Dab tsi yog peb ntu ntawm Walmart?

Walmart, lub ntiaj teb cov khw muag khoom loj tshaj plaws, ua haujlwm hauv peb ntu: Walmart US, Walmart International, thiab Sam's Club. Txhua ntu ua raws li cov neeg siv khoom xav tau sib txawv thiab ua rau lub tuam txhab ua tiav tag nrho. Cia wb mus saib peb ntu no thiab seb lawv muaj dab tsi.

1. Walmart US

Walmart US yog qhov loj tshaj plaws ntawm lub tuam txhab, suav nrog feem ntau ntawm nws cov nyiaj tau los. Nws ua haujlwm ntau lub khw muag khoom thoob plaws Tebchaws Meskas, muab ntau yam khoom lag luam, suav nrog cov khoom noj, khaub ncaws, khoom siv hluav taws xob, thiab khoom siv hauv tsev. Walmart US pab ntau lab tus neeg siv khoom txhua hnub, muab lawv cov nqi pheej yig thiab kev paub yuav khoom yooj yim. Cov ntu tseem suav nrog Walmart's e-commerce platform, tso cai rau cov neeg siv khoom lag luam online thiab muaj lawv cov khoom xa tuaj rau lawv lub qhov rooj.

2. Walmart International

Walmart International tsom mus rau nthuav dav lub tuam txhab muaj nyob hauv Tebchaws Meskas. Nws ua haujlwm hauv ntau lub tebchaws thoob ntiaj teb, suav nrog Mexico, Canada, United Kingdom, Tuam Tshoj, thiab Brazil, thiab lwm yam. Cov ntu no hloov kho Walmart tus qauv kev lag luam kom haum rau cov kev xav tau tshwj xeeb thiab kev nyiam ntawm txhua lub teb chaws kev lag luam. Los ntawm kev siv nws cov nplai thiab kev txawj ntse thoob ntiaj teb, Walmart International lub hom phiaj muab cov neeg siv khoom nrog cov khoom zoo ntawm tus nqi sib tw, thaum tseem txhawb kev lag luam hauv zos.

3. Sam's Club

Sam's Club yog ib lub koom haum ua tswv cuab hauv tsev khaws khoom uas muaj cov khoom lag luam ntau ntawm tus nqi luv nqi. Nws ua haujlwm rau ob tus neeg siv khoom thiab cov lag luam, muab lawv xaiv ntau yam khoom, suav nrog cov khoom noj, khoom siv hluav taws xob, rooj tog zaum, thiab lwm yam. Sam's Club ua haujlwm ntawm tus qauv kev tso npe, uas cov tswvcuab them tus nqi txhua xyoo kom nkag mus rau qhov tshwj xeeb thiab cov txiaj ntsig. Nrog nws txoj kev tsom mus rau kev yuav khoom ntau thiab txuag nqi, Sam's Club thov rau cov neeg siv khoom nrhiav kom yuav ntau dua lossis nrhiav tus nqi rau lawv cov nyiaj.

FAQ:

Q: Qhov txawv ntawm Walmart US thiab Walmart International yog dab tsi?

A: Walmart US ua haujlwm hauv Tebchaws Meskas, thaum Walmart International nthuav dav lub tuam txhab mus rau lwm lub tebchaws thoob ntiaj teb.

Q: Puas yog Sam's Club tsuas yog rau kev lag luam?

A: Tsis yog, Sam's Club qhib rau ob tus neeg siv khoom thiab cov lag luam. Txhua tus tuaj yeem dhau los ua tswv cuab thiab txaus siab rau cov txiaj ntsig ntawm kev yuav khoom ntau thiab luv nqi.

Q: Kuv puas tuaj yeem yuav online ntawm Walmart?

A: Yog lawm, Walmart muaj kev lag luam e-lag luam uas cov neeg siv khoom tuaj yeem yuav khoom hauv online thiab xa lawv cov khoom xa tuaj rau lawv lub qhov rooj.

Hauv kev xaus, Walmart peb ntu, Walmart US, Walmart International, thiab Sam's Club, ua raws li cov neeg siv khoom sib txawv thiab pab txhawb rau lub tuam txhab kev vam meej thoob ntiaj teb. Txawm hais tias nws yog los ntawm nws qhov kev sib txuas ntawm cov khw muag khoom, kev nthuav dav thoob ntiaj teb, lossis cov koom haum koom nrog hauv tsev khaws khoom, Walmart siv zog los muab cov neeg siv khoom nrog tus nqi pheej yig, cov khoom lag luam zoo, thiab cov khoom lag luam yooj yim.