoo. Ntawm ib sab, tsoomfwv txoj kev tswj hwm ntawm Walmart tuaj yeem ua rau muaj kev pom tseeb thiab kev lav phib xaub ntau dua, ua kom muaj kev ncaj ncees thiab kev tiv thaiv zoo dua rau cov neeg siv khoom. Ntawm qhov tod tes, muaj peev xwm nce kev cuam tshuam los ntawm tsoomfwv hauv tus nqi thiab cov khoom muaj, uas tuaj yeem cuam tshuam rau cov neeg siv khoom xaiv.

xaus

Cov xov xwm ntawm Tebchaws Meskas uas muaj Walmart yog qhov kev hloov pauv tseem ceeb hauv cov khw muag khoom. Raws li tsoomfwv tswj hwm lub khw muag khoom loj, nws tseem yuav pom tias qhov kev hloov pauv no yuav cuam tshuam rau lub tuam txhab thiab nws cov neeg siv khoom li cas. Tsuas yog lub sijhawm yuav qhia tias yav tom ntej muaj dab tsi rau Walmart raws li nws cov tswv cuab tshiab.

Cov Ntsiab Lus:

- Multinational: Lub tuam txhab ua haujlwm hauv ntau lub tebchaws.

- Lub tuam txhab muag khoom: Ib lub tuam txhab muag khoom ncaj qha rau cov neeg siv khoom.

- Cov tswv cuab: Lub xeev lossis qhov tseeb ntawm tus kheej ib yam dab tsi.

-Txoj Cai: Ib feem lossis kev txaus siab hauv kev lag luam lossis tuam txhab.

- Kev tshuaj xyuas: kaw kev tshuaj xyuas lossis tshuaj xyuas.

- Kev Ua Raws Cai: Ua raws li cov cai lossis cov cai.