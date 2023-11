By

Peb hom Walmart yog dab tsi?

Walmart, lub ntiaj teb cov khw muag khoom loj tshaj plaws, ua haujlwm nyob rau hauv peb lub ntsiab lus: Walmart Supercenters, Walmart Discount Stores, thiab Walmart Neighborhood Markets. Txhua yam ntawm cov khw muag khoom no ua raws li cov neeg siv khoom xav tau thiab kev nyiam sib txawv, muab ntau yam khoom siv thiab kev pabcuam. Cia peb saib ze dua ntawm txhua yam ntawm Walmart no.

1. Walmart Supercenters:

Walmart Supercenters yog hom kev paub zoo tshaj plaws thiab nthuav dav, sib txuas cov khw muag khoom noj uas muaj ntau yam khoom siv dav dav. Cov khw muag khoom loj no, feem ntau hla dhau 180,000 square feet, muab txhua yam los ntawm cov khoom tshiab thiab cov khoom siv hauv tsev rau hluav taws xob, khaub ncaws, thiab khoom siv tsheb. Walmart Supercenters feem ntau qhib 24 teev nyob rau ib hnub, muab cov neeg siv khoom yooj yim thiab kev ua lag luam ib zaug.

2. Walmart Cov Khw Muag Khoom Muag:

Walmart Discount Stores, tseem hu ua Walmart lossis Walmart Superstores, tsom feem ntau ntawm kev muab cov khoom luv nqi. Cov khw no feem ntau me dua Supercenters, xws li 70,000 txog 160,000 square feet. Txawm hais tias lawv yuav tsis muaj kev xaiv khoom noj uas muaj nyob hauv Supercenters, lawv tseem muab ntau yam khoom noj nrog rau ntau yam khoom siv dav dav, suav nrog cov ris tsho, khoom siv hauv tsev, thiab khoom siv hluav taws xob. Walmart Discount Stores yog qhov kev xaiv nrov rau cov neeg siv khoom nrhiav tus nqi pheej yig ntawm ntau yam khoom.

3. Walmart Neighborhood Markets:

Walmart Neighborhood Markets yog cov khw muag khoom me me, tsom mus rau cov khw muag khoom noj khoom haus thiab cov khoom siv hauv tsev. Cov khw muag khoom no, feem ntau nyob ib ncig ntawm 40,000 square feet, muab cov khoom lag luam yooj yim rau cov neeg siv khoom nrhiav kev mus ncig ceev kom khaws cov khoom txhua hnub. Walmart Neighborhood Markets feem ntau muaj lub tsev muag tshuaj, deli, thiab bakery, ua raws li cov kev xav tau ntawm cov zej zog hauv zos.

FAQ:

Q: Qhov txawv ntawm Walmart Supercenters thiab Walmart Discount Stores yog dab tsi?

A: Qhov sib txawv tseem ceeb nyob hauv qhov loj thiab xaiv cov khoom. Supercenters loj dua thiab muaj ntau yam khoom siv, suav nrog lub khw muag khoom noj tag nrho, thaum Cov Khw Muag Khoom Txom Nyem yog me dua thiab tsom mus rau cov khoom luv nqi.

Q: Puas yog txhua lub khw Walmart qhib 24 teev?

A: Tsis yog, tsuas yog Walmart Supercenters feem ntau qhib 24 teev hauv ib hnub. Walmart Discount Stores thiab Neighborhood Markets muaj cov sijhawm ua haujlwm tshwj xeeb, uas yuav txawv ntawm qhov chaw.

Q: Kuv puas tuaj yeem nrhiav cov khoom noj ntawm Walmart Cov Khw Muag Khoom Muag?

A: Yog, Walmart Discount Stores muaj kev xaiv ntawm cov khoom noj, txawm hais tias ntau yam yuav tsis muaj ntau npaum li hauv Supercenters lossis Neighborhood Markets.

Hauv kev xaus, Walmart ua haujlwm nyob rau hauv peb lub ntsiab lus: Supercenters, Cov Khw Muag Khoom Txom Nyem, thiab Cov Lag Luam Hauv Zej Zog. Txhua hom ntawv caters rau cov neeg siv khoom xav tau sib txawv, muab ntau yam khoom thiab kev pabcuam. Txawm hais tias koj tab tom nrhiav kev ua lag luam ib-nres, txo cov khoom muag, lossis kev khiav lag luam sai, Walmart muaj lub khw muag khoom kom haum rau koj cov kev xav tau.