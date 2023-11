Dab tsi yog qhov tshwm sim loj tshaj plaws ntawm cov tshuaj tiv thaiv COVID?

Raws li cov phiaj xwm tshuaj tiv thaiv COVID-19 txuas ntxiv nthuav tawm thoob plaws ntiaj teb, kev txhawj xeeb txog cov kev mob tshwm sim tuaj yeem tshwm sim. Txawm hais tias feem ntau ntawm cov neeg tau txais cov tshuaj tiv thaiv tsuas yog muaj qhov tshwm sim me me thiab ib ntus xwb, nws yog ib qho tseem ceeb los daws cov kev mob tshwm sim loj dua uas tau tshaj tawm. Ntawm no, peb muab cov lus piav qhia ntawm cov xwm txheej tseem ceeb tshaj plaws uas cuam tshuam nrog cov tshuaj tiv thaiv COVID.

1. Anaphylaxis: Anaphylaxis yog ib qho kev tsis haum tshuaj loj heev uas tuaj yeem tshwm sim hauv feeb lossis teev tom qab tau txais cov tshuaj tiv thaiv. Txawm hais tias tsawg heev, nws tuaj yeem ua rau ua pa nyuaj, o ntawm lub ntsej muag thiab caj pas, lub plawv dhia ceev, thiab kiv taub hau. Cov kws kho mob tau npaj zoo los tswj cov tshuaj tiv thaiv anaphylactic thiab muaj cov cuab yeej tsim nyog thiab tshuaj los kho lawv.

2. Myocarditis thiab Pericarditis: Cov neeg mob ntawm myocarditis (mob ntawm lub plawv cov leeg) thiab pericarditis (mob ntawm cov kab mob nyob ib ncig ntawm lub plawv) tau tshaj tawm, tshwj xeeb tshaj yog rau cov txiv neej hluas, tom qab mRNA COVID tshuaj tiv thaiv. Cov mob no kuj tsis tshua muaj thiab feem ntau daws nrog kev kho mob. Cov txiaj ntsig ntawm kev txhaj tshuaj tiv thaiv tseem muaj ntau dua qhov txaus ntshai, tshwj xeeb yog xav txog qhov muaj feem cuam tshuam ntawm COVID-19 nws tus kheej.

3. Cov ntshav txhaws: Muaj qee zaus, qee cov tshuaj tiv thaiv COVID tau cuam tshuam nrog cov ntshav txhaws, xws li cerebral venous sinus thrombosis (CVST) lossis thrombosis nrog thrombocytopenia syndrome (TTS). Cov xwm txheej no cuam tshuam txog kev tsim cov ntshav txhaws hauv qee qhov chaw ntawm lub cev thiab tuaj yeem ua rau mob hnyav. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias qhov tshwm sim ntawm cov xwm txheej no yog qhov tsawg heev, thiab cov txiaj ntsig ntawm kev txhaj tshuaj tiv thaiv kev tiv thaiv COVID-19 hnyav dua qhov txaus ntshai.

FAQ:

Q: Puas yog cov kev mob tshwm sim no tshwm sim?

A: Tsis yog, cov kev mob tshwm sim loj no muaj tsawg heev. Feem coob ntawm cov neeg tau txais cov tshuaj tiv thaiv tsuas muaj qhov tshwm sim me me thiab ib ntus xwb, xws li mob ntawm qhov chaw txhaj tshuaj, qaug zog, lossis cov tsos mob zoo li mob khaub thuas me.

Q: Puas muaj leej twg tuaj yeem ntsib cov kev mob tshwm sim no?

A: Txawm hais tias leej twg tuaj yeem ntsib cov kev mob tshwm sim no, qee pawg, xws li cov txiv neej hluas rau myocarditis thiab pericarditis, yuav muaj kev pheej hmoo siab dua me ntsis. Txawm li cas los xij, qhov kev pheej hmoo tag nrho tseem tsawg heev.

Q: Kuv yuav ua li cas yog tias kuv ntsib ib qho kev mob tshwm sim no?

A: Yog tias koj muaj kev mob hnyav lossis cuam tshuam txog cov tsos mob tom qab tau txais cov tshuaj tiv thaiv COVID, nrhiav kev kho mob tam sim. Cov kws kho mob tau nruab los daws thiab kho cov xwm txheej tsis tshua muaj tshwm sim.

Hauv kev xaus, thaum muaj kev phiv loj cuam tshuam nrog cov tshuaj tiv thaiv COVID muaj nyob, lawv muaj tsawg heev. Cov txiaj ntsig ntawm kev txhaj tshuaj tiv thaiv kev mob hnyav, mus pw hauv tsev kho mob, thiab kev tuag los ntawm COVID-19 deb tshaj qhov txaus ntshai. Nws yog ib qho tseem ceeb rau kev sab laj nrog cov kws kho mob thiab tso siab rau cov ntaub ntawv raug thaum txiav txim siab txog kev txhaj tshuaj.