By

Lub txhab nyiaj twg Walmart tau yuav?

Nyob rau hauv ib qho kev xav tsis thoob, khw muag khoom loj Walmart tsis ntev los no tau tshaj tawm nws qhov kev yuav ntawm Green Dot Bank, lub tuam txhab nyiaj txiag tshwj xeeb hauv daim npav rho nyiaj them ua ntej thiab cov kev pabcuam hauv tuam txhab nyiaj. Qhov kev pom zoo, uas tau ua tiav lub hli tas los, cim Walmart qhov kev nkag mus rau hauv kev lag luam hauv tuam txhab nyiaj thiab tau tsa pob muag ntawm cov neeg siv khoom thiab cov kws tshaj lij kev lag luam.

Vim li cas Walmart thiaj tau txais ib lub txhab nyiaj?

Walmart qhov kev txiav txim siab los yuav lub txhab nyiaj yog los ntawm nws cov kev siv zog txuas ntxiv mus nthuav nws cov kev pabcuam nyiaj txiag. Los ntawm kev tau txais Green Dot Bank, Walmart lub hom phiaj los txhawb nws txoj haujlwm hauv kev lag luam nyiaj txiag thiab muab nws cov neeg siv khoom nrog ntau yam kev pabcuam hauv tuam txhab nyiaj. Qhov kev txav no tso cai rau cov khw muag khoom loj los coj mus rau hauv qhov kev thov loj hlob rau lwm txoj kev daws teeb meem hauv tuam txhab, tshwj xeeb ntawm cov zej zog tsis muaj kev pab.

Qhov no txhais li cas rau cov neeg siv khoom Walmart?

Rau cov neeg siv khoom Walmart, qhov tau txais ntawm Green Dot Bank txhais tau tias nkag mus rau cov tswv cuab ntawm cov kev pabcuam nyiaj txiag tshiab. Cov kev pabcuam no yuav suav nrog kev txheeb xyuas thiab khaws nyiaj khaws cia, hloov nyiaj, thiab txawm tias qiv nyiaj. Los ntawm kev sib koom ua ke cov kev pabcuam hauv tuam txhab nyiaj hauv nws cov khw muag khoom lag luam uas twb muaj lawm, Walmart lub hom phiaj los muab kev paub yooj yim thiab yooj yim rau nws cov neeg siv khoom, tso cai rau lawv tswj hwm lawv cov nyiaj txiag nrog rau lawv cov khoom xav tau.

Green Dot Bank yog dab tsi?

Green Dot Bank yog tsoomfwv tswj hwm nyiaj txiag uas tshwj xeeb hauv daim npav rho nyiaj them ua ntej thiab cov kev pabcuam hauv tuam txhab nyiaj. Nws muaj ntau yam khoom thiab cov kev pabcuam, suav nrog daim npav them ua ntej them rov qab, mobile banking, thiab kev pabcuam nyiaj ntsuab. Lub txhab nyiaj tau tsim lub koob npe nrov rau kev muab cov kev daws teeb meem nyiaj txiag siv tau yooj yim thiab pheej yig, tshwj xeeb tshaj yog rau cov tib neeg uas muaj kev txwv tsis pub nkag mus rau cov kev pabcuam hauv tuam txhab nyiaj ib txwm muaj.

Dab tsi yog qhov cuam tshuam ntawm qhov kev yuav khoom no?

Kev nrhiav tau ntawm Green Dot Bank los ntawm Walmart muaj peev xwm cuam tshuam rau kev lag luam kev lag luam ib txwm muaj. Nrog nws cov neeg siv khoom loj thiab cov khw muag khoom loj heev, Walmart muaj lub sijhawm kom ncav cuag ntau lab tus tib neeg uas yav dhau los tsis tau nkag mus rau cov kev pabcuam hauv tuam txhab nyiaj. Qhov kev txav no tseem tuaj yeem ua rau muaj kev kub ntxhov rau cov tsev txhab nyiaj ib txwm muaj los tsim kho tshiab thiab hloov pauv rau cov neeg siv khoom nyiam.

Hauv kev xaus, Walmart qhov tau txais Green Dot Bank yog ib kauj ruam tseem ceeb hauv lub tuam txhab kev nthuav dav rau hauv kev lag luam hauv tuam txhab nyiaj. Los ntawm kev muab ntau yam kev pabcuam nyiaj txiag, Walmart lub hom phiaj muab nws cov neeg siv khoom kom yooj yim dua thiab siv tau. Raws li cov khw muag khoom loj loj txuas ntxiv nthuav dav nws cov khoom, nws yuav nthuav kom pom tias qhov kev txav no zoo li cas rau yav tom ntej ntawm tuam txhab nyiaj txiag thiab kev pabcuam nyiaj txiag.